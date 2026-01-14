Ошибки, баги, вопросы - страница 748
Заявка принята. В тестере было исправлено несколько багов, приводящих к расхождению результатов оптимизации и одиночного тестирования.
Поэтому именно с Вашей стороны (как автора эксперта) должны быть представлены доказательства, что в новом билде вход (или выход) произведён неправильно. Чем раньше Вы это сделаете, тем лучше для всех. Нам это сделать гораздо труднее, чем Вам, автору.
Прогнал оптимизацию с фиктивным параметром (задано 1000 проходов).
В результате Cloud гордо отчитался о следующем:
locals 0 tasks (0%), remote 0 tasks(0%), cloud 512 tasks(100%) ???
total passes 484 (successful 457 passes)
Из них:
15 раз результат 5605,09 (будто сработали агенты от предыдущего билда, совпадает с одиночным тестом предыдущих билдов - 642, 619)
442 раза 7175,27 (совпадает с одиночным тестом билда 665)
куча сообщений "cannot synchronize history", "cannot initialize expert", "no memory", "expert rejected by MQL5 Cloud Network due to endless loop".
билд 655
удаленные агенты отказываются принимать участие в оптимизации для некоторых инструментов.
например: для EURUSD - все ОК!, для EURJPY - оптимизация только на локальном агенте.
История задействованных инструментов на периоде тестирования, насколько я понял, не менялась.
Была давняя проблема с "битыми" контейнерами, которые на синхронизации данных вели себя, как целостные (даже на моём компе у облачного агента нашёлся один такой контейнер, что помогло локализовать проблему). Такие контейнеры сейчас убиваются и заменяются на повторной синхронизации. Поэтому, можно утверждать, что история могла поменяться.
"Ждите отстоя пены и требуйте долива". Подождём пару дней.
У Вас есть доступ к логам удалённых агентов?
Если да, предоставьте их пожалуйста в сервис деск.
Хотел поинтересоваться ,будет решаться вопрос,чтобы в будущее пропускать выходные дни.По заявке #318662.
Вот скажем устанавливаю на график линию 18 июня.Но до этой даты 6 рабочих дней и 36 баров .Выделил прямоугольником.
Я лично хочу в будущее поставить временные зоны фибо и посмотреть дату.Но она будет неверная.
Или экспирация фьючерсов будет 18 июня.Но она не там будет где линия.А там где кончается прямоугольник...
Хотел поинтересоваться ,будет решаться вопрос,чтобы в будущее пропускать выходные дни.По заявке #318662.
Глянем картинку другого терминала.Ну ведь реально прикинуть временное развитие того или иного варианта,когда я точно вижу расположение даты..
Вверху на графике отмечено 18 июня.И до него действительно 36 баров..А где наше 18-е...
В данном контексте "контейнер" - это что?
Правильно ли я понимаю, что если после того, как контейнеры заменятся, запустить тестер билда 642, он должен будет показать такой же результат, как билд 665?
Контейнер - хранилище порции исторических данных.
Да, Вы правильно понимаете. Проблема была на агентах тестирования, а не в самом тестере.
Что-то не получается:
Удаляю историю за 2011 год в тестере(Tester\bases\metaquotes-demo\history\...\2011.hcs) и метатрейдере (bases\metaquotes-demo\history\...\2011.hcs)
Запускаю тест (несколько проходов) в билде 655 - история подкачивается, удалённые файлы появляются, выхожу на результат 7175.27.
Подменяю тестер на билд 642, запускаю тест. История за 2011 год не меняется. Получаю результат 5605.09 !?!
Билд 642 пишет в лог про 11752200 тиков, 665 - 11752140