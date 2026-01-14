Ошибки, баги, вопросы - страница 795
У меня успело пройти несколько оптимизаций до крашей.
Ну вообще главное что исправили количества трейдов и все работало типтоп( ну или мур-мур).
Действительно как описал уже было что запуская одну и туже оптимизацию количество проходов то 1280,10К.
Да не надо кипешить,завтра будет новый билд.
странный хелп. откуда он такой?
У меня упирается в 512 проходах на 7ке,потом ошибка (скрины тут приводил).
ХР зависает на 512 ,но не ругается гораздо дольше,но потом тоже самое.
Это устаревшая версия справки, сейчас написано иначе
Дело даже не в справке, биржевые ордера с "Вернуть" не работают. Выдает такое
самое неприятное, что "вернуть" стоит по умолчанию, каждый раз приходится менять.
Еще. При щелчке ниже текущей цены
Что есть "замороженные" кредиты в расчетах? Попользовался облачными агентами. Цену на них пока ни в каких документах здесь не видел. Если они чего-то стоят, то полагаю кредиты просто должны списываться?
Замороженные суммы за использование клаудной сети накапливаются в течение суток и потом снимаются одной операцией.
Это сделано для того, чтобы не плодить мелких сумм при множественных запусках.
Это на сервере Альпари?
Они задержали обновление серверов на 2 билда и терминал в функционале чуть убежал вперед. Как только они обновятся в выходные, все встанет на свои места.