Как удалить запущенный скрипт в MT5? В MT4 через контекстное меню, а тут не вижу...
 
Как удалить запущенный скрипт в MT5? В MT4 через контекстное меню, а тут не вижу...

F7. Но будет подвисание...

 
F7. Но будет подвисание...

Что-то у меня не работает через F7...

 
Что-то у меня не работает через F7...

Забыл, что эта горячая клавиша работает только в MT4. Правая кнопка, выбрать в меню "Список экспертов".

 
Забыл, что эта горячая клавиша работает только в MT4. Правая кнопка, выбрать в меню "Список экспертов".

Да - теперь есть, спасибо. Вот только кто ж додумался туда скрипт пихать - не искал там, ибо логике и ожиданиям противоречило.

 
Во  вкладке "История" можно выбрать через контекстное меню "Показывать миллисекунды", я выбираю, но там всегда 00 - брокер Открытие. Это настройки на сервере брокера такие, или на MOEX так информация возвращается, без миллисекунд?
 

Даже если точно вычислить ширину скрина в пикселях, то скрин будет частично закрывать колонка цены.

Причем на разных разрешениях экрана она разная, у меня (1280х1024) от 50 до 60 зависит от кол-ва цифр валюты. На другом экране будет по другому.

Вот как выяснить какая ширина колонки, чтоб добавить эти пиксели к ширине скрина? (открыть в скрине то что закрыла колонка)


 
Причем на разных разрешениях экрана она разная, у меня (1280х1024) от 50 до 60 зависит от кол-ва цифр валюты. На другом экране будет по другому.

Вот как выяснить какая ширина колонки, чтоб добавить эти пиксели к ширине скрина? (открыть в скрине то что закрыла колонка)


Я думаю, что ширина колонки - эталон, и занимает она фиксированный процент от разрешения экрана - его ширины в пикселях, либо подогнана с каким то шагом... 

 
Вот как выяснить какая ширина колонки, чтоб добавить эти пиксели к ширине скрина?

Зная ширину чарта в пикселях и барах, ответ на вопрос напрашивается сам.

 
Зная ширину чарта в пикселях и барах, ответ на вопрос напрашивается сам.

ага все "ясно" как божий день.

внизу картинки реал в пикселях и барах


"Я думаю, что ширина колонки - эталон, и занимает она фиксированный процент от разрешения экрана - его ширины в пикселях, либо подогнана с каким то шагом... "

И как?


