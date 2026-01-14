Ошибки, баги, вопросы - страница 791
Далее простая формула Уровень Маржи = Баланс / Маржу(постоянная) . Следовательно с ростом Баланса ,получается рост Уровня Маржи.
Я указал Вам точную формулу (она обратная приведенной Вами) и дополнительно привел ее смысл "нагрузка на счет".
Чем меньше значение margin * 100% / equity, тем меньше нагрузка на счет и тем больше запаса прочности у счета.
Обязательно стоит - напишите, пожалуйста.
1.Спасибо.Буду надеяться,что все верно.
2.Завтра приведу подробнее,но сейчас случается такая ситуация.
После окончании или путем остановки оптимизации кнопка Старт-Стоп остается неактивной и блеклой.
На первой вкладке ничего не изменить и не запустить.Надо перегружать терминал.
В логе видно ,что была остановка пользователем.
XP 32 bit,Win 7 32 bit.
При оптимизации падает терминал в новом билде
Заявка #450637
При оптимизации падает терминал в новом билде
Заявка #450637
Еще по генетике. Тестер почему-то самонадеянно считает, что при миллиардах вариантов он найдет лучший за 1280 прогонов. И таки после них останавливается! Уломать его посчитать традиционно как минимум 10 тыс. вариантов не прокатывает... Перекомпил и т.п. перезагрузки не помогают. Прям беда!
Нет, правда, а что делать?? Совсем не могу оптить.
Да,баг жуткий.Каждый раз перегружать терминал непривычно )))
Количества сделок-трейдов как раз исправили (работает правильно ) ,и у меня появилась надежда все перетестировать ,но обломался ))
Сегодня в дополненние:
