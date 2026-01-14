Ошибки, баги, вопросы - страница 802

Rosh:


Будьте добры, направьте специалистов, чтобы глянули по моему вопросу с предыдущей страницы... Начало - на этой: 814-ой.

Готовлюсь к чемпионату, не могу у себя на ноутбуке потестить и пооптить готового эксперта.

Благодарю. 

 
AlexCul:

Лучше пишите в сервисдеск. Здесь можно долго вести роман в переписке
fyords:

А почему бы не попробовать использовать 

 

пробую. Параллельно отпринтовываю, как посоветовал Karlson

Текст программы-теста:

#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>

CSymbolInfo       m_sym;
CTrade            m_trade;

double bar_info[2];
bool a;

int OnInit()
{
   SymbolSelect("EURUSD", true);
   SymbolSelect("GBPUSD", true);
   m_sym.Name("EURUSD");
   a = false;
   return(0);
}

void OnTick()
{
   if (a) return;
   a = true;
   m_sym.Refresh();
   m_sym.RefreshRates();
   CopyHigh("EURUSD", PERIOD_D1, 0, 2, bar_info);
   Print("Текущая цена:" + DoubleToString(m_sym.Ask()));
   Print("Цена открытия:" + DoubleToString(bar_info[1] + 500*_Point));
   m_trade.BuyStop(1, bar_info[1] + 5000*_Point, "EURUSD", 0, 0);
}

Результат при тестировании на EURUSD:

GI    0    test (EURUSD,H1)    10:58:50    2012.01.02 09:00:00   Текущая цена:1.29241000
MN    0    test (EURUSD,H1)    10:58:50    2012.01.02 09:00:00   Цена открытия:1.29720000

QS    0    Trade    10:58:50    2012.01.02 09:00:00   buy stop 1.00 EURUSD at 1.29720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)


Результат при тестировании на GBPUSD:

LO    0    test (GBPUSD,H1)    10:58:43    2012.01.02 09:00:00   Текущая цена:1.29241000
JE    0    test (GBPUSD,H1)    10:58:43    2012.01.02 09:00:00   Цена открытия:1.29720000
KS    2    Trades    10:58:43    2012.01.02 09:00:00   failed buy stop 1.00 EURUSD at 1.29720 [Invalid stops]


 
AlexCul:

Билд скачал недавно, совсем свежий - 687. Агенты использую только локальные, удалённые и облако - отключил. Хотя и с подключенными удалёнными и облаком при отключенных локальных - также - не пашет!

Не знаю, что делать. Сов написан, тестирование и оптимизация не возможна...

Подскажите, как возможно решить эту проблему - скрины прилагаю.

 

 

 

Давайте заявку в сервисдеск со ВСЕМИ подробностями (пути установки, ось, УАК, логи терминала, агентов, тестера).
 
Rosh:

Что значит "как может быть ошибка 10016 в случае отсутствия стопов". Для них указаны нулевые значения или просто нет строчки, где они прописаны?

Попробуйте так

MqlTradeRequest request={0};

Разве ZeroMemory(request); недостаточно?

Добавил как вы сказали, результат не изменился


P.S. sl и tp прописаны в запросе равными:

а) 0 и хай дневного бара + 50 пунктов (соответственно)

б) оба указаны равными нулю


далее вариант "в" (чуть дальше) - с использованием CTrade. Результат аналогичен

 

Очистите все структуры.

Далее тупо попробуйте запросить четко указав данные. 

   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult result;

   ZeroMemory(request);
   ZeroMemory(result);

   request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
   request.magic  = 0;
   request.symbol = "EURUSD";
   request.volume = 1.0;
   request.price  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+500*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT); // или сразу цену 1.3000
   request.sl     = 0;
   request.tp     = 0;
   request.deviation = 10;
   request.type   = ORDER_TYPE_BUY_STOP; 
   request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
   
   OrderSend(request,result);
 
ilunga:

... Результат аналогичен

Странно. Взял Ваш код и получил ответ тестера

PN      0       ss (GBPUSD,H1)  10:17:04        2012.01.02 00:00:00   Текущая цена:1.29479000
DK      0       ss (GBPUSD,H1)  10:17:04        2012.01.02 00:00:00   Цена открытия:1.29943000
CN      0       Trade   10:17:04        2012.01.02 00:00:00   buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29565 / 1.29654)
FL      0       ss (GBPUSD,H1)  10:17:04        2012.01.02 00:00:00   CTrade::OrderSend: buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 [done]
EF      0       ss (EURUSD,H1)  10:20:04        2012.01.02 00:00:00   Текущая цена:1.29479000
QL      0       ss (EURUSD,H1)  10:20:04        2012.01.02 00:00:00   Цена открытия:1.29943000
KE      0       Trade   10:20:04        2012.01.02 00:00:00   buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29443 / 1.29479 / 1.29443)
KG      0       ss (EURUSD,H1)  10:20:04        2012.01.02 00:00:00   CTrade::OrderSend: buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 [done]

 Все работает.

Какой у Вас билд? 

Только вот у меня вопрос: почему отложеннико виден только в "Операциях", но его нет в "Торговле" (это я про визуализатор)?

 
fyords:

Странно. Взял Ваш код и получил ответ тестера

 Все работает.

Какой у Вас билд? 

билд 674.

У вас все работает, но есть одно НО. Посмотрите на цену в скобках:

CN      0       Trade   10:17:04        2012.01.02 00:00:00   buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29565 / 1.29654)
KE      0       Trade   10:20:04        2012.01.02 00:00:00   buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29443 / 1.29479 / 1.29443)

Разница в 10 пунктов. Хотя время одно и тоже

 
Разные сервера,разные 500 пп.
 
ilunga:

билд 674.

У вас все работает, но есть одно НО. Посмотрите на цену в скобках:

Разница в 10 пунктов. Хотя время одно и тоже

У меня все верно, сервер демо МК. 

