Это оно?
У меня два вопроса
- зачем вы изменили в коде расчет от четверошного
- Что показывает этот индикатор? как по нем торговать?
Оно.
- я не менял. Всё переносил один в один. Там вместо ф-ий в коде четвёрки использую сразу значения ранее расчитанных массивов МА от медленной и быстрой скользящей средней по ОПЕН, КЛОЗЕ, ХАЙ, ЛОУ в пятёрке, опять же домножая на соответствующие коэффициенты инструментов.
Например, ИТОГОВЫЙ код четвёрки:
Вот одна из ф-ий EUR, я вместо неё использую в пятёрке (см. ниже) - сразу расчёт по формулам внутри неё. Всё бьёт один в один:
В пятёрке этот рачёт будет так - без функций, как в четвёрке, а сразу напрямую по ранее расчитанным массивам:
- Кумулятивный (совокупный) эффект от движения нескольких инструментов, берутся разности быстрой и медленной МА инструментов от OPEN, HIGH, LOW, CLOSE. Суммируются между собой и делятся на четыре с учётом коэффициентов множителей разностей быстрой и медленной МА инструментов, также подляжащих оптимизации.
Торговать: 1. по пересечению линии нуля + Different (расстояние от нуля для фильтрации ложных входов) снизу вверх, то бай, сверху вниз, то в селл. См. эксперт в прицепе.
2. по перегибам линии: если ниже нуля перегиб, то в бай, если выше нуля перегиб этой совокупной линии разностей МА инструментов, то в селл (этого варианта в сове пока нет).
Хочу или первый или второй вариант задействовать на чемпионате.
Неверное отображение графика (Bars Mode).
При запуске теминала избражения символов индикаторных буферов значительно смещены относительно изображений баров, к которым они относятся.
build 687
Также в режиме визуализации при движении графика символы индикаторных буферов перемещаются за соответствующими барами с очень сильным и видимым запаздыванием.
Зачем вы постояно mqh носите в комплекте мне непонятно
вобщем. я привел код в порядок. Добавил два класса
CSeries - класс, обслуживающий 4 массива и 4 буфера + они задаются в INDICATOR_CALCULATION
CPair - класс, обслуживающий два CSeries - Fast и Slow
Ну и функции USD/JPY/EUR/GBP + start перенес как и в МТ4
Сравнивал результаты с МТ4 - один в один - совпадают полностью
с вас пиво :)
Хочу или первый или второй вариант задействовать на чемпионате.
а есть профитные результаты? может помочь чем? глядишь первое место будет.
а это тот вид индикатора, что вы изначально пытались делать
1. О! От души благодарю Вас! Пока ещё не смотрел. А он iCustom - поддаётся?
Пока сова на пятёре нет. Этот индик у меня лежал с давних пор ещё - в архиве.
2. Хирург со своим МАСД - воодушевил! Нос утёр своими 11 сделками за период чемпа всем нейро- мульти- спектра- ультра- ... :-)
Так он обычно и бывает. Щас разобраться, если он iCustom поддаётся, всунуть сигналы в сов и вперёд - оптить!
3. Пока сова на пятёре нет... Поддаётся ли он iCustom? - нужны его значения c первого, второго, третьего бара (для кодирования двух условий входа в рынок: пересечение нуля и (или) точки перегиба выше/ниже нуля).
4. "С вас пиво" :-) + написал в личку.
В тестере отладка недоступна
Отладка в онлайне малопригодна по причине невоспроизводимости условий.
Есть такая буква. Большая и жирная.
А есть в планах?
Вряд ли у МетаКвотов есть энтузиазм скрещивать тестер с отладчиком. Оно и понятно - задачка кривая напрочь.
Тут бродят идеи нащёт "виртуального сервера" - это ближе к реальности, особенно если разрешить подачу произвольных данных на вход (с произвольной скоростью). Но тоже вариант сильно напрягающий метаквотов (видимо сразу по нескольким причинам).
Но возможны и ещё пути. Что-нибудь третье. Типа "микротестера" прямо в отладчике. Задаём пару, задаём контрольные точки останова, запускаем - и вуаля. Прогон в отладчике. С остановками в точках останова и возможностью пошагового исследования и запуска "дальше", вплоть до завершения "периода отладки".
Как-то так.
// Но это всё мои домыслы-мысли вслух. Может стринго чего другое придумает.
Но делать что-то надо, это точно.
MetaDriver:
Тут бродят идеи нащёт "виртуального сервера" - это ближе к реальности, особенно если разрешить подачу произвольных данных на вход (с произвольной скоростью). Но тоже вариант сильно напрягающий метаквотов (видимо сразу по нескольким причинам).
Ой что-то мне кажется что зело реальней будет тестер с отладкой, а в эту сторону даже мечтать не стоит.