Ошибки, баги, вопросы - страница 794

В справке написано, что "вернуть" используется только с отложенными ордерами, а высвечивается в том числе в биржевых. Так и должно быть?

 
GT788:

В справке написано, что "вернуть" используется только с отложенными ордерами, а высвечивается в том числе в биржевых. Так и должно быть?

Какой брокер? у меня это высвечивает на AlpariFS-MT5

видомо зависит от настроек сервера брокера, правду говорит Сергеев нужно устраиваться в диллинги программером чтоб у них правильно всё отображалось.

Urain:

Какой брокер? 

AlpariFS-MT5
 
GT788:

В справке написано, что "вернуть" используется только с отложенными ордерами, а высвечивается в том числе в биржевых. Так и должно быть?

странно вы читаете

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING

Идентификатор

Описание

ORDER_FILLING_RETURN

Данный режим используется для рыночных (ORDER_TYPE_BUY и ORDER_TYPE_SELL), лимитных и стоп-лимитных ордеров (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) и только в режимах "Исполнение по рынку" и "Биржевое исполнение". В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать.

Для ордеров ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT при активации будет создан соответствующий лимитный ордер ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT с типом исполнения ORDER_FILLING_RETURN.

sergeev:

странно вы читаете

другой хелп, к терминалу

 
Дело в том что при ручном вызове окна ордера в AlpariFS-MT5 этот режим стоит по умолчанию.

Я понимаю что вопросы к программерам из Alpari, но такие вольности как бэ не комильфо.

можно бы было и урезать возможности для диллинга, в стопрону логики. Ведь урезали же возможности для пользователя в части обновлений, почему бы не сделать это для диллингов. Ну или хотя бы какие то курсы сделать, а то ведь народ реально мучится, чтоб закрыть позу нужно обязательно переиначить это поле.

В MQ этого нет, кликнул на позу выбрал закрыть клинул "ОК" всё сработало.

Urain:

Дело в том что при ручном вызове окна ордера в AlpariFS-MT5 этот режим стоит по умолчанию.

Я понимаю что вопросы к программерам из Alpari, но такие вольности как бэ не комильфо.

можно бы было и урезать возможности для диллинга, в стопрону логики. Ведь урезали же возможности для пользователя в части обновлений, почему бы не сделать это для диллингов. Ну или хотя бы какие то курсы сделать, а то ведь народ реально мучится, чтоб закрыть позу нужно обязательно переиначить это поле.

Или добавить "Исполнение" в настройки.
 
GT788:

другой хелп, к терминалу

 

странный хелп. откуда он такой?

 
Urain:

Дело в том что при ручном вызове окна ордера в AlpariFS-MT5 этот режим стоит по умолчанию.

Я понимаю что вопросы к программерам из Alpari, но такие вольности как бэ не комильфо.

на содержимого этого окна программеры из Альпари никак не влияют.

взаимосвязь Типа рынка от типа исполнения проведено в самой платформе МК.

sergeev:

на содержимого этого окна программеры из Альпари никак не влияют.

взаимосвязь Типа рынка от типа исполнения проведено в самой платформе МК.

Ну тогда сам бог велел к MQ апелировать.
