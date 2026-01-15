Ошибки, баги, вопросы - страница 1901
Инициализация - это подготовка к первому запуску. А отслеживание изменений рынка и корректировка параметров - из другой оперы.
Так при первом запуске и можно все отследить, что было...
Да, по большей части использую советники не для торговли.
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Как сделать так чтоб EUR/USD отображались в адекватных цифрах??? Я пробывал переустановить программу несколько раз "metatrader 5", я пробывал открыть новый демо счет, пробывал даже установить на другом ПК но без результата. подскажите пожалуйста люди добрые. Спосибо
Зачем тогда он сделан? Т.е. для чего в нем торговые операции предназначены, если он их не использует?
)) Логика у вас просто атас.
По-вашему если в терминале туча всякой фигни для теханализа я ее должен использовать в анализе и торговле?
Я торгую руками, советники использую для получения, анализа и вывода информации. Индикаторы и скрипты не подходят по требованиям.
Очень ограниченное у вас видение возможностей советников. С опытом и понимание придёт.
MT4 стал часто вылетать с ошибкой виндовой (после обновления?) - раньше такого не наблюдалось, даже, если не хватало памяти - он просто косячил в вычислениях. Где искать проблему?
зачем Вашим советникам "помощникам" нужны торговые операции (открытие/закрытие позиции)?
А кто говорил что нужны? У меня и кнопка автоторговли отжата всегда.
а на мой взгляд - должны.