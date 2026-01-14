Ошибки, баги, вопросы - страница 658
Может быть уже пора ввести дефиницию стандартных операторов для классов
типа:
Безопастности это не повредит, так как подстановка происходит ещё на стадии компиляции, а вот интерфейс пользовательских типов упростит существенно.
ЗЫ Если будет такая возможность, можно будет реализовать арифметику комплексную, матричную, высокой точности.
Т.е. решать большой круг задач, да и просто MQL5 сможет стать довольно простым в обращении языком.
Хотел протестировать эксперт что без проблем отработал 2011 чемпионат ATC но больше не работает, возвращать ошибку: failed instant sell 1.00 EURUSD at 1.30898 sl: 1.33961 tp: 1.30287 [Invalid request].
Полагаю что причина этому обновление. Что необходимо изменить в программе?
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page575#comment_118621
ZeroMemory используем.
Давно жду. Слава обещал когда-то. // Уже забыл когда.. :)
Давай опрос опрашивай штоли.
А чё тут опрашивать? это же не невесть что, реализация давно присутствует в С++, так что необходимость обкатана.
Дело лишь за MQ, захотят ли реализовать. А опрос что даст? голосуй не голосуй, всё равно писать то MQ будут (или не будут).
ЗЫ Renat начало в конце предыдущей страницы, черкнёте чего нить??
Я за такую нужную и обязательную функциональность.
Завершим текущие задачи и возьмемся.
Согласен, такие вещи нужно вводить с какойго нибудь стабильного билда, чтоб багофикс не накладывался.
Создать предложение в СД? или сами запомните?
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page575#comment_118621
ZeroMemory используем.
Ну не знаю, или не там ставлю или этот вариант не работает.
Что-то ужасающее творится с барами... Убил историю (мало ли, думал, на диске попортилась), перезакачал - опять стали пропадать некоторые сегменты (разрыв на изображении)... Терминал адски тормозит (всё ещё докачивает историю или просто плохо взаимодействует с сервером сегодня?). Расчётные значения для объектов сползают влево на несколько единиц баров... объекты, ранее позиционированные правильно, смещаются.
И вообще. История собирается грузиться целый день или больше? Такое впечатление, что она приходит не компактным архивом, а в несжатом виде еле-еле затекает на машину. Отсюда вопрос: а нет ли возможности скачать историю не терминалом, а вручную с сервера (в архиве), затем распаковать в нужое место, а там бы она уже докачивалась по чуть-чуть, как обычно, с текущего момента?
И вообще. История собирается грузиться целый день или больше?