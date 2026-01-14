Ошибки, баги, вопросы - страница 802
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Будьте добры, направьте специалистов, чтобы глянули по моему вопросу с предыдущей страницы... Начало - на этой: 814-ой.
Готовлюсь к чемпионату, не могу у себя на ноутбуке потестить и пооптить готового эксперта.
Благодарю.
Будьте добры, направьте специалистов, чтобы глянули по моему вопросу с предыдущей страницы... Начало - на этой: 814-ой.
Готовлюсь к чемпионату, не могу у себя на ноутбуке потестить и пооптить готового эксперта.
А почему бы не попробовать использовать
пробую. Параллельно отпринтовываю, как посоветовал Karlson
Текст программы-теста:
Результат при тестировании на EURUSD:
GI 0 test (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Текущая цена:1.29241000
MN 0 test (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Цена открытия:1.29720000
QS 0 Trade 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 buy stop 1.00 EURUSD at 1.29720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)
Результат при тестировании на GBPUSD:
LO 0 test (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Текущая цена:1.29241000
JE 0 test (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Цена открытия:1.29720000
KS 2 Trades 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 failed buy stop 1.00 EURUSD at 1.29720 [Invalid stops]
Билд скачал недавно, совсем свежий - 687. Агенты использую только локальные, удалённые и облако - отключил. Хотя и с подключенными удалёнными и облаком при отключенных локальных - также - не пашет!
Не знаю, что делать. Сов написан, тестирование и оптимизация не возможна...
Подскажите, как возможно решить эту проблему - скрины прилагаю.
Что значит "как может быть ошибка 10016 в случае отсутствия стопов". Для них указаны нулевые значения или просто нет строчки, где они прописаны?
Попробуйте так
Разве ZeroMemory(request); недостаточно?
Добавил как вы сказали, результат не изменился
P.S. sl и tp прописаны в запросе равными:
а) 0 и хай дневного бара + 50 пунктов (соответственно)
б) оба указаны равными нулю
далее вариант "в" (чуть дальше) - с использованием CTrade. Результат аналогичен
Очистите все структуры.
Далее тупо попробуйте запросить четко указав данные.
... Результат аналогичен
Странно. Взял Ваш код и получил ответ тестера
Все работает.
Какой у Вас билд?
Только вот у меня вопрос: почему отложеннико виден только в "Операциях", но его нет в "Торговле" (это я про визуализатор)?
Странно. Взял Ваш код и получил ответ тестера
Все работает.
Какой у Вас билд?
билд 674.
У вас все работает, но есть одно НО. Посмотрите на цену в скобках:
CN 0 Trade 10:17:04 2012.01.02 00:00:00 buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29565 / 1.29654)
KE 0 Trade 10:20:04 2012.01.02 00:00:00 buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29443 / 1.29479 / 1.29443)
Разница в 10 пунктов. Хотя время одно и тоже
билд 674.
У вас все работает, но есть одно НО. Посмотрите на цену в скобках:
Разница в 10 пунктов. Хотя время одно и тоже
У меня все верно, сервер демо МК.