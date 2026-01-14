Ошибки, баги, вопросы - страница 659
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какая точка доступа?
Ситуация такая. Например, есть открытые позиции в пятницу. Выставлены Stop Loss и Take Profit. Не дожидаясь окончания торговой сессии оставляем эти позиции, отключаем связь и укладываем комп в спячку (Спящий режим). Включаемся на следующий день. Включаем интернет. Связь с сервером есть. Суббота. Рынок закрыт. Видим, что позиции были закрыты, какие-то по Stop Loss, какие-то по Take Profit. Эти сделки видно на закладке История в торговом терминале:
Запрашиваем историю трёх последних сделок:
И видим, что история не соответствует. То есть, в терминале видим, а программно получить не можем.
//---
Это баг или так задумано и эти сделки получить программно теперь можно только, когда рынок откроется?
P.S. Так тоже пробовал, не помогает:
tol64:...
P.S. Так тоже пробовал, не помогает:
Нашёл выход. В окне Обзор рынка при этом видно время выхода. То есть, последнее время, когда была связь с сервером и поступил тик (последнее время тика):
То есть, в моём случае 18:43:30.
Получается, что всё таки с помощью этой функции...:
...можно решить ситуацию, но нужно делать запрос с существенным запасом. Либо вообще без этого костыля и забыть о нём навсегда, но использовать всегда при запросе истории функцию TimeLocal(), если в реал-тайме. А в тестере TimeCurrent() или TimeCurrentAhead(). Что то вроде этого:
Тогда этот момент должен быть освещён в справке что ли...
В терминале есть возможность восстанавливать удалённые графики:
Открыть удаленный
Открыть подменю удаленных графиков для восстановления. Сохранение удаленных графиков происходит, если в настройках терминала выставлен флажок "Сохранять удаленные окна для повторного открытия". В каталоге /Profiles/Deleted сохраняются все шаблоны удаленных графиков. При выполнении данной команды происходит обращение к этим шаблонам и открывается соответствующий график. Любой из шаблонов удаленных графиков может быть удален с помощью соответствующей команды в данном меню.
Ситуация такая. На графике висит эксперт и отображаются его информационные панели. В функции OnDeinit() указываю, чтобы, если происходит закрытие графика, то информационные панели должны быть удалены, с целью сохранения шаблона для восстановления без объектов. Я закрываю график. С помощью опции Открыть удалённый восстанавливаю его, но восстановление происходит с объектами, причём некорректно (какие-то есть, каких-то нет). Эксперт затем всё восстанавливает после инициализации. Остаётся неприятный осадок и ощущение халтурно сделанной работы. Оцениваю с точки зрения пользователей экспертов, а не терминала. При любых других событиях деинициализации всё работает корректно. Я так понимаю, что сохранение шаблона происходит до деинициализации, так как при деинициализации объекты всё таки удаляются, но успевают сохраниться в шаблоне.
Вот какая незадача выходит...
Насколько мне известно, терминал умеет "замечать" дополнительную историю на сервере и вроде как "провалы" в локальной истории и начинает бешено докачивать её автоматом, заполняя эти пробелы. Это всё здорово, конечно, но...
Есть такое явление, как нестандартные таймфреймы, история которых вроде как ниоткуда не скачивается, а они автоматически достраиваются "в уме" самим терминалом. И вот что я сейчас заметил. Если с замечанием "провалов" в истории и автодокачкой всё в порядке, то вот в отношении восстановления отстроенной и впоследствии повреждённой (то ли на диске, то ли в памяти) истории нестандартных таймфреймов дела обстоят из рук вон никак. Ну скачал мой терминал всю историю, потом я попрыгал по всем таймфреймам и обнаружил, что на H2 и H3 кто-то выкусил целый недавний сегмент истории, который и не думал ни докачиваться, ни повторно отстраиваться локально самим терминалом. Помогла выгрузка терминала и ручное удаление файлов соответствующих таймфреймов из C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\MetaQuotes-Demo\history\NZDUSD\cache с последующим запуском терминала, переходом на H2 и H3 и ожиданием, пока он заново отстроит на них свои истории, с нуля, корректно.
Очевидно, хотелось бы более умный терминал, который бы "чувствовал" эти выкушенные сегменты на любых, в том числе и нестандартных таймфреймах, и тут же пытался их восполнить.
---------------
Дополнение: хотя, если честно, ничегошеньки терминал не видит вообще. Сидел я с год с кривой историей минуток, которая на самом деле начинается у MetaQuotes с 1999 года, а у меня граница проходила почему-то в районе 2009 года - и что? Где эти автоматические докачки? благо, было куда качать, места хватало, а докачек как не было, так и не было до сего дня, пока я всё не снёс и не переустановил заново (ранее делал то же самое, но эффект оказался никакой). Конечно, тут речь не о докачке даже, а о полном скачивании терминалом всей истории с нуля. Ну хоть так-то - и то хлеб.
И в связи с этим хочу дать всем MQL-программистам, которые отлаживают свои программы и рассчитывают на потребление их программных продуктов другими пользователями, важное предостережение: будьте бдительны в отношении наличия той истории, для которой рассчитывался ваш продукт: во время тестирования при неполной или замещённой более высоких таймфреймов историей скорость отработки вас будет радовать, но может случиться так, что вы или пользователи ваших программных продуктов возрыдают от 100% загрузки процессора на современных машинах и "бесконечного" ожидания результатов, потому что в этом случае история будет полная - на порядок объёмнее!
'f0_34' - comparison expression expected
Подскажите, что означает данное предупреждение?
Снова всплыла ошибка подобного рода:
Проблемное место выявлено. Подробное описание в Сервисдеске.
//---
P.S. Дополнил уже существующую заявку, с когда-то решённой подобной проблемой. Через какое-то время увидел уведомление около профиля. Захожу в Сервисдеск, а заявка вообще исчезла. Заново теперь что-ли писать? )))
Снова всплыла ошибка подобного рода:
Проблемное место выявлено. Подробное описание в Сервисдеске.
//---
P.S. Дополнил уже существующую заявку, с когда-то решённой подобной проблемой. Через какое-то время увидел уведомление около профиля. Захожу в Сервисдеск, а заявка вообще исчезла. Заново теперь что-ли писать? )))
Заявка вместе с комментариями на месте, но почему-то не видна в профайле.
Обязательно разберемся.
Заявка вместе с комментариями на месте, но почему-то не видна в профайле.
Обязательно разберемся.
Заявка вместе с комментариями на месте, но почему-то не видна в профайле.
Обязательно разберемся.