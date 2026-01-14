Ошибки, баги, вопросы - страница 795

И все-таки, почему после обновления так изменились результаты тестирования? Копаю, пытаясь найти причину, уже сутки - и не понимаю. Логика, переменные и т.д. - все по старому, а итоги разнятся в разы и десятки раз. Дело осложняется тем, что напрямую сравнить итоги до и после апгрейда невозможно - старая версия канула навеки. Поэтому не сказать: вот здесь было так-то, а тут - так. И вообще, может это только я кипешую, а у остальных все мур-мур?
 

У меня успело пройти несколько оптимизаций до крашей.

Ну вообще главное что исправили количества трейдов и все работало типтоп( ну или мур-мур). 

Действительно как описал уже было что запуская одну и туже оптимизацию количество проходов то 1280,10К.

Да не надо кипешить,завтра будет новый билд. 

 
Кстати, терминал ни разу у меня не крешнул. Стенку 1280 все же перехитрил, комбинируя исходные параметры. Беспокоит не это, а разница в результатах до/после. Не столько кол-во сделок - все остальное дрейфануло так, что концов не найти. Даже толком не объяснить...
 
sergeev:

странный хелп. откуда он такой?

Это устаревшая версия справки, сейчас написано иначе
 

У меня упирается в 512 проходах на 7ке,потом ошибка (скрины тут приводил).

ХР зависает на 512 ,но не ругается гораздо дольше,но потом тоже самое. 

[Удален]  
Alexx:
Это устаревшая версия справки, сейчас написано иначе

Дело даже не в справке, биржевые ордера с "Вернуть" не работают. Выдает такое

 

самое неприятное, что "вернуть" стоит по умолчанию, каждый раз приходится менять.

[Удален]  

Еще. При щелчке ниже текущей цены

 

Что есть "замороженные" кредиты в расчетах? Попользовался облачными агентами. Цену на них пока ни в каких документах здесь не видел. Если они чего-то стоят, то полагаю кредиты просто должны списываться?
 
marketeer:
Что есть "замороженные" кредиты в расчетах? Попользовался облачными агентами. Цену на них пока ни в каких документах здесь не видел. Если они чего-то стоят, то полагаю кредиты просто должны списываться?

Замороженные суммы за использование клаудной сети накапливаются в течение суток и потом снимаются одной операцией.

Это сделано для того, чтобы не плодить мелких сумм при множественных запусках.

 
GT788:

Дело даже не в справке, биржевые ордера с "Вернуть" не работают. Выдает такое

самое неприятное, что "вернуть" стоит по умолчанию, каждый раз приходится менять.

Это на сервере Альпари?

Они задержали обновление серверов на 2 билда и терминал в функционале чуть убежал вперед. Как только они обновятся в выходные, все встанет на свои места.

