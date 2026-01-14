Ошибки, баги, вопросы - страница 793
Как запустить оптимизацию с использованием агентов в облаке? В облако залогинен, облака в количестве 4-х штук пишут ready. В контекстном меню включена опция Использовать -> Mql5 Cloud Network. Однако когда запускается оптимизация, работают только локальные агенты, а облачные пишут все пишут failed.
У меня одного так?
Давно такого уже нет.
Стрелки ровно,метки появильсь не помню уже когда.
В журнале не видно почему файлед? Потому что вроде включено,залогинены...
Странно такое слышать от главного разработчика. Из руководства пользователя терминала:
Уровень маржи — процентное соотношения объема средств, имеющихся на данном счете, к объему маржи (Средства / Маржа * 100);
Оказалось, что я ошибся. Извините за поверхностную оценку, смотрел невнимательно.
На графике тестирования на самом деле показывается уровень маржи, а не нагрузка на счет.
Правильный ответ: уровень маржи падал, так как цена акции IBM с 2010 года выросла со 125 долларов до 208, что опережало рост депозита. Так как маржа у CFD зависит от стоимости актива, то при росте цены актива, маржевые требования тоже росли. В данном случае рост цены акции был сильно выше прироста баланса.
Осталось сделать ссылку в ошибочном посте чтоб человек перечитывающий позже не попал.
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page805
