Ошибки, баги, вопросы - страница 805
Так на предыдущей странице есть код, там массив из 3 элементов. При выводе Print-ами получаем, что Bid = 1.29709, а в bar_info[n-1] хранится 1.29220
А что вы об этом скажете?
Если это запускать из инита, то
если из OnTick, то
В данных у меня в этом месте гэп (см. рисунок). Все таки меня не покидает ощущение, что при тестировании на другой паре получается асинхронное обновление данных
Так и есть.
Добавьте после Print'ов еще одну строку:
При запуске кода в OnTick получаем:
То есть бар для Copy...() уже есть, а котировок в нем еще нету
Можно сделать еще добавление. Вставляем вашу функцию с моей добавкой в OnTick. и ставим "задержку" запуска:
Тест запускаем с 2012.01.01
получаем:
То есть первая котировка глючит, остальные идут верно
Вот про то что последний бар (самый ближний к текущей дате) в этом случае будет иметь иметь максимальный индекс я и говорил.
То есть первая котировка глючит, остальные идут верно
Подскажите, что означают нули перед запятой в столбце Проход.
Это номер поколения генетики. Там не только нули, после нулей идут 1, 2 и т.д.
Моя значит не размножается ? )))
Поколения идут,но в графе все равно одни нули.
Возможны ли эти добавления в MT5?
В struct MqlTradeResult добавить время исполения ордера на стороне сервера.
И добавить возможность установки времени, при достижении которого, отложенный ордер становится активным для исполнения сервером.