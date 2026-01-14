Ошибки, баги, вопросы - страница 658

Renat

Может быть уже пора ввести дефиницию стандартных операторов для классов

типа:

class Cname
  {
public:
                     Cname(void){};
                    ~Cname(void){};
   Cname             multi(Cname *a,Cname *b){return(a*b);};// это типа перемножение, по идее компилятор тут должен ругаться
   inline Cname operator <*> (Cname *a,Cname *b){return(multi(a,b))};
  };

Безопастности это не повредит, так как подстановка происходит ещё на стадии компиляции, а вот интерфейс пользовательских типов упростит существенно.

Cname a=xx;
Cname b=yy;
Cname с;
// вызов функции перемножения будет такой
 c=a*b;

// вместо
 c.multi(a,b);

ЗЫ Если будет такая возможность, можно будет реализовать арифметику комплексную, матричную, высокой точности.

Т.е. решать большой круг задач, да и просто MQL5 сможет стать довольно простым в обращении языком.

 
abeiks:

Хотел протестировать эксперт что без проблем отработал 2011 чемпионат ATC но больше не работает, возвращать ошибку: failed instant sell 1.00 EURUSD at 1.30898 sl: 1.33961 tp: 1.30287 [Invalid request].

 Полагаю что причина этому обновление. Что необходимо изменить в программе?

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page575#comment_118621

 

ZeroMemory используем. 

 
Urain:

Может быть уже пора ввести дефиницию стандартных операторов для классов

типа:

типа:

Безопастности это не повредит, так как подстановка происходит ещё на стадии компиляции, а вот интерфейс пользовательских типов упростит существенно.

Давно жду.  Слава обещал когда-то. // Уже забыл когда.. :)

Давай опрос опрашивай штоли.

 
MetaDriver:

Давно жду.  Слава обещал когда-то. // Уже забыл когда.. :)

Давай опрос опрашивай штоли.

А чё тут опрашивать? это же не невесть что, реализация давно присутствует в С++, так что необходимость обкатана.

Дело лишь за MQ, захотят ли реализовать. А опрос что даст? голосуй не голосуй, всё равно писать то MQ будут (или не будут).

ЗЫ Renat начало в конце предыдущей страницы, черкнёте чего нить??

 
Urain:

А чё тут опрашивать? это же не невесть что, реализация давно присутствует в С++, так что необходимость обкатана.

Дело лишь за MQ, захотят ли реализовать. А опрос что даст? голосуй не голосуй, всё равно писать то MQ будут (или не будут).

ЗЫ Renat начало в конце предыдущей страницы, черкнёте чего нить??

Я за такую нужную и обязательную функциональность. 

Завершим текущие задачи и возьмемся.

 
Renat:

Я за такую нужную и обязательную функциональность. 

Завершим текущие задачи и возьмемся.

Согласен, такие вещи нужно вводить с какойго нибудь стабильного билда, чтоб багофикс не накладывался.

Создать предложение в СД? или сами запомните?

 
Запомним.
 
Karlson:

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page575#comment_118621

 

ZeroMemory используем. 

Ну не знаю, или не там ставлю или этот вариант не работает.

 

 Что-то ужасающее творится с барами... Убил историю (мало ли, думал, на диске попортилась), перезакачал - опять стали пропадать некоторые сегменты (разрыв на изображении)... Терминал адски тормозит (всё ещё докачивает историю или просто плохо взаимодействует с сервером сегодня?). Расчётные значения для объектов сползают влево на несколько единиц баров... объекты, ранее позиционированные правильно, смещаются.

 

 И вообще. История собирается грузиться целый день или больше? Такое впечатление, что она приходит не компактным архивом, а в несжатом виде еле-еле затекает на машину. Отсюда вопрос: а нет ли возможности скачать историю не терминалом, а вручную с сервера (в архиве), затем распаковать в нужое место, а там бы она уже докачивалась по чуть-чуть, как обычно, с текущего момента?

 
x100intraday:

 И вообще. История собирается грузиться целый день или больше?

Какая точка доступа?
