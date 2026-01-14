Ошибки, баги, вопросы - страница 751
Весь необходимый функционал уже есть, посмотрите пример к IndicatorParameters()
Это все понятно. Непонятно зачем пошли по токому пути и не сделали возможность удалить напрямую по хендлу.
Логичней было бы иметь вариант именно по хендлу удалять индикатор, а не выяснять его имя и только потом сносить.
Смотрите EA_OBJPROP_CHART_ID
За пример спасибо, но только я не нашел там управление именно подокном (как я понял есть вариан управления только свойствами основного окна), хочется иметь возможность упавлять каждым подокном в отдельности.N
Т.е. я ожидал увидить что-то вроде этого
PS
А на счет ошибки 4014 в тестере, при добавлении на график индюка что и как?
Индикатор может иметь один хендл и одну расчетную часть - и при этом кучу графических реализаций на разных графиках. Как вы собираетесь его искать на графике и удалять по хэндлу? График только знает, что на нем висит некая сущность с таким именем, но не знает точно хэндла для него.
Это уже давно есть - MetaTrader 5 Client Terminal build 430
Что значит и как избавиться от Debugging?
Индикатор работает, перезапускал, ошибок нет, редактор закрыт... что это?
Вопрос по понятию "'сделка". В статье Ордера, позиции и сделки в MetaTrader 5 приведён пример того, что "Каждая сделка базируется на одном конкретном ордере, но один ордер может порождать множество сделок. Например, приказ на покупку 10 лотов может быть исполнен посредством нескольких последовательных сделок при частичном исполнении". Я понял так, что если я хочу открыть позицию напр. на 10 лотов то в истории может появиться несколько сделок. По моей стратегии 1 и 2 позиции в одном и том же направлении советник (на МТ4) открывает допустим 1.0 лотом, 3-ю и далее 2.0 лотом. В МТ5 может получиться так, что открывая 1-ую позиции в истории может появиться напр. 2 или более сделок. Желая открыть следующую (по стратегии 2-ую), бегая по истории советник найдёт, что это будет напр. 3 позиция и откроет не тем лотом, что надо. Как-то неудобно.
Может кто знает, как решить такую проблему или кинет линк.
Что значит и как избавиться от Debugging?
А пробовали перекомпилировать индикатор?
А пробовали перекомпилировать индикатор?
Да, конечно. По F5 он компилируется, перекидывает в терминал, где открывается чарт с этим индикатором. Ошибок там (в журнале) нет. Чарт закрываю - попадаю обратно в редактор. Закрываю редактор, накидываю индикатор из навигатора в термикале на график - он снова запускается как Debugging
Да, конечно. По F5 он компилируется, перекидывает в терминал,
Ну так скомпилируйте его кнопкой F7!
F5 означает компиляцию для отладки, смотрите в справке редактора Горячие клавиши
F5 - это как раз запуск отладки. Для компиляции нужно нажать F7, а уже после этого набросить индикатор на график из Навигатора