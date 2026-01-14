Ошибки, баги, вопросы - страница 657
Если это происходит на ноутбуке или со слабой видеокарточкой, то причина только одна - медленная карта. На это указывает спад нагрузки при скрытии окна.
Не забывайте, что терминал по сути является требовательной графической системой, которая активно перерисовывает большое количество графических объектов, обеспечивая гладкую работу с большим количеством обновлений рабочих окон в секунду.
Обычные ноутбуки имеют настолько слабые видеокарты, что даже 2D графику толком не могут отрисовать - это многократно проверено.
Ренат, я продолжил свои тесты и вот, что обнаружил.
После перезагрузки компьютера проблема пока не воспроизводится. Если раньше даже пустые 3-4 объекта-графика грузили процессор, то теперь я разместил их 12 и на всех были повешены многобуферные (до 10 буферов) индикаторы. Проверил с количеством баров на графике от 1000 до Unlimited. Есть небольшие различия, но это несущественно и естественно. В общем работает всё отлично, если только что включил комп и загрузил терминал, но в процессе активной работы с терминалом, эдитором и тестером, могут начать накапливаться тормоза. В ветке MetaTrader 5 Strategy я описывал одну проблему, где на фоне оставался процесс metatester64.exe, в момент, когда тестов уже конечно же никаких нет и процессор очень заметно грузился. Более подробно, если пропустили тогда, посмотрите вот этот пост: https://www.mql5.com/ru/forum/852/page34#comment_155318, пожалуйста. Поэтому теперь обращаю внимание на задействованные процессы всегда, но на этот раз ничего такого, относящегося к терминалу, обнаружено не было. Может быть это какой-нибудь невидимый для пользователя процесс, не знаю, я не настолько в этом пока разбираюсь.
Ноутбук у меня средний. Не знаю насколько можно доверять оценке производительности Windows 7, но тем не менее:
Я больше доверяю тестам на современных 3-ёх мерных компьютерных играх. Удаётся ведь разработчикам-гигантам таким, как Ubisoft или EA заставить плавно рисовать пусть даже на низких настройках целые 3-ёх мерные города и миры с впечатляющим качеством, когда создаётся иллюзия реальности.
Я ещё довольно часто использую графические пакеты растровой, векторной и 3-ёх мерной графики. Количество слоёв иногда доходит до сотни, а количество 3-ёх мерных объектов в 3D Max до нескольких сотен. Вот, например, простой пример, но не столько простой, чтобы списать на нет ноутбук для работы с терминалом с двухмерной графикой:
Это уже рендеринг, но при работе в 3D Max я просматриваю (просматривал) разные ракурсы и в режиме реального времени множество объектов при движении не тормозят.
В общем я довольно хорошо знаю свой ноутбук. :)
Поэтому скорее всего, где-то есть утечка. Вот только, как её поймать, если она действительно есть?
Спасибо за детальное объяснение - вопрос с видеокартой отпадает.
Будем воспроизводить ситуацию у себя - надо найти проблему.
А с какой целью обрезается строка при задании ее в качестве внешнего параметра?
input string - максимум 105 символов можно задать, если больше - справа обрезается.
build 597
Хочу сделать цифры котировок сбоку графика побольше размером, это возможно? В настройках нет, может есть какой-нибудь скрипт?
Надоело уже глаза ломать..
F10 + свойства этого окошка + можно просто потягать в ширину.
а сбоку на шкале - только если вы свои объекты нарисуете нужного размера (например левая ценовая метка)
Так что, даже не знаю, что тогда такое было. Какой-то специфический процесс очень притормаживал работу терминала в тот раз и трудноуловимый. В общем буду наблюдать. Если найду последовательность, с помощью которой можно будет это повторить, то напишу в следующий раз в Сервисдеск.
На нашем сервере недавно было очень большое обновление истории, фактически оно привело к синхронизации и повторному выкачиванию истории по большинству символов. Возможно это был именно процесс синхронизации и перестроения кэшей истории.
Хотел протестировать эксперт что без проблем отработал 2011 чемпионат ATC но больше не работает, возвращать ошибку: failed instant sell 1.00 EURUSD at 1.30898 sl: 1.33961 tp: 1.30287 [Invalid request].
Полагаю что причина этому обновление. Что необходимо изменить в программе?