notused:
Этот код компилится без единого warning. Хотя, наверное, даже компилиться не должен
Спасибо за сообщение.

Такая операция разрешена в MQL5 как альтернатива uinon.

Решено - добавим предупреждение. И явное приведение к структуре, для устранения предупреждения.
 

Так мелкие неточности (На счет цифры 8 в подсказке)

 
olyakish:

Так мелкие неточности (На счет цифры 8 в подсказке)

Что не нравится? 8 перегруженных функций. Нажимая вверх вниз можно выбирать нужную перегрузку.
 
TheXpert:Что не нравится? 8 перегруженных функций. Нажимая вверх вниз можно выбирать нужную перегрузку.

не подскажите почему в метаэдиторе МТ5 не выводятся подсказки если регистр буквы не правильный? в МТ4 регистр не имеет значения, а тут жутко неудобно, видимо какая-то настройка метаэдитора у меня неправильная 

 
TheXpert:
Что не нравится? 8 перегруженных функций. Нажимая вверх вниз можно выбирать нужную перегрузку.

Просто в с правке написано, что только один вариант этой функции (для типа double), об остальных ни слова нет.

Инициализирует числовой массив указанным значением.

void  ArrayInitialize(
   double  array[],     // инициализируемый массив
   double  value        // значение, которое будет установлено
   );
 

Параметры

array[]

[out]  Числовой массив, который нужно инициализировать.
IgorM:

не подскажите почему в метаэдиторе МТ5 не выводятся подсказки если регистр буквы не правильный? в МТ4 регистр не имеет значения, а тут жутко неудобно, видимо какая-то настройка метаэдитора у меня неправильная 

Это не ко мне. Самому не нравится. Весьма неудобно.
 
TheXpert:Это не ко мне. Самому не нравится. Весьма неудобно.

т.е. дело не в какой-то настройке, а так работают подсказки в метаэдитор5?

хм, ну и на кой такие подсказки, если регистр не угадал, то все равно в хэлп нуно лезть, не хотелось бы быть грубым, но тогда однозначно "не зачёт" разработчикам - в МТ4 подсказки очень мне помогли при изучении языка

 
stringo:

Out of range выдаёт не компилятор. Это Runtime ошибка.

Исполнительная система тупо вычислила смещение и если в вычислении участвовали неправильные индексы, но при этом вы не вышли за пределы массива, то ничего и не произойдёт. Если же индексы проверять по-умному, каждый в отдельности, тогда получим конкретные тормоза при исполнении

Значит не баг, а фича (так задумано).
mql5:
Спасибо за сообщение.

Такая операция разрешена в MQL5 как альтернатива uinon.

Решено - добавим предупреждение. И явное приведение к структуре, для устранения предупреждения.
Спасибо. А то из-за помощника (автоподстановки) пострадал разок. Хорошо, что ошибку искал не долго.
 
notused:
Значит не баг, а фича (так задумано).Спасибо.
Вообще-то, баг. Посмотрим, что можно сделать.
 

А примагничивание работает только к цене Open?

Нет точнее видимо какие то промахи при масштабировании что ли.

Трендовая застряла где то между барами.

