Ошибки, баги, вопросы - страница 756
По логике вещей и с учетом последних изменений 4-ре и можете.
Ордер по GBPUSD нашел в истории
Что это значит ?
Я думаю, что в данный момент Альпари активно настраивают свою шлюз исполнения и увиденные Вами проблемы исполнения именно оттуда.
То есть, это вопрос к стороне исполнения и правильной отработки. Мы обязательно помогли бы с проблемой, но в данном случае это уже происходит за пределами нашей системы.
Зависшие на исполнении ордеры у dupter тоже скорее всего из той же стороны - какие-то проблемы на стороне реального исполнения.
Кто-нибудь сталкивался с самопроизвольным исчезновением объектов на чарте?
Размечал чарт веерами. Месяц, может чуть больше. Первую потерю заметил недели две назад, решил, может сам случайно выделил и снёс.
Сегодня проверил - нет почти половины разметки...
Были - по всем экстремумам, осталось -
Совсем непонятно - исчезают парами, нет ни одного верхнего или нижнего без пары; не уверен, но похоже, исчезают в обратном размещению порядке (размещал слева направо - исчезают справа налево, но не подряд).
Люди подскажите пож-та куда можно писать предложения для разработчиков МТ5. Новую тему создавать? Пойском найти не могу...
https://www.mql5.com/ru/users/07041982/servicedesk
Посмотрел как работают кнопки на графике, OBJ_BUTTON которая. При малейшем смещении мышки, до отжатия лкм(курсор естественно остается также на кнопке), приводит к тому что нажатие не засчитывается. При работе с не очень качественными мышками или в неблагоприятных условиях, не очень хорошее свойство.
Все правильно, так как в данном случае получается событие прокрутки графика.
Если запустить вот такой код, то терминал выдаст ошибку Invalid EX5 file:
А если вот такой:
То всё нормально.
Вывод: Глюк при копировании неинициализированных ячеек памяти.