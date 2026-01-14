Ошибки, баги, вопросы - страница 749

Что это значит?

 

В терминале ошибок нет, индикатор компилируется, работает, в редакторе ошибок нет, в журнале

2012.06.08 11:15:11     Cpp compiler    MS Visual Studio compiler is not installed in the system or failed initializing the compiler

но в индикаторе не надо никаких VS, там тупо пара массивов. Но он упорно запускается только вот так - Debugging.

Как лечить? 

 

Раз уж вопрос с датами графика остается без ответа от MQ,то задам следующий...

Про ЭТО не могу найти в описании.Тестер индикатора?

 

 
Это сделали для тестирования индикаторов из Маркета.

P.S. Да и не только из Маркета. Например, при разработке индикатора можно посмотреть, как он себя ведёт на данных в тестере. А то в реальном времени бывает долго ждать обновления.

 

Спасибо.Понятно.

Я для теста индикатора примитивно  его запрашиваю из пустого эксперта.  

 
Написано в справке терминала - https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing
 
Спасибо.Не заметил.
 
А теперь даже эксперт для этого не нужен. Править там его, время драгоценное тратить. Быстро. Раз! И всё. ))
 
Но только визуальный режим.Поэтому скорость работы не получится измерить.
 
Я видел, Вы уже заценили профилировщик. Вот с ним можно будет измерить скорость, если я правильно понимаю. :)
 

Пожалуйста, помогите разобраться!

У меня в процессе вычислений получаются числа, смысл которых мне неясен.

Присвою такое число переменной а и выведу его на печать: 

void OnStart()
  {
  double a;
  bool v;
  a=-7.56414503782948460000e-321;
  v=MathIsValidNumber(a);
  PrintFormat("a= %.16e,   Valid= %i",a,v);
  }

Результат:

a= -7.5641450378294846e-321,   Valid= 1

Но ведь согласно документации тип double не может иметь степень ниже -308. Кто знает, что это за числа?

