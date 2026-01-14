Ошибки, баги, вопросы - страница 396
Вопрос разработчикам. Раньше в свойствах индикатора в меню "Применить к" кроме всего, что перечислено, можно было выбрать "данные первого индикатора". Сейчас это сделать нельзя:
Это убрано по каким-то соображениям?
Эта возможность не убрана. В справке:
Кто-нибудь из разработчиков ил знающих ответьте на мой вопрос.
Заранее благодарен.
Можно ли программно установить следующие опции индикатора (обведенные красным)?
Нет.
Разработчикам!
Подружите плиз Вашу систему обновления с антивирусом Касперсого (в моем случае KIS 2011)!!!!
Мочи уж нет смотреть на это, второее обновление подряд кстати.
После обновления до нового билда процесс в списке висит, CPU потребляется по максимуму, а толку нет (терминал либо не до конца прорисовывается, либо даже и не пытается это сделать).
При этом процессе в списке висит так, что его оттуда ядреной бомбой не снести.
На предыдущем билде избавлялся от проблемы перезагрузкой и остановкой защиты KIS, сейчас проверить решил что из этого конкретно помогает/мешает запуску.
Выяснилось что после того как защита прекращает действовать терминал становится возможным запустить (на последующие запуски активность защиты никак не влияет).
PS
Уточню, что в антивирусе для терминала разрешено все до чего лично я смог добраться, скорей всего больше я разрешить не чего не смогу (если только не отключить какой-то из видов контроля)...
KAV 8.0 на обновление до нового билда смотрит вполне нормально, там никаких проблем с первым стартом нового билда и в помине нет.
Обнаружил вот это.
Если честно, то хрень какая-то....
Нафига козе боян?!
Это нормально, мне тоже с первого раза показалось что нет - даже заявку в СД писал. :)
После того как формулу увидел и немного посчитал в МТ4 (не в МТ5 прошу заметить) согласился с разработчиками о необходимости именно такого пересчета.