Ошибки, баги, вопросы - страница 749
В терминале ошибок нет, индикатор компилируется, работает, в редакторе ошибок нет, в журнале
но в индикаторе не надо никаких VS, там тупо пара массивов. Но он упорно запускается только вот так - Debugging.
Как лечить?
Раз уж вопрос с датами графика остается без ответа от MQ,то задам следующий...
Про ЭТО не могу найти в описании.Тестер индикатора?
Это сделали для тестирования индикаторов из Маркета.
P.S. Да и не только из Маркета. Например, при разработке индикатора можно посмотреть, как он себя ведёт на данных в тестере. А то в реальном времени бывает долго ждать обновления.
Спасибо.Понятно.
Я для теста индикатора примитивно его запрашиваю из пустого эксперта.
Спасибо.Понятно.
Я для теста индикатора примитивно его запрашиваю из пустого эксперта.
Но только визуальный режим.Поэтому скорость работы не получится измерить.
Пожалуйста, помогите разобраться!
У меня в процессе вычислений получаются числа, смысл которых мне неясен.
Присвою такое число переменной а и выведу его на печать:
Результат:
a= -7.5641450378294846e-321, Valid= 1
Но ведь согласно документации тип double не может иметь степень ниже -308. Кто знает, что это за числа?