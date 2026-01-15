Ошибки, баги, вопросы - страница 1901

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:
Инициализация - это подготовка к первому запуску. А отслеживание изменений рынка и корректировка параметров - из другой оперы.

 

Так при первом запуске и можно все отследить, что было...


Комбинатор:
Да, по большей части использую советники не для торговли.

 

Зачем тогда он сделан? Т.е. для чего в нем торговые операции предназначены, если он их не использует?
 

Здравствуйте. Помогите решить проблему. Как сделать так чтоб EUR/USD отображались в адекватных цифрах??? Я пробывал переустановить программу несколько раз "metatrader 5", я пробывал открыть новый демо счет, пробывал даже установить на другом ПК но без результата. подскажите пожалуйста люди добрые. Спосибо


 
-Aleks-:
Зачем тогда он сделан? Т.е. для чего в нем торговые операции предназначены, если он их не использует?

)) Логика у вас просто атас.

По-вашему если в терминале туча всякой фигни для теханализа я ее должен использовать в анализе и торговле?

Я торгую руками, советники использую для получения, анализа и вывода информации. Индикаторы и скрипты не подходят по требованиям.

 
-Aleks-:

 

Так при первом запуске и можно все отследить, что было...

Очень ограниченное у вас видение возможностей советников. С опытом и понимание придёт.
 
Комбинатор:

)) Логика у вас просто атас.

По-вашему если в терминале туча всякой фигни для теханализа я ее должен использовать в анализе и торговле?

Я торгую руками, советники использую для получения, анализа и вывода информации. Индикаторы и скрипты не подходят по требованиям.

 

Хотелось бы понять тогда Вашу логику, зачем Вашим советникам "помощникам" нужны торговые операции (открытие/закрытие позиции)?
 
Artyom Trishkin:
Очень ограниченное у вас видение возможностей советников. С опытом и понимание придёт.

 

Опыт 10 лет торговый, но что т не приходит...
 

MT4 стал часто вылетать с ошибкой виндовой (после обновления?) - раньше такого не наблюдалось, даже, если не хватало памяти - он просто косячил в вычислениях. Где искать проблему?

 
-Aleks-:
зачем Вашим советникам "помощникам" нужны торговые операции (открытие/закрытие позиции)?
А кто говорил что нужны? У меня и кнопка автоторговли отжата всегда.
 
Комбинатор:
А кто говорил что нужны? У меня и кнопка автоторговли отжата всегда.

 

Вот, а я как раз говорил только про торговые советники. На Ваши советники не будут оказывать влияния кнопки и галочки отключения торговли, а на мой взгляд - должны.
 
-Aleks-: 
а на мой взгляд - должны.
А на мой взгляд нет.
1...189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908...3696
Новый комментарий