Ошибки, баги, вопросы - страница 752
Вот блин... спасибо, всё нормально.
Я логики ChartIndicatorDelete не пойму. В чем прикол работы по ороткому имени?
Добавляем по хендлу, а сносим по короткому имени, это логично?
Полагаю, что нужно либо сменить параметр с имени на хенндл индюка, либо добавить дубликат функции с хендлом.
А IndicatorRelease это не то?
Уважаемые разработчики МТ5 - посмотрите у Вас время в обзоре рынка убежало вперёд на сорок секунд по сравнению с реальным.
У редактора при запуске постоянно слетает "Вид". Т. е. панели инструментов, статусная строка, инструменты и навигатор оказываются сброшены.
Как то можно это исправить?
PS Win7 64 первый запуск через терминал
Можете приложить скриншоты эдитора до закрытия и после запуска?
Убедитесь, пожалуйста, что в редакторе не включен полноэкранный режим.
Тут все достаточно просто.Открыли редактор ( будет пусто) включили панель,инструменты,навигатор,строку.Закрыли.Открываем и опять пусто.
хммм..Да,сохраняется теперь.
Однако я не понял в таком случае термина "Полный экран" .У меня и до этого он был достаточно "полный".
АУ... Время терминала убежало от истинного берлинского на 39 секунд вперёд. Для малых таймфреймов это сверх существенно. Свечки закрываются (и открываются) на 39 секунд раньше положенного. Неплохо было бы исправить эту нелепицу.