Ошибки, баги, вопросы - страница 796
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Замороженные суммы за использование клаудной сети накапливаются в течение суток и потом снимаются одной операцией.
Это сделано для того, чтобы не плодить мелких сумм при множественных запусках.
Хорошо. Возможно перед началом оптимизации увидеть в МТ примерную стоимость агентов? Сейчас получается, что запускаешь оптимизацию - и понятия не имеешь, сколько денег снимут.
Посмотрите вопросы и ответы по оплате, можно оценить примерную стоимость:
Какова стоимость одной единицы PR в единицу времени?
Стоимость работы агента тестирования с PR=100 в течение часа установлена в размере 0,01 кредита. За единицу работы принимается один квант, который определен как работа агента с PR=1 в течение 1 ms (1 миллисекунды). Таким образом, стоимость одного кванта составляет:
В таблице представлены стоимость непрерывной работы в течение 1 часа и в течение 1 месяца одноядерного агента тестирования с PR=100.
Оптимальное количество агентов тестирования равно количеству ядер. Если компьютер имеет процессор с 4 ядрами, то по умолчанию установится 4 агента, соответственно стоимость будет в 4 раза больше.
Аренда 100 агентов с PR рейтингом 100 в течение часа обойдется в 1.00 кредит/доллар.
Посмотрите вопросы и ответы по оплате, можно оценить примерную стоимость:
Какова стоимость одной единицы PR в единицу времени?
Могу я видеть PR моих локальных агентов, чтобы оценить быстродействие одного прохода тестирования при PR100? Может ли МТ5 сам сделать такой проход и оценить затраты?
Рябята - гляньте индикатор. Не рисует. Перевожу код с 4-ки на 5-ку. Уже чемп на носу - боюсь не успеть...
Вроде всё грамотно делаю. На 4-ке всё рисует, как надо.
Ставлю на график валютной пары EURUSD на Н1.
Индикаторы в прицепе. Описание на этой и следующей странице.
Свежие мои правки кода в прицепе.
Благодарю.
Не смог через поиск по форуму найти ответ на следующий вопрос.
Есть ли возможность отладки в режиме тестирования? Т.е. я в тестере стратегий запускаю советника на тестирование, расставляю точки останова и пошагово могу отлаживать советник через тестер стратегий.
Если есть, то как этим пользоваться?
Если нет то стоит ли в планах реализовать эту возможность?
Не смог через поиск по форуму найти ответ на следующий вопрос.
Есть ли возможность отладки в режиме тестирования? Т.е. я в тестере стратегий запускаю советника на тестирование, расставляю точки останова и пошагово могу отлаживать советник через тестер стратегий.
Периодически (редко) возникает ошибкаХотя оба локальных агента в ready
Рябята - гляньте индикатор. Не рисует. Перевожу код с 4-ки на 5-ку. Уже чемп на носу - боюсь не успеть...
Это оно?
У меня два вопроса
- зачем вы изменили в коде расчет от четверошного
- Что показывает этот индикатор? как по нем торговать?