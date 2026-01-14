Ошибки, баги, вопросы - страница 800

papaklass:

Может он хотел будучи на GBPUSD, поставить ордер на EURUSD?

Тест мультивалютнсти? 

 

papaklass:

 fyords:


Тест мультивалютности, мне надо при одном рабочем инструменте открывать сделки по нескольким. Это собственно урезанная версия для выделения проблемного места

Между прочим, все кроме самой первой отложки ставятся 

 
ilunga:

А если визуале попробовать без стопов - поставит?

Или стопы отодвинуть, так чтоб наверняка? 

 
fyords:

А если визуале попробовать без стопов - поставит?

Или стопы отодвинуть, так чтоб наверняка? 

1) совсем без стопов не пробовал. Но ведь при тесте на "своей" валюте ставит.. Завтра попробую

2) стопы и так уехали уже немало - до tp 100 пунктов, до sl еще больше

 

Почему значок сервисдеск выделяется будто есть непрочитанные\новые сообщения как у избранного? как определить, что поступил ответ?

сервисдеск

 
Zeleniy:

Я обычно тыкаю в него, и там смотрю.
 
papaklass:
 Это уже обсуждали в соседней ветке. Пришли к мнению, что значек загорается не только, когда пришло новое сообщение из сервисдека, а и тогда, когда кто-либо из разработчиков просматривает Вашу заявку. Отсюда вывод, если значек сервисдека загорается часто, а новых сообщений нет, то Ваша заявка серьезно заинтересовала разработчиков. Можете гордиться. :)
Понятно, спасибо, правда уже погас =) Ну там на самом деле серьезная ошибка , на почту приходят письма, а ссылки вообще не рабочие, точней страниц на них давно нет, а я думал сначало проблемы с интернетом, а потом попытался через адресную строку пройти в профиль, а такого оказывается и нету, обновление на нашем ресурсе, а вот потовые сообщения забывают исправлять =))
 
papaklass:
А ещё у разработчика он загорается если в профиль заявки заходили вы, вот так и пялимся друг в дружку :)

разработчик видит что горит значок и заходит, а вы видите что заходил разработчик и тоже заходите чтоб оглянуться посмотреть не оглянулась ли она чтоб посмотреть не оглянулся ли я...

ИМХО если были изменения значок должен быть большим, если просто посещали маленьким.

 
Urain:

А смысл в этом? кроме улыбки =)
 
Zeleniy:
А смысл в этом? кроме улыбки =)

На самом деле о значках разработчиков это мои догадки, и я надеюсь (на талант веб-программера) безосновательные.

Так что про оглянулся это шутка (наверное).

А вот по поводу больших и маленьких значков, вполне серьёзное предложение.

