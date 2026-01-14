Ошибки, баги, вопросы - страница 752

Silent:
Вот блин... спасибо, всё нормально.
Проще мышкой !
 
Interesting:

Разработчикам

Я логики ChartIndicatorDelete не пойму. В чем прикол работы по ороткому имени?

Добавляем по хендлу, а сносим по короткому имени, это логично? 

 Полагаю, что нужно либо сменить параметр с имени на хенндл индюка, либо добавить дубликат функции с хендлом.

А IndicatorRelease  это не то? 

Удаляет хэндл индикатора и освобождает расчетную часть индикатора, если ею больше никто не пользуется.

 

 

Уважаемые разработчики МТ5 - посмотрите у Вас время в обзоре рынка убежало вперёд на сорок секунд по сравнению с реальным.

 

У редактора при запуске постоянно слетает "Вид". Т. е. панели инструментов, статусная строка, инструменты и навигатор оказываются сброшены.

Как то можно это исправить?

PS Win7 64 первый запуск через терминал

 
Тоже самое на 32 бит 7ка.Уже смирился.
 
Можете приложить скриншоты эдитора до закрытия и после запуска?

Убедитесь, пожалуйста, что в редакторе не включен полноэкранный режим. 

 

Тут все достаточно просто.Открыли редактор ( будет пусто) включили панель,инструменты,навигатор,строку.Закрыли.Открываем и опять пусто.

 

 

 
Karlson:

вы F12 нажимали
 

хммм..Да,сохраняется теперь.

Однако я не понял в таком случае термина "Полный экран" .У меня и до этого он был достаточно "полный".

 

АУ... Время терминала убежало от истинного берлинского на 39 секунд вперёд. Для малых таймфреймов это сверх существенно. Свечки закрываются (и открываются) на 39 секунд раньше положенного. Неплохо было бы исправить эту нелепицу.

