Ошибки, баги, вопросы - страница 757
Если запустить вот такой код, то терминал выдаст ошибку Invalid EX5 file:
Спасибо, будем разбираться.
Дуги Фибоначчи
Модификация уровня вызывает ошибку при компиляции
OBJPROP_LEVELVALUEэто Integer свойство?
а вы уверены, что
это Integer свойство?
В тестере Version:5.00 Build 655 (06.Jun.2012) Не модифицируются stoploss sell, ошибки не показывает. На buy, проблем нет все работает
Какой сервер?
В тестере Version:5.00 Build 655 (06.Jun.2012) Не модифицируются stoploss sell, ошибки не показывает. На buy, проблем нет все работает
Попробуйте такие правки
