Ошибки, баги, вопросы - страница 2191
Как удалить запущенный скрипт в MT5? В MT4 через контекстное меню, а тут не вижу...
F7. Но будет подвисание...
Что-то у меня не работает через F7...
Забыл, что эта горячая клавиша работает только в MT4. Правая кнопка, выбрать в меню "Список экспертов".
Да - теперь есть, спасибо. Вот только кто ж додумался туда скрипт пихать - не искал там, ибо логике и ожиданиям противоречило.
Даже если точно вычислить ширину скрина в пикселях, то скрин будет частично закрывать колонка цены.
Причем на разных разрешениях экрана она разная, у меня (1280х1024) от 50 до 60 зависит от кол-ва цифр валюты. На другом экране будет по другому.
Вот как выяснить какая ширина колонки, чтоб добавить эти пиксели к ширине скрина? (открыть в скрине то что закрыла колонка)
Я думаю, что ширина колонки - эталон, и занимает она фиксированный процент от разрешения экрана - его ширины в пикселях, либо подогнана с каким то шагом...
Вот как выяснить какая ширина колонки, чтоб добавить эти пиксели к ширине скрина?
Зная ширину чарта в пикселях и барах, ответ на вопрос напрашивается сам.
ага все "ясно" как божий день.
внизу картинки реал в пикселях и барах
"Я думаю, что ширина колонки - эталон, и занимает она фиксированный процент от разрешения экрана - его ширины в пикселях, либо подогнана с каким то шагом... "
И как?