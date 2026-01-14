Ошибки, баги, вопросы - страница 753

alexvd:

Можете приложить скриншоты эдитора до закрытия и после запуска?

Убедитесь, пожалуйста, что в редакторе не включен полноэкранный режим. 

Спасибо, был включен. 

 
Arkadiy:

АУ... Время терминала убежало от истинного берлинского на 39 секунд вперёд. Для малых таймфреймов это сверх существенно. Свечки закрываются (и открываются) на 39 секунд раньше положенного. Неплохо было бы исправить эту нелепицу.

Опишите подробнее.

Серверное время? К какому серверу подключаетесь? С чем сравниваете? Как синхронизируете время?

 

Опять сервер меня игнорирует в плане исполнения приказов

вот лог

В данном случае должно закрыться 14 валютных пар

но по какой то причине не закрылась пара "CADJPY"

И так периодически какая то пара\пары просто игнорируется к deal`у

Это примерно как  14 раз нырнуть и 13 вынырнуть.

 
alexvd:

Опишите подробнее.

Серверное время? К какому серверу подключаетесь? С чем сравниваете? Как синхронизируете время?

Время - то которое показывается в "обзоре рынка", по нему же строятся бары\свечки. Возможности синхронизировать время с истинным - я такой в МТ5 не знаю, по-моему её попросту нет. Подключаюсь естественно автоматом при запуске МТ5 к серверу Metaquotes-Demo. Сравниваю - с time.windows.com GMT+1 (Амстердам, Берлин ....) что на компьютере моём стоит , можно просто на часы посмотреть.
 
Arkadiy:
Время - то которое показывается в "обзоре рынка", по нему же строятся бары\свечки. Возможности синхронизировать время с истинным - я такой в МТ5 не знаю, по-моему её попросту нет. Подключаюсь естественно автоматом при запуске МТ5 к серверу Metaquotes-Demo. Сравниваю - с time.windows.com GMT+1 (Амстердам, Берлин ....) что на компьютере моём стоит , можно просто на часы посмотреть.

По вопросу проведем исследования. А вообще: время сервера для клиентского терминала - закон.

 
alexvd:

По вопросу проведем исследования. А вообще: время сервера для клиентского терминала - закон.

Спасибо, и за ответы и за исправление ошибки. Теперь время - совпадает с истинным GMT+1.
 

Было открыто три ордера Sell в течении дня, в скопе получилось 1.20 л. был назначен трал 250. В момент движения цены в низ (профит) сработал трал и оттянул стоплос от ордера на закрытие ордера в профит где то 270 $.  Но на моих глазах, цена спокойно перешла линию стопа и ушла в миус, где сейчас прибывает.  Что за баг такой?

 

Вот еще баг. Ордера Sell с графика исчезли, остался в Buy (который не открывал, так понимаю он был установлен МТ для закрытия противоположного ордера) но он не активный, его видно но не удаляется.

Не врубаюсь, как люди на реале на МТ5 торгуют :-(

Хотя, может эта вся хрень из за ДЦ а не из за МТ5, просветите. 

 

LUKA-FX:

Хотя, может эта вся хрень из за ДЦ а не из за МТ5, просветите. 

Это в ДЦ.  МТ5 здесь не при чем.  А что за ДЦ ?
 
На Альпарях невозможно со вчерашнего дня и по настоящий момент закрыть позиции. Что это? Проблемы у них, или МТ5?
