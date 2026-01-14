Ошибки, баги, вопросы - страница 791

Karlson:

Далее простая формула Уровень Маржи = Баланс / Маржу(постоянная) . Следовательно с ростом Баланса ,получается рост Уровня Маржи.

Я указал Вам точную формулу (она обратная приведенной Вами) и дополнительно привел ее смысл "нагрузка на счет".

Чем меньше значение margin * 100% / equity, тем меньше нагрузка на счет и тем больше запаса прочности у счета.

 
Renat:
Обязательно стоит - напишите, пожалуйста.
1.Спасибо.Буду надеяться,что все верно.

2.Завтра приведу подробнее,но сейчас случается такая ситуация.

  После окончании или путем остановки оптимизации  кнопка Старт-Стоп остается неактивной  и блеклой.

  На первой вкладке ничего не изменить и не запустить.Надо перегружать терминал. 

 

 

 

 

В логе видно ,что   была остановка пользователем.

XP 32 bit,Win 7 32 bit. 

Подтверждаю, баг есть и очень хорошо повторяемый. Кроме того, радикально изменились результаты оптимизации советника, который тестил буквально вчера вечером - напр. кол-во сделок при тех же параметрах уменьшилось в 4 раза. К сожалению, не сохранил результаты вчерашних прогонов и не отследить почему так - пока просто констатирую факт.

 

При оптимизации падает терминал в новом билде


Заявка #450637

 
Генетика ведет себя странно после еще предыдущего обновления. Происходят регулярные срывы на 1-4 проходах или на 5й-9й тысяче проходов. Повторность (наложение на прошлый запуск) тоже влияет, но бессистемно. Сообщений о ненормальном завершении нет. Почти всегда помогает перекомпиляция сова.
 
Konstantin83:

Спасибо за обращение, разбираемся.
 

Еще по генетике. Тестер почему-то самонадеянно считает, что при миллиардах вариантов он найдет лучший за 1280 прогонов. И таки после них останавливается! Уломать его посчитать традиционно как минимум 10 тыс. вариантов не прокатывает... Перекомпил и т.п. перезагрузки не помогают. Прям беда!

Нет, правда, а что делать?? Совсем не могу оптить.

 
muallch:

Да,баг жуткий.Каждый раз перегружать терминал непривычно )))

Количества сделок-трейдов как раз исправили  (работает правильно ) ,и у меня появилась надежда все перетестировать ,но обломался )) 

Сегодня в дополненние:

 

 

 
muallch:

Может быть в этой теме найдёте ответы на свои вопросы: Как задушить генетический тестер через OnTester с нулевыми результатами.
