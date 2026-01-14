Ошибки, баги, вопросы - страница 57
1. Не получилось повторить. Перемещение по Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab отрабатывает, при этом фокус ввода остается в окне редактора. Может есть какие-то особенности воспроизведения?
2. А что должно делать сочетание Alt+A? Если перемещение по правке и замене, то оно делается по Shift+Tab, Tab.
да, фокус - в окне редактора остаётся.. НЕ виден сам текстовый курсор.. Появляется при клике на закладку с именем файла..
клик, двойной клик, работа стрелками - да, происходит перемещение каретки, но сам ТЕКСТОВЫЙ курсор не виден.. как вариант - может появиться после тултипа..
Alt+A - в диалоге Replace - как правило - Replace &All - заменить всё по горячей клавише..
MT-294 билд, ХР SP3
Есть еще какие-нибудь особенности? Это на любом файле в эдиторе проявляется?
При начале ввода с клавиатуры скролла не происходит? Курсор в процессе ввода остается невидимым?
при первоначальной загрузке с терминала по Ф4 - проблем нет..
перехожу с терминала в редактор и обратно - по Alt+TAB.. Обычные действия в терминале - Тестер-Настройки-Старт.. График.. Обратно - в редактор - по Alt+TAB..
в некоторых файлах курсор _иногда_ бывает (перехожу по ctrl+ТАВ)
скроллинг - если каретка в начале файла, а видимая область - в конце(мышой по скроллбару вытянута) - нормальный - переход в начало файла при нажатии клавиши..
Курсор в процессе ввода - не виден..
На Клик - положение каретки меняется - курсор не виден..
На ДблКлик - выделение - при перемещении каретки - выделение снимается, курсор - не виден..
компиляция по Ф7 - также прячет курсор..
И такой момент - если закрыть любое другое(не МТ.. браузер, например, калькулятор...) ForegroundWindow или альт-табнуться с них - курсор на месте...
Верхний шаблон в hex-формате от MT4, нижний - от MT5:
Вопрос: что это за хитрый формат во втором случае, зачем?? Нельзя ли всё вернуть так, как было в MT4, без этих 00 через каждый символ? А то парсить абсолютно неудобно, а заодно и размер шаблона вдвое уменьшится, ибо, на мой взгляд, половина информации попросту пустая и лишняя.
MetaTrader 5 полностью юникодный и поддерживает строки на любом языке.
Именно поэтому конфиги тоже уникодные, чтобы нормально сохранять и читать мультиязычные тексты. Так как юникодный текст абсолютно стандартный, то с ним проблем нет. Открывается во многих программах, включая notepad.
А причём тут notepad? Мне же не глазами глядеть, а парсером по регуляркам парсить. А уж парсю-то я никак не notepad'ом, а, положим, ActivePerl'ом. Получается, что перед тем, как выпарсить из MT5-шаблона, скажем, все value2=\d+\.\d+ определённого типа контейнера <object>...</object>, я сперва должен выкусить все чётные 0x00, потом только выпарсить, сделать необходимые замены, вернуть 0x00 на место и только после этого скормить MT5. Или другой вывих: прямо по ходу файла учитывать в регулярке эти самые 0x00 через каждый предзадаваемый нужный символ: v 0x00 a 0x00 l 0x00 u 0x00 e 0x00 2 0x00 = и т. д. (пример упрощённый, на самом деле v, a, l, u, e, = и прочие символы также нужно перевести в hex). Другое дело - MT4, где заморочек не было, всё выглядело и являлось простым текстовым форматом. Парсить hex - вообще зло без явной и неизбежной необходимости, но вполне человекочитабельные шаблоны, как я считаю, - не тот случай, где нужны такие сложности.
Если не пытаться объехать проблему на кривой козе вышепредложенными усложнёнными методами, может, найдётся способ попроще?
Для глаз я как раз нотепад упомянул.
Да, придется воспользоваться уникодными библиотеками для парсинга.
Разработчикам, по поводу моего счета - Можно поднять размер торгового плеча (Leverage) на моем демо-счете со 100 до 500?
Очень нужно иметь два счета, один с Leverage = 100, другой с Leverage = 500.
В 294 релизе столкнулся вот с такой интересной штукой (раньше ее не было).
При старте эдитора панелька навигатора стала как-то странно отрисовываться (после переключения вкладок все становится нормально)....