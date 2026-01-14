Ошибки, баги, вопросы - страница 746

olyakish:

Трендовая застряла где то между барами.

О, может вот он йазь?
 
Нет точнее видимо какие то промахи при масштабировании что ли.

Похоже, у Вас включена галка "точная временная шкала" во вкладке "графики" в настройках
 
А нет такой вообще.

 
В "Объекты" посмотрите, там есть.
 
Спасибо. Нашел.
 
Вообще-то, баг. Посмотрим, что можно сделать.

Лучше оставить без тормозов.  имхо.

// если категорически не хотите вводить опции компилятора. С опциями был бы выбор [строгая/нестрогая проверка индексации]. Строгую ставим при отладке, затем выставляем нестрогую и получаем скорость.

 

Можно ли хэндлы индикаторов в инициализации советника задавать циклом, напр.:

ENUM_TIMEFRAMES per[8];
int MA_handle[8], i;

int OnInit()
{  per[0]=PERIOD_H4;  per[1]=PERIOD_H3;  per[2]=PERIOD_H2;  per[3]=PERIOD_H1;
   per[4]=PERIOD_M30; per[5]=PERIOD_M20; per[6]=PERIOD_M15; per[7]=PERIOD_M12;
   for (i=0; i<=7; i++)
   {  MA_handle[i]=iMA(_Symbol, per[i], 20, 0, MODE_EMA, PRICE_LOW); // --- ?
      if (MA_handle[i]<0)
      {  Alert("MA_handel[",i,"] is not created, Error=",GetLastError());
         return(-1);
   }  }
return(0);
}
 
можно. а что мешает?
 
Да конечно - у меня так был пострен мультивалютный эксперт на основе дивергенций

Без етого никуда - т.к. прописывать для каждой пары и ТФ свой хэндл - больше 200

строк выйдет а таким вот способом нехитрым можно в 10-20 уложиться


Таким же - и копирование буферов и расчет вестись хорошо будет :-)

 

Документация :  Описания   ChartTimePriceToXY  и  ChartXYToTimePrice перепутани. Надо разменить... 

