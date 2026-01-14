Ошибки, баги, вопросы - страница 61
Как торговать отложенными ордерами? Пробовал так:Один ордер выполняется а дальше на каждом тике продолжают выставляться отложки.
установил WIN-7 64. скачал установил МТ5. перенес все нароботки. откомпилировал. но не могу запустить советник на интерисующей дате
вкладки выбора даты неактивны
А какой там тип периода? Обычно только на "Custom period" даты становятся активными (все остальное считает автоматом)...
Не всегда. Яркий пример ENUM_TIMEFRAMES.
Описание значений енумов в справке пока не планируется, но у Вас всегда есть возможность узнать их значение.
не так.. я ж - программер.. и я лично - могу вытянуть всё.. и куросор невидимый - тоже.. извне..
но - продукт-то для традера.. несмыслящего в программировании, но, порой, желающего чёт сделать..
надо - всю инфу доступную - выкладывать.. непременно.. имхо..
Приведите весь код, пожалуйста.
