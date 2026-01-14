Ошибки, баги, вопросы - страница 61

Как торговать отложенными ордерами? Пробовал так:

      if(open<close)// цена растет
       {
       if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)!=ORDER_TYPE_SELL_STOP)
        {
         {
         mrequest.action = TRADE_ACTION_PENDING;                                         
         mrequest.price = (high+low)/2;            
         mrequest.sl = NormalizeDouble(mrequest.price + STP*_Point,_Digits); // Stop Loss
         mrequest.tp = NormalizeDouble(mrequest.price - TKP*_Point,_Digits); // Take Profit
         mrequest.symbol = _Symbol;                                          // символ
         mrequest.volume = Lot;                                              // количество лотов для торговли
         mrequest.magic = EA_Magic;                                          // Magic Number
         mrequest.type = ORDER_TYPE_SELL_STOP;                               // ордер на продажу
         mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;                          // тип исполнения ордера - все или ничего
         mrequest.deviation=5;                                               // проскальзывание от текущей цены
         OrderSend(mrequest,mresult);                                        // отсылаем ордер
         } 
        }
       }
Один ордер выполняется а дальше на каждом тике продолжают выставляться отложки.
AM2:

Как торговать отложенными ордерами? Пробовал так:

Один ордер выполняется а дальше на каждом тике продолжают выставляться отложки.

 

Приведите весь код, пожалуйста.
[Удален]  
AM2:

Как торговать отложенными ордерами? Пробовал так:

Один ордер выполняется а дальше на каждом тике продолжают выставляться отложки.

 

Дык контролировать нужно наличие отложек по этой паре, типа (или как)?
 

установил WIN-7 64. скачал установил МТ5. перенес все нароботки. откомпилировал. но не могу запустить советник на интерисующей дате

вкладки выбора даты неактивны  

 
Prival:

установил WIN-7 64. скачал установил МТ5. перенес все нароботки. откомпилировал. но не могу запустить советник на интерисующей дате

вкладки выбора даты неактивны  

 

custom режим выбран?
[Удален]  
Prival:

установил WIN-7 64. скачал установил МТ5. перенес все нароботки. откомпилировал. но не могу запустить советник на интерисующей дате

вкладки выбора даты неактивны  

 

А какой там тип периода? Обычно только на "Custom period" даты становятся активными (все остальное считает автоматом)...
 
Interesting:
А какой там тип периода? Обычно только на "Custom period" даты становятся активными (все остальное считает автоматом)...
ага вроде понял. спасибо. уменя алл период стоит. счас ничего не могу сделать. мин 20 уже история закачивается. пусть закачается может потом будет быстрее...
[Удален]  
alexvd:

Не всегда. Яркий пример ENUM_TIMEFRAMES.

Описание значений енумов в справке пока не планируется, но у Вас всегда есть возможность узнать их значение. 

не так.. я ж - программер.. и я лично  - могу вытянуть всё.. и куросор невидимый - тоже.. извне..

но - продукт-то для традера.. несмыслящего в программировании, но, порой, желающего чёт сделать..

надо - всю инфу доступную - выкладывать.. непременно.. имхо..

 
alexvd:
Приведите весь код, пожалуйста.
Файлы:
ema.mq5  6 kb
 
EQU:

не так.. я ж - программер.. и я лично  - могу вытянуть всё.. и куросор невидимый - тоже.. извне..

но - продукт-то для традера.. несмыслящего в программировании, но, порой, желающего чёт сделать..

надо - всю инфу доступную - выкладывать.. непременно.. имхо..

Целочисленные значения выкладывать не планируется. Используйте идентификаторы констант, это защитит Вас от возможных ошибок.
