DV2010:
Слушайте, да Вы, похоже, - настоящий волшебник! : )

Спасибо! :)

Да не, я только учусь. :[

Волшебство происходит, когда ничего не получается - начинаешь смотреть выпадающие менюшки - там прописаны быстрые клавиши. (от туда я и узнал об этом замечательном фокусе).

 
Пролема "Trade disabled", появившаяся в билде 468, осталась в 470:
При старте программы установлен счет чемпионата 2010 (на котором торговля действительно запрещена). Все сделки в тестере отвергаются по причине [trade disabled]. Меняем счет, запускаем тест (просто смены счета недостаточно, кроме того, похоже, надо дождаться прохода теста до конца). Возвращаемся на исходный счет. Запускаем тест - все работает!
Вот такие пляски с бубном...
Automated Trading Championship 2010
 
Mr.FreeMan:

подскажите пожалуйста, почему первый раз всё правильно выводиться в журнал, с файла, а потом массив обнуляется что ли? почему во второй раз одни нули? как сделать что бы информация сохранялась для дальнейшего использования?

 

Mr.FreeMan:
Может, FILE_WRITE добавить?
Silent:
Может, FILE_WRITE добавить?

неа
 
Mr.FreeMan:
неа

попробуйте сделать как мне советовали:

//===

uncleVic:

  1. Открыть файл в OnInit.
  2. Читать файл в OnTick.
  3. Закрыть файл в OnDeinit.

А то на каждом тике: "Открыла кошёлочку - достала сумочку. Открыла сумочку - достала кошелёчек. Открыла кошелёчек..."

//===

А работа с файлом - , т.е.  чтение файла делать в OnInit  или отлегающих от него функциях....!

 
всё работает, это я тупанул!
 

Привет! Скачал от сюда  https://www.mql5.com/ru/forum/798/page3 прикрепленный индикатор. Начал компилировать- выдает ошибку

 

вот так она выглядит в строке

описал эту проблему в теме  https://www.mql5.com/ru/forum/798/page12 так до сих пор молчат, а эта ветка поживей вроде.

Может кто сможет помочь или подсказать, а может кто нибудь сможет другой индикатор переписать, которым я пользуюсь. Но самое важное, чтоб он мог отображаться на ТФ Н8 и Н6, а то на одном терминале (PowerTader) такие ТФ есть, а индюк работать не хочет. Спасибо. 

 

Файлы:
murrey_math_mt5.mq5  15 kb
Murrey_Math_AllTF.mq4  18 kb
 

тут вам помочь незнамо как. надо дождаться ответа разраба.

double mx=mx=mn+(2*octave)

эта строка может выглядеть двумя способами.

double mx=mx+mn+(2*octave)

или

double mx=mn+(2*octave)

 
sergeev:

тут вам помочь незнамо как. надо дождаться ответа разраба.

double mx=mx=mn+(2*octave)

эта строка может выглядеть двумя способами.

double mx=mx+mn+(2*octave)

или

double mx=mn+(2*octave)

Первый вариант отпадает.
