... сервер игнорирует https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page766#comment_213314
... разработчики в ответе на указанный пост - игнорируют.
Как в том анекдоте.
Пациент:Доктор меня все игнорируют.
Доктор: Следующий !
Вы хоть ответьте это от сервеной части зависит или это суппорты в альпах тупят с настройкой серверной части.
Если во время выполнения задания, процессор чемнибудь другим загрузится, эта странная защита тоже сработает?
Нет.
Защита автоматически срабатывает против пользователей, которые устанавливают в несколько раз больше агентов, чем есть ядер на компьютере. К сожалению, по другому поступить не можем - мы ведем статистику и видим последствия неразумного выставления агентов.
Правильно заданный вопрос - это 50% ответа.
К сожалению, по вышеприведенной ссылке нет достаточного объема информации и вопрос задан странно. Если есть вопрос по конкретной операции, то именно ее надо детально описать, указать окружение, использованный код и задать четкий вопрос.
Странно. Да ладно.
Вот окружение Win7 x64 билд 655 сервер AlpariFS-MT5 счет 20015217
Часть кода
Результат в закладке Эксперты
Результат в журнале
Картинка из торговли
А теперь главный вопрос: Где позиция по GBPUSD или где ошибки в ее открытии.( в журналах эксперта и в системном журнале)?
Дополнение.
Ордер по GBPUSD нашел в истории
Что это значит ?
olyakish:
... сервер AlpariFS-MT5
Проблемный сервер.
Ордера, какие-то непонятные, второй день висят. Удалить их невозможно...
Модифицировать отложенный ордер тоже не получается.
если кто-то вкурсе, поясните что это?
Хм, при 8 агентах система простояла час и самоудалилась. Поставил 4 (как раз 4 ядра) - результат тот же. В чем может быть проблема в этом случае?
Ошибку поправили. Попробуйте еще раз.
c 4 агентами заработало. У меня 4х ядерник, сколько я максимум смогу запустить служб, чтоб программа не деинсталлировалась следом?