Renat:

Замороженные суммы за использование клаудной сети накапливаются в течение суток и потом снимаются одной операцией.

Это сделано для того, чтобы не плодить мелких сумм при множественных запусках.

Хорошо. Возможно перед началом оптимизации увидеть в МТ примерную стоимость планирующихся расчетов? Сейчас получается, что запускаешь оптимизацию - и понятия не имеешь, сколько денег снимут.
 
marketeer:
Хорошо. Возможно перед началом оптимизации увидеть в МТ примерную стоимость агентов? Сейчас получается, что запускаешь оптимизацию - и понятия не имеешь, сколько денег снимут.

Посмотрите вопросы и ответы по оплате, можно оценить примерную стоимость:

Какова стоимость одной единицы PR в единицу времени?

Стоимость работы агента тестирования с PR=100 в течение часа установлена в размере 0,01 кредита. За единицу работы принимается один квант, который определен как работа агента с PR=1 в течение 1 ms (1 миллисекунды). Таким образом, стоимость одного кванта составляет:

   QuantPrice=0,01 кредит/(100PR*3 600 000 ms)=2,77778E-11  [кредиты/(PR*ms)]

В таблице представлены стоимость непрерывной работы в течение 1 часа и в течение 1 месяца одноядерного агента тестирования с PR=100.

 Интервал QuantPrice, кредит/(PR*ms)PR агента
 Time, ms Сумма, кредиты
1 час
2,77778E-11100
3 600 000
0.01
1 месяц
2,77778E-11100
2 592 000 0007.20


Оптимальное количество агентов тестирования равно количеству ядер. Если компьютер имеет процессор с 4 ядрами, то по умолчанию установится 4 агента, соответственно стоимость будет в 4 раза больше.


Аренда 100 агентов с PR рейтингом 100 в течение часа обойдется в 1.00 кредит/доллар.

Renat:

Могу я видеть PR моих локальных агентов, чтобы оценить быстродействие одного прохода тестирования при PR100? Может ли МТ5 сам сделать такой проход и оценить затраты?
 
marketeer:
Могу я видеть PR моих локальных агентов, чтобы оценить быстродействие одного прохода тестирования при PR100? Может ли МТ5 сам сделать такой проход и оценить затраты?
Оценку сделать можно, мы подумаем над этим.
 

Рябята - гляньте индикатор. Не рисует. Перевожу код с 4-ки на 5-ку. Уже чемп на носу - боюсь не успеть...

Вроде всё грамотно делаю. На 4-ке всё рисует, как надо.

Ставлю на график валютной  пары EURUSD на Н1.

Индикаторы в прицепе. Описание на этой и следующей странице.

Свежие мои  правки кода в прицепе.

Благодарю.

Файлы:
Complex_CHAMP.mq4  7 kb
Complex2.mq5  23 kb
MovingAverages.mqh  9 kb
 

Не смог через поиск по форуму найти ответ на следующий вопрос.

Есть ли возможность отладки в режиме тестирования? Т.е. я в тестере стратегий запускаю советника на тестирование, расставляю точки останова и пошагово могу отлаживать советник через тестер стратегий.

Если есть, то как этим пользоваться?

Если нет то стоит ли в планах реализовать эту возможность?

 
BZSP:
Как возможна отладка с точками останова см. в этой статье.
 
BZSP:

Не смог через поиск по форуму найти ответ на следующий вопрос.

Есть ли возможность отладки в режиме тестирования? Т.е. я в тестере стратегий запускаю советника на тестирование, расставляю точки останова и пошагово могу отлаживать советник через тестер стратегий.

В тестере отладка недоступна
 

Периодически (редко) возникает ошибка

2012.08.04 16:23:13     Core 1  tester agent synchronization error
Хотя  оба локальных агента в ready
 
R0MAN:

Рябята - гляньте индикатор. Не рисует. Перевожу код с 4-ки на 5-ку. Уже чемп на носу - боюсь не успеть...


Это оно?


У меня два вопроса

- зачем вы изменили в коде расчет от четверошного

- Что показывает этот индикатор?  как по нем торговать?

