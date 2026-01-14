Ошибки, баги, вопросы - страница 756

Interesting:
По логике вещей и с учетом последних изменений 4-ре и можете.
В ходе эксперимента - 8 агентов 3 часа задачи выполняют. Вроде нормально. Благодарю за фикс глюков.
 
olyakish:
Ордер по GBPUSD нашел в истории

Что это значит ?

Я думаю, что в данный момент Альпари активно настраивают свою шлюз исполнения и увиденные Вами проблемы исполнения именно оттуда.

То есть, это вопрос к стороне исполнения и правильной отработки. Мы обязательно помогли бы с проблемой, но в данном случае это уже происходит за пределами нашей системы.


Зависшие на исполнении ордеры у dupter тоже скорее всего из той же стороны - какие-то проблемы на стороне реального исполнения.

Кто-нибудь сталкивался с самопроизвольным исчезновением объектов на чарте?

Размечал чарт веерами. Месяц, может чуть больше. Первую потерю заметил недели две назад, решил, может сам случайно выделил и снёс.

Сегодня проверил - нет почти половины разметки...

Были - по всем экстремумам, осталось -

 

Совсем непонятно - исчезают парами, нет ни одного верхнего или нижнего без пары; не уверен, но похоже, исчезают в обратном размещению порядке (размещал слева направо - исчезают справа налево, но не подряд).

 
Посмотрел как работают кнопки на графике,  OBJ_BUTTON которая. При малейшем смещении мышки, до отжатия лкм(курсор естественно остается также на кнопке), приводит к тому что нажатие не засчитывается. При работе с не очень качественными мышками или в неблагоприятных условиях, не очень хорошее свойство.
 
Люди подскажите пож-та куда можно писать предложения для разработчиков МТ5. Новую тему создавать? Пойском найти не могу...
 
07041982:
Люди подскажите пож-та куда можно писать предложения для разработчиков МТ5. Новую тему создавать? Пойском найти не могу...
https://www.mql5.com/ru/users/07041982/servicedesk
 
notused:
https://www.mql5.com/ru/users/07041982/servicedesk
спасибо, прочитал назначение данного сервиса, и точно принимают пожелания, а то я думал что туда только с неполадками...
 
sion:
Посмотрел как работают кнопки на графике,  OBJ_BUTTON которая. При малейшем смещении мышки, до отжатия лкм(курсор естественно остается также на кнопке), приводит к тому что нажатие не засчитывается. При работе с не очень качественными мышками или в неблагоприятных условиях, не очень хорошее свойство.
Все правильно, так как в данном случае получается событие прокрутки графика.
 
WWer:
Все правильно, так как в данном случае получается событие прокрутки графика.
Прокрутка графика, все таки, второстепенная задача. Рынок за такие недонажатия может и покарать.
 

Если запустить вот такой код, то терминал выдаст ошибку Invalid EX5 file:

struct A
  {
   double            m[5];
  };

void OnStart()
  {
   A a;
   A b;

   a.m[0]=0.0;
   a.m[0]=1.0;
   a.m[0]=2.0;
   a.m[0]=3.0;
   a.m[0]=4.0;

   b=a;

   Comment(b.m[0]," ",b.m[1]," ",b.m[2]," ",b.m[3]," ",b.m[4]);
  }


А если вот такой:

struct A
  {
   double            m[5];
  };
void OnStart()
  {
   A a;
   A b;

   a.m[0]=0.0;
   a.m[1]=1.0;
   a.m[2]=2.0;
   a.m[3]=3.0;
   a.m[4]=4.0;

   b=a;

   Comment(b.m[0]," ",b.m[1]," ",b.m[2]," ",b.m[3]," ",b.m[4]);
  }

То всё нормально.

Вывод: Глюк при копировании неинициализированных ячеек памяти.

