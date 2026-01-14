Ошибки, баги, вопросы - страница 755

Если во время выполнения задания, процессор чемнибудь другим загрузится, эта странная защита тоже сработает?

Нет.

Защита автоматически срабатывает против пользователей, которые устанавливают в несколько раз больше агентов, чем есть ядер на компьютере. К сожалению, по другому поступить не можем - мы ведем статистику и видим последствия неразумного выставления агентов.

 
Правильно заданный вопрос - это 50% ответа.

К сожалению, по вышеприведенной ссылке нет достаточного объема информации и вопрос задан странно. Если есть вопрос по конкретной операции, то именно ее надо детально описать, указать окружение, использованный код и задать четкий вопрос.

 
Правильно заданный вопрос - это 50% ответа.

К сожалению, по вышеприведенной ссылке нет достаточного объема информации и вопрос задан странно. Если есть вопрос по конкретной операции, то именно ее надо детально описать, указать окружение, использованный код и задать четкий вопрос.

Странно. Да ладно.

Вот окружение Win7 x64 билд 655 сервер AlpariFS-MT5 счет 20015217

Часть кода

CTrade trade;                         // Используем класс CTrade
....
// открываем селлы
Open_trade(1,0.1);
....

void Open_trade(int  type,double inlot)
  {
   bool ok;
   string name_val[14]={"GBPUSD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","USDCAD"};
   int i;
   int a,b,c,d;
   if(type==1){a=12;b=14;c=0;d=12;}
   if(type==0){a=0;b=12;c=12;d=14;}
   for(i=a;i<b;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_BUY,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_ASK),// последняя цена ask 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         Print(name_val[i]," ORDER_TYPE_BUY ",inlot," ",trade.ResultRetcode());
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
         if(!ok){Print(trade.ResultRetcode());}
        }
      else
        {return;}
     }
   for(i=c;i<d;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_SELL,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_BID),// последняя цена ,bid 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         Print(name_val[i]," ORDER_TYPE_SELL ",inlot," ",trade.ResultRetcode());
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
         if(!ok){Print(trade.ResultRetcode());}
        }
      else
        {return;}
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Результат в закладке Эксперты

2012.06.22 09:45:43     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURCHF ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:43     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:43     Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    AUDUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    CADJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    AUDJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    CHFJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPCHF ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURGBP ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:40     Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDCAD ORDER_TYPE_BUY 0.1 10008
2012.06.22 09:45:40     Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDCHF ORDER_TYPE_BUY 0.1 10008

Результат в журнале

2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445750 sell 0.10 EURCHF at 1.20100 done (based on order #12590051)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445749 sell 0.10 EURUSD at 1.25576 done (based on order #12590050)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445748 sell 0.10 USDJPY at 80.453 done (based on order #12590049)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURCHF at 0.00000
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445747 sell 0.10 AUDUSD at 1.00536 done (based on order #12590048)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURUSD at 0.00000
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445746 sell 0.10 CADJPY at 78.294 done (based on order #12590047)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445745 sell 0.10 GBPJPY at 125.638 done (based on order #12590046)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDUSD at 0.00000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CADJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CADJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445744 sell 0.10 EURJPY at 101.030 done (based on order #12590045)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445743 sell 0.10 AUDJPY at 80.884 done (based on order #12590044)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445742 sell 0.10 CHFJPY at 84.117 done (based on order #12590043)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445741 sell 0.10 GBPCHF at 1.49345 done (based on order #12590042)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CHFJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445740 sell 0.10 EURGBP at 0.80408 done (based on order #12590041)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CHFJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPCHF at 0.00000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURGBP at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445739 buy 0.10 USDCAD at 1.02757 done (based on order #12590039)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445738 buy 0.10 USDCHF at 0.95640 done (based on order #12590038)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURGBP at 0.00000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPUSD at 0.00000
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCAD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCAD at 0.00000
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
2012.06.22 09:45:18     Experts expert Exp_t101 (EURUSD,M1) loaded successfully

Картинка из торговли

А теперь главный вопрос: Где позиция по GBPUSD или где ошибки в ее открытии.( в журналах эксперта и в системном журнале)?

Дополнение.

Ордер по GBPUSD нашел в истории 

2012.06.22 08:45        12590040        GBPUSD  sell    0.10 / 0.00     market                  2012.06.22 08:45        canceled        system cancel

Что это значит ?

system cancel
 

... сервер AlpariFS-MT5

Проблемный сервер.

Ордера, какие-то непонятные, второй день висят. Удалить их невозможно...

Модифицировать отложенный ордер тоже не получается.

если кто-то вкурсе, поясните что это?

BUY,SELL? 

 
Хм, при 8 агентах система простояла час и самоудалилась. Поставил 4 (как раз 4 ядра) - результат тот же. В чем может быть проблема в этом случае?
 
Хм, при 8 агентах система простояла час и самоудалилась. Поставил 4 (как раз 4 ядра) - результат тот же. В чем может быть проблема в этом случае?
Ошибку поправили. Попробуйте еще раз.
 
Ошибку поправили. Попробуйте еще раз.
c 4 агентами заработало. У меня 4х ядерник, сколько я максимум смогу запустить служб, чтоб программа не деинсталлировалась следом?
 
Проблемный сервер.

Ордера, какие-то непонятные, второй день висят. Удалить их невозможно...

Модифицировать отложенный ордер тоже не получается.

если кто-то вкурсе, поясните что это?

 

Такая же хрень. И что это вообще такое - ордер отменён? Хоть при закрытии, хоть при открытии? Своеобразные реквоты при маркет-исполнении?
c 4 агентами заработало. У меня 4х ядерник, сколько я максимум смогу запустить служб, чтоб программа не деинсталлировалась следом?
По логике вещей и с учетом последних изменений 4-ре и можете.
