Ошибки, баги, вопросы - страница 746
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Трендовая застряла где то между барами.
А примагничивание работает только к цене Open?
Нет точнее видимо какие то промахи при масштабировании что ли.
Трендовая застряла где то между барами.
Похоже, у Вас включена галка "точная временная шкала" во вкладке "графики" в настройках
А нет такой вообще.
А нет такой вообще.
В "Объекты" посмотрите, там есть.
Вообще-то, баг. Посмотрим, что можно сделать.
Лучше оставить без тормозов. имхо.
// если категорически не хотите вводить опции компилятора. С опциями был бы выбор [строгая/нестрогая проверка индексации]. Строгую ставим при отладке, затем выставляем нестрогую и получаем скорость.
Можно ли хэндлы индикаторов в инициализации советника задавать циклом, напр.:
Можно ли хэндлы индикаторов в инициализации советника задавать циклом, напр.:
Можно ли хэндлы индикаторов в инициализации советника задавать циклом, напр.:
Да конечно - у меня так был пострен мультивалютный эксперт на основе дивергенций
Без етого никуда - т.к. прописывать для каждой пары и ТФ свой хэндл - больше 200
строк выйдет а таким вот способом нехитрым можно в 10-20 уложиться
Таким же - и копирование буферов и расчет вестись хорошо будет :-)
Документация : Описания ChartTimePriceToXY и ChartXYToTimePrice перепутани. Надо разменить...