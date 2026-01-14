Ошибки, баги, вопросы - страница 793

Новый комментарий
 
marketeer:
Как запустить оптимизацию с использованием агентов в облаке? В облако залогинен, облака в количестве 4-х штук пишут ready. В контекстном меню включена опция Использовать -> Mql5 Cloud Network. Однако когда запускается оптимизация, работают только локальные агенты, а облачные пишут все пишут failed.
У Вас терминал обновился? Какой билд? У меня было такое с сетевыми агентами. Пока все не обновил не пошло.
 

У меня одного так?

 
fyords:

У меня одного так?

Давно такого уже нет.

Стрелки ровно,метки появильсь не помню уже когда.

 

 
Karlson:
В журнале не видно почему файлед? Потому что вроде включено,залогинены...
Обновил терминал - заработало. И даже якобы прооптимизировало, но теперь по даблклику на конкретном прогоне почему-то висяк тестера: в журнале написано single pass started, кнопка Стоп задизейблена, индикатор прогресса пустой, ничего не происходит. Остальная часть терминала рабочая.
 
Ага..уже 3 страницы пишем.То же самое.
 
Valmars:

Странно такое слышать от главного разработчика. Из руководства пользователя терминала:

Уровень маржи — процентное соотношения объема средств, имеющихся на данном счете, к объему маржи (Средства / Маржа * 100);

Оказалось, что я ошибся. Извините за поверхностную оценку, смотрел невнимательно.

На графике тестирования на самом деле показывается уровень маржи, а не нагрузка на счет.

Правильный ответ: уровень маржи падал, так как цена акции IBM с 2010 года выросла со 125 долларов до 208, что опережало рост депозита. Так как маржа у CFD зависит от стоимости актива, то при росте цены актива, маржевые требования тоже росли. В данном случае рост цены акции был сильно выше прироста баланса.

 

Такой PR видели?!

Завтра я проснусь миллионером...

 
Ashes:


Такой PR видели?!

Завтра я проснусь миллионером...

Эта ошибка только при отображении, на финансы не влияет. Сейчас все исправим.
 
Renat:

Оказалось, что я ошибся. Извините за поверхностную оценку, смотрел невнимательно.

На графике тестирования на самом деле показывается уровень маржи, а не нагрузка на счет.

Правильный ответ: уровень маржи падал, так как цена акции IBM с 2010 года выросла со 125 долларов до 208, что опережало рост депозита. Так как маржа у CFD зависит от стоимости актива, то при росте цены актива, маржевые требования тоже росли. В данном случае рост цены акции был сильно выше прироста баланса.

Осталось сделать ссылку в ошибочном посте чтоб человек перечитывающий позже не попал.

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page805

 
Urain:

Осталось сделать ссылку в ошибочном посте чтоб человек перечитывающий позже не попал.

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page805

Да, добавил.
1...786787788789790791792793794795796797798799800...3695
Новый комментарий