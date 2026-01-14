Ошибки, баги, вопросы - страница 745
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Этот код компилится без единого warning. Хотя, наверное, даже компилиться не должен
Такая операция разрешена в MQL5 как альтернатива uinon.
Решено - добавим предупреждение. И явное приведение к структуре, для устранения предупреждения.
Так мелкие неточности (На счет цифры 8 в подсказке)
Так мелкие неточности (На счет цифры 8 в подсказке)
не подскажите почему в метаэдиторе МТ5 не выводятся подсказки если регистр буквы не правильный? в МТ4 регистр не имеет значения, а тут жутко неудобно, видимо какая-то настройка метаэдитора у меня неправильная
Что не нравится? 8 перегруженных функций. Нажимая вверх вниз можно выбирать нужную перегрузку.
Просто в с правке написано, что только один вариант этой функции (для типа double), об остальных ни слова нет.
не подскажите почему в метаэдиторе МТ5 не выводятся подсказки если регистр буквы не правильный? в МТ4 регистр не имеет значения, а тут жутко неудобно, видимо какая-то настройка метаэдитора у меня неправильная
т.е. дело не в какой-то настройке, а так работают подсказки в метаэдитор5?
хм, ну и на кой такие подсказки, если регистр не угадал, то все равно в хэлп нуно лезть, не хотелось бы быть грубым, но тогда однозначно "не зачёт" разработчикам - в МТ4 подсказки очень мне помогли при изучении языка
Out of range выдаёт не компилятор. Это Runtime ошибка.
Исполнительная система тупо вычислила смещение и если в вычислении участвовали неправильные индексы, но при этом вы не вышли за пределы массива, то ничего и не произойдёт. Если же индексы проверять по-умному, каждый в отдельности, тогда получим конкретные тормоза при исполнении
Спасибо за сообщение.
Такая операция разрешена в MQL5 как альтернатива uinon.
Решено - добавим предупреждение. И явное приведение к структуре, для устранения предупреждения.
Значит не баг, а фича (так задумано).Спасибо.
А примагничивание работает только к цене Open?
Нет точнее видимо какие то промахи при масштабировании что ли.
Трендовая застряла где то между барами.