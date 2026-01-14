Ошибки, баги, вопросы - страница 801

Новый комментарий
[Удален]  
ilunga:

Тест мультивалютности, мне надо при одном рабочем инструменте открывать сделки по нескольким. Это собственно урезанная версия для выделения проблемного места

Между прочим, все кроме самой первой отложки ставятся 

В блоке инициалиазации выбирать селектом при помощи SymbolSelect все необходимые валюты не пробовали?
[Удален]  
Urain:

А ещё у разработчика он загорается если в профиль заявки заходили вы, вот так и пялимся друг в дружку :)

разработчик видит что горит значок и заходит, а вы видите что заходил разработчик и тоже заходите чтоб оглянуться посмотреть не оглянулась ли она чтоб посмотреть не оглянулся ли я...

ИМХО если были изменения значок должен быть большим, если просто посещали маленьким.

Насколько я понимаю при "просто посмотреть" изменений нет. Изменения есть если разработчики общаются между собой (приватно) по заявке.

Правда иногда бывает что сообщения разработчиков становятся доступны обычным смертным (по ошибке), у меня было пару таких случаев.

 
alexvd:
Проверьте и сообщите номер билда клиентского терминала и агентов тестирования.

Билд скачал недавно, совсем свежий - 687. Агенты использую только локальные, удалённые и облако - отключил. Хотя и с подключенными удалёнными и облаком при отключенных локальных - также - не пашет!

Не знаю, что делать. Сов написан, тестирование и оптимизация не возможна...

Подскажите, как возможно решить эту проблему - скрины прилагаю.

 

 

 

 

На одном из скринов есть менюшка - Иcпользовать -MQL5 Cloud Network.

При этом залогинится,и иметь баланс больше 1 кредита. 

Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Заработать деньги, продавая мощности своего компьютера для сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network
 
Interesting:
В блоке инициалиазации выбирать селектом при помощи SymbolSelect все необходимые валюты не пробовали?

не помогло, все тоже

Если поставить sl = tp = 0, то по прежнему ошибка 10016 (неправильные стопы).

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера - Документация по MQL5
[Удален]  
ilunga:

не помогло, все тоже

Если поставить sl = tp = 0, то по прежнему ошибка 10016 (неправильные стопы).

Тогда наверно дело в этой части кода, с ней и нужно разбираться

   request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
   request.magic  = 0;
   request.symbol = symbol;
   request.volume = 1;
   request.price  = bar_info[1] + 500*_Point;
   request.sl     = 1.0;
   request.tp     = bar_info[1] + 500*_Point + 1000*_Point;
   request.deviation = 10;
   request.type   = ORDER_TYPE_BUY_STOP; 
   request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
По хорошему нужно анализировать полный код, а не тот что был урезан для примера.
 
Interesting:

Тогда наверно дело в этой части кода, с ней и нужно разбираться

По хорошему нужно анализировать полный код, а не тот что был урезан для примера.

Но в урезанном ошибка все еще существует.


Если честно, не совсем понимаю как может быть ошибка 10016 в случае отсутствия стопов

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера - Документация по MQL5
 
ilunga:

Но в урезанном ошибка все еще существует.


Если честно, не совсем понимаю как может быть ошибка 10016 в случае отсутствия стопов

Во время запроса выведите свой принт текущая цена по Вашей нужной паре,цена ордера,стоп,тейк.
 
ilunga:

Но в урезанном ошибка все еще существует.

Если честно, не совсем понимаю как может быть ошибка 10016 в случае отсутствия стопов

А почему бы не попробовать использовать 

#include <Trade\Trade.mqh>

bool              BuyStop(const double volume,const double price,const string symbol=NULL,const double sl=0.0,const double tp=0.0,
                             const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC,const datetime expiration=0,const string comment="");
 
ilunga:

Но в урезанном ошибка все еще существует.


Если честно, не совсем понимаю как может быть ошибка 10016 в случае отсутствия стопов

Что значит "как может быть ошибка 10016 в случае отсутствия стопов". Для них указаны нулевые значения или просто нет строчки, где они прописаны?

Попробуйте так

   MqlTradeRequest request={0};
1...794795796797798799800801802803804805806807808...3695
Новый комментарий