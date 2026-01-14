Ошибки, баги, вопросы - страница 800
papaklass:
Тест мультивалютнсти?
papaklass:
fyords:
Тест мультивалютности, мне надо при одном рабочем инструменте открывать сделки по нескольким. Это собственно урезанная версия для выделения проблемного места
Между прочим, все кроме самой первой отложки ставятся
А если визуале попробовать без стопов - поставит?
Или стопы отодвинуть, так чтоб наверняка?
1) совсем без стопов не пробовал. Но ведь при тесте на "своей" валюте ставит.. Завтра попробую
2) стопы и так уехали уже немало - до tp 100 пунктов, до sl еще больше
Почему значок сервисдеск выделяется будто есть непрочитанные\новые сообщения как у избранного? как определить, что поступил ответ?
Это уже обсуждали в соседней ветке. Пришли к мнению, что значек загорается не только, когда пришло новое сообщение из сервисдека, а и тогда, когда кто-либо из разработчиков просматривает Вашу заявку. Отсюда вывод, если значек сервисдека загорается часто, а новых сообщений нет, то Ваша заявка серьезно заинтересовала разработчиков. Можете гордиться. :)
А ещё у разработчика он загорается если в профиль заявки заходили вы, вот так и пялимся друг в дружку :)
разработчик видит что горит значок и заходит, а вы видите что заходил разработчик и тоже заходите чтоб оглянуться посмотреть не оглянулась ли она чтоб посмотреть не оглянулся ли я...
ИМХО если были изменения значок должен быть большим, если просто посещали маленьким.
А смысл в этом? кроме улыбки =)
На самом деле о значках разработчиков это мои догадки, и я надеюсь (на талант веб-программера) безосновательные.
Так что про оглянулся это шутка (наверное).
А вот по поводу больших и маленьких значков, вполне серьёзное предложение.