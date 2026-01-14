Ошибки, баги, вопросы - страница 429
Слушайте, да Вы, похоже, - настоящий волшебник! : )
Спасибо! :)
Да не, я только учусь. :[
Волшебство происходит, когда ничего не получается - начинаешь смотреть выпадающие менюшки - там прописаны быстрые клавиши. (от туда я и узнал об этом замечательном фокусе).
При старте программы установлен счет чемпионата 2010 (на котором торговля действительно запрещена). Все сделки в тестере отвергаются по причине [trade disabled]. Меняем счет, запускаем тест (просто смены счета недостаточно, кроме того, похоже, надо дождаться прохода теста до конца). Возвращаемся на исходный счет. Запускаем тест - все работает!
Вот такие пляски с бубном...
подскажите пожалуйста, почему первый раз всё правильно выводиться в журнал, с файла, а потом массив обнуляется что ли? почему во второй раз одни нули? как сделать что бы информация сохранялась для дальнейшего использования?
Может, FILE_WRITE добавить?
неа
попробуйте сделать как мне советовали:
//===
uncleVic:
А то на каждом тике: "Открыла кошёлочку - достала сумочку. Открыла сумочку - достала кошелёчек. Открыла кошелёчек..."
//===
А работа с файлом - , т.е. чтение файла делать в OnInit или отлегающих от него функциях....!
Привет! Скачал от сюда https://www.mql5.com/ru/forum/798/page3 прикрепленный индикатор. Начал компилировать- выдает ошибку
вот так она выглядит в строке
описал эту проблему в теме https://www.mql5.com/ru/forum/798/page12 так до сих пор молчат, а эта ветка поживей вроде.
Может кто сможет помочь или подсказать, а может кто нибудь сможет другой индикатор переписать, которым я пользуюсь. Но самое важное, чтоб он мог отображаться на ТФ Н8 и Н6, а то на одном терминале (PowerTader) такие ТФ есть, а индюк работать не хочет. Спасибо.
тут вам помочь незнамо как. надо дождаться ответа разраба.
double mx=mx=mn+(2*octave)
эта строка может выглядеть двумя способами.
double mx=mx+mn+(2*octave)
или
double mx=mn+(2*octave)
