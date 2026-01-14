Ошибки, баги, вопросы - страница 657

Renat:

Если это происходит на ноутбуке или со слабой видеокарточкой, то причина только одна - медленная карта. На это указывает спад нагрузки при скрытии окна.

Не забывайте, что терминал по сути является требовательной графической системой, которая активно перерисовывает большое количество графических объектов, обеспечивая гладкую работу с большим количеством обновлений рабочих окон в секунду.

Обычные ноутбуки имеют настолько слабые видеокарты, что даже 2D графику толком не могут отрисовать - это многократно проверено.

Ренат, я продолжил свои тесты и вот, что обнаружил.

После перезагрузки компьютера проблема пока не воспроизводится. Если раньше даже пустые 3-4 объекта-графика грузили процессор, то теперь я разместил их 12 и на всех были повешены многобуферные (до 10 буферов) индикаторы. Проверил с количеством баров на графике от 1000 до Unlimited. Есть небольшие различия, но это несущественно и естественно. В общем работает всё отлично, если только что включил комп и загрузил терминал, но в процессе активной работы с терминалом, эдитором и тестером, могут начать накапливаться тормоза. В ветке MetaTrader 5 Strategy я описывал одну проблему, где на фоне оставался процесс metatester64.exe, в момент, когда тестов уже конечно же никаких нет и процессор очень заметно грузился. Более подробно, если пропустили тогда, посмотрите вот этот пост: https://www.mql5.com/ru/forum/852/page34#comment_155318, пожалуйста. Поэтому теперь обращаю внимание на задействованные процессы всегда, но на этот раз ничего такого, относящегося к терминалу, обнаружено не было. Может быть это какой-нибудь невидимый для пользователя процесс, не знаю, я не настолько в этом пока разбираюсь.

Ноутбук у меня средний. Не знаю насколько можно доверять оценке производительности Windows 7, но тем не менее:

 

Я больше доверяю тестам на современных 3-ёх мерных компьютерных играх. Удаётся ведь разработчикам-гигантам таким, как Ubisoft или EA заставить плавно рисовать пусть даже на низких настройках целые 3-ёх мерные города и миры с впечатляющим качеством, когда создаётся иллюзия реальности.

Я ещё довольно часто использую графические пакеты растровой, векторной и 3-ёх мерной графики. Количество слоёв иногда доходит до сотни, а количество 3-ёх мерных объектов в 3D Max до нескольких сотен. Вот, например, простой пример, но не столько простой, чтобы списать на нет ноутбук для работы с терминалом с двухмерной графикой:

 

 

Это уже рендеринг, но при работе в 3D Max я просматриваю (просматривал) разные ракурсы и в режиме реального времени множество объектов при движении не тормозят.

В общем я довольно хорошо знаю свой ноутбук. :)

Поэтому скорее всего, где-то есть утечка. Вот только, как её поймать, если она действительно есть?

tol64:

Ренат, я продолжил свои тесты и вот, что обнаружил.

Поэтому скорее всего, где-то есть утечка. Вот только, как её поймать, если она действительно есть?

Спасибо за детальное объяснение - вопрос с видеокартой отпадает.

Будем воспроизводить ситуацию у себя - надо найти проблему.

 
Если в процессе обработки открытого файла по каким-то причинам происходит остановка советника (кнопка стоп, ошибка), файл остается открытым, генерируя ошибку при повторном запуске советника. Приходится перезагружать терминал.
А с какой целью обрезается строка при задании ее в качестве внешнего параметра?

input string - максимум 105 символов можно задать, если больше - справа обрезается.

build 597

 

Хочу сделать цифры котировок сбоку графика побольше размером, это возможно? В настройках нет, может есть какой-нибудь скрипт?

Надоело уже глаза ломать.. 

 
Petr_O:

Хочу сделать цифры котировок сбоку графика побольше размером, это возможно? В настройках нет, может есть какой-нибудь скрипт?

Надоело уже глаза ломать.. 

F10 + свойства этого окошка + можно просто потягать в ширину.

а сбоку на шкале  - только если вы свои объекты нарисуете нужного размера (например левая ценовая метка)

Renat:

Спасибо за детальное объяснение - вопрос с видеокартой отпадает.

Будем воспроизводить ситуацию у себя - надо найти проблему.

Пожалуйста. С того момента, как писал тот пост, компьютер работал постоянно, без перезагрузки. На отдых выключал его только в режим сна. Я так всегда делаю и перезагружаюсь только тогда, когда какая-нибудь проблема неустранимая. До сих пор всё работает отлично, хоть я очень активно работаю за компьютером. Даже устанавливал программы новые. Тестирую эксперта на демо в реал-тайме и идёт оптимизация другого эксперта. Процессор загружен на 100%. И даже при этом всё работает отлично. То есть даже на 100% загруженный тестером процессор позволяет при этом работать в реал-тайме. Все события OnChartEvent() и OnTimer() проходят без задержек. Торговые операции производятся тоже чётко. Графические объекты на графике обновляются без проблем. Ну, немного правда мигают, но это при 100% загрузки процессора. Так что, даже не знаю, что тогда такое было. Какой-то специфический процесс очень притормаживал работу терминала в тот раз и трудноуловимый. В общем буду наблюдать. Если найду последовательность, с помощью которой можно будет это повторить, то напишу в следующий раз в Сервисдеск.
tol64:
Так что, даже не знаю, что тогда такое было. Какой-то специфический процесс очень притормаживал работу терминала в тот раз и трудноуловимый. В общем буду наблюдать. Если найду последовательность, с помощью которой можно будет это повторить, то напишу в следующий раз в Сервисдеск.
На нашем сервере недавно было очень большое обновление истории, фактически оно привело к синхронизации и повторному выкачиванию истории по большинству символов. Возможно это был именно процесс синхронизации и перестроения кэшей истории.
 
antt:
На нашем сервере недавно было очень большое обновление истории, фактически оно привело к синхронизации и повторному выкачиванию истории по большинству символов. Возможно это был именно процесс синхронизации и перестроения кэшей истории.
Ну что же, здорово, что это вероятно был рабочий процесс. За трафиком я в тот раз не следил, так что не смогу ничего сказать. Хотя постойте, с отключенной связью проверял тогда, проблема тоже была. :) По крайней мере на данный момент всё работает отлично и ни от кого больше подобных проблем не поступало. Фактически терминал проходит все пользовательские или дилетантские стресс-тесты. :)
 

Хотел протестировать эксперт что без проблем отработал 2011 чемпионат ATC но больше не работает, возвращать ошибку: failed instant sell 1.00 EURUSD at 1.30898 sl: 1.33961 tp: 1.30287 [Invalid request].

 Полагаю что причина этому обновление. Что необходимо изменить в программе?

