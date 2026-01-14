Ошибки, баги, вопросы - страница 396

Новый комментарий
 
Lizar:

Вопрос разработчикам. Раньше в свойствах индикатора в меню "Применить к" кроме всего, что перечислено, можно было выбрать "данные первого индикатора". Сейчас это сделать нельзя:

 Это убрано по каким-то соображениям? 

Эта возможность не убрана. В справке:


 
alexey_petrov:

Эта возможность не убрана. В справке:


Понял намек.
 

Кто-нибудь из разработчиков ил знающих ответьте на мой вопрос.

Заранее благодарен.

 
Dima_S:

Можно ли программно установить следующие опции индикатора (обведенные красным)?

Нет.
 
antt:
Нет.
И не планируется?
[Удален]  

Разработчикам!

Подружите плиз Вашу систему обновления с антивирусом Касперсого (в моем случае KIS 2011)!!!!

Мочи уж нет смотреть на это, второее обновление подряд кстати.

После обновления до нового билда процесс в списке висит, CPU потребляется по максимуму, а толку нет (терминал либо не до конца прорисовывается, либо даже и не пытается это сделать).

При этом процессе в списке висит так, что его оттуда ядреной бомбой не снести.

На предыдущем билде избавлялся от проблемы перезагрузкой и остановкой защиты KIS, сейчас проверить решил что из этого конкретно помогает/мешает запуску.

Выяснилось что после того как защита прекращает действовать терминал становится возможным запустить (на последующие запуски активность защиты никак не влияет).

PS

Уточню, что в антивирусе для терминала разрешено все до чего лично я смог добраться, скорей всего больше я разрешить не чего не смогу (если только не отключить какой-то из видов контроля)...

KAV 8.0 на обновление до нового билда смотрит вполне нормально, там никаких проблем с первым стартом нового билда и в помине нет.

 

Обнаружил вот это.

 

 
TEXX:

Обнаружил вот это.

  • Цена — цена  сделки, в результате совершения которой была открыта  позиция. Если открытая  позиция является результатом совершения нескольких сделок, в данном поле отображается их средневзвешенная  цена: (цена  сделки 1 * объем  сделки 1 + ... + цена  сделки N * объем  сделки N) / (объем  сделки 1 + ... + объем  сделки N);
    •  
    Yedelkin:

  • Если честно, то хрень какая-то....

    Нафига козе боян?! 

    [Удален]  
    TEXX:

    Если честно, то хрень какая-то....

    Нафига козе боян?! 

    Это нормально, мне тоже с первого раза показалось что нет - даже заявку в СД писал. :)

    После того как формулу увидел и немного посчитал в МТ4 (не в МТ5 прошу заметить) согласился с разработчиками о необходимости именно такого пересчета.

    1...389390391392393394395396397398399400401402403...3695
    Новый комментарий