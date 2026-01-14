Ошибки, баги, вопросы - страница 794
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В справке написано, что "вернуть" используется только с отложенными ордерами, а высвечивается в том числе в биржевых. Так и должно быть?
В справке написано, что "вернуть" используется только с отложенными ордерами, а высвечивается в том числе в биржевых. Так и должно быть?
Какой брокер? у меня это высвечивает на AlpariFS-MT5
видомо зависит от настроек сервера брокера, правду говорит Сергеев нужно устраиваться в диллинги программером чтоб у них правильно всё отображалось.
Какой брокер?
В справке написано, что "вернуть" используется только с отложенными ордерами, а высвечивается в том числе в биржевых. Так и должно быть?
странно вы читаете
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING
Идентификатор
Описание
ORDER_FILLING_RETURN
Данный режим используется для рыночных (ORDER_TYPE_BUY и ORDER_TYPE_SELL), лимитных и стоп-лимитных ордеров (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) и только в режимах "Исполнение по рынку" и "Биржевое исполнение". В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать.
Для ордеров ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT при активации будет создан соответствующий лимитный ордер ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT с типом исполнения ORDER_FILLING_RETURN.
странно вы читаете
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING
Идентификатор
Описание
ORDER_FILLING_RETURN
Данный режим используется для рыночных (ORDER_TYPE_BUY и ORDER_TYPE_SELL), лимитных и стоп-лимитных ордеров (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) и только в режимах "Исполнение по рынку" и "Биржевое исполнение". В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать.
Для ордеров ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT при активации будет создан соответствующий лимитный ордер ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT с типом исполнения ORDER_FILLING_RETURN.
другой хелп, к терминалу
странно вы читаете
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING
Идентификатор
Описание
ORDER_FILLING_RETURN
Данный режим используется для рыночных (ORDER_TYPE_BUY и ORDER_TYPE_SELL), лимитных и стоп-лимитных ордеров (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) и только в режимах "Исполнение по рынку" и "Биржевое исполнение". В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать.
Для ордеров ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT при активации будет создан соответствующий лимитный ордер ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT с типом исполнения ORDER_FILLING_RETURN.
Дело в том что при ручном вызове окна ордера в AlpariFS-MT5 этот режим стоит по умолчанию.
Я понимаю что вопросы к программерам из Alpari, но такие вольности как бэ не комильфо.
можно бы было и урезать возможности для диллинга, в стопрону логики. Ведь урезали же возможности для пользователя в части обновлений, почему бы не сделать это для диллингов. Ну или хотя бы какие то курсы сделать, а то ведь народ реально мучится, чтоб закрыть позу нужно обязательно переиначить это поле.
В MQ этого нет, кликнул на позу выбрал закрыть клинул "ОК" всё сработало.
Дело в том что при ручном вызове окна ордера в AlpariFS-MT5 этот режим стоит по умолчанию.
Я понимаю что вопросы к программерам из Alpari, но такие вольности как бэ не комильфо.
можно бы было и урезать возможности для диллинга, в стопрону логики. Ведь урезали же возможности для пользователя в части обновлений, почему бы не сделать это для диллингов. Ну или хотя бы какие то курсы сделать, а то ведь народ реально мучится, чтоб закрыть позу нужно обязательно переиначить это поле.
другой хелп, к терминалу
странный хелп. откуда он такой?
Дело в том что при ручном вызове окна ордера в AlpariFS-MT5 этот режим стоит по умолчанию.
Я понимаю что вопросы к программерам из Alpari, но такие вольности как бэ не комильфо.
на содержимого этого окна программеры из Альпари никак не влияют.
взаимосвязь Типа рынка от типа исполнения проведено в самой платформе МК.
на содержимого этого окна программеры из Альпари никак не влияют.
взаимосвязь Типа рынка от типа исполнения проведено в самой платформе МК.