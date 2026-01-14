Ошибки, баги, вопросы - страница 801
Тест мультивалютности, мне надо при одном рабочем инструменте открывать сделки по нескольким. Это собственно урезанная версия для выделения проблемного места
Между прочим, все кроме самой первой отложки ставятся
А ещё у разработчика он загорается если в профиль заявки заходили вы, вот так и пялимся друг в дружку :)
разработчик видит что горит значок и заходит, а вы видите что заходил разработчик и тоже заходите чтоб оглянуться посмотреть не оглянулась ли она чтоб посмотреть не оглянулся ли я...
ИМХО если были изменения значок должен быть большим, если просто посещали маленьким.
Насколько я понимаю при "просто посмотреть" изменений нет. Изменения есть если разработчики общаются между собой (приватно) по заявке.
Правда иногда бывает что сообщения разработчиков становятся доступны обычным смертным (по ошибке), у меня было пару таких случаев.
Проверьте и сообщите номер билда клиентского терминала и агентов тестирования.
Билд скачал недавно, совсем свежий - 687. Агенты использую только локальные, удалённые и облако - отключил. Хотя и с подключенными удалёнными и облаком при отключенных локальных - также - не пашет!
Не знаю, что делать. Сов написан, тестирование и оптимизация не возможна...
Подскажите, как возможно решить эту проблему - скрины прилагаю.
На одном из скринов есть менюшка - Иcпользовать -MQL5 Cloud Network.
При этом залогинится,и иметь баланс больше 1 кредита.
В блоке инициалиазации выбирать селектом при помощи SymbolSelect все необходимые валюты не пробовали?
не помогло, все тоже
Если поставить sl = tp = 0, то по прежнему ошибка 10016 (неправильные стопы).
Тогда наверно дело в этой части кода, с ней и нужно разбиратьсяПо хорошему нужно анализировать полный код, а не тот что был урезан для примера.
Тогда наверно дело в этой части кода, с ней и нужно разбиратьсяПо хорошему нужно анализировать полный код, а не тот что был урезан для примера.
Но в урезанном ошибка все еще существует.
Если честно, не совсем понимаю как может быть ошибка 10016 в случае отсутствия стопов
А почему бы не попробовать использовать
Что значит "как может быть ошибка 10016 в случае отсутствия стопов". Для них указаны нулевые значения или просто нет строчки, где они прописаны?
Попробуйте так