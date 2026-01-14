Ошибки, баги, вопросы - страница 430
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Первый вариант отпадает.
точно.
voinG тогда замените в той строке на double mx=mn+(2*octave)
точно.
voinG тогда замените в той строке на double mx=mn+(2*octave)
Спасибо, сделал так, ошибки не стало. Только дальше не смог, на создавал кучу пользовательских индикаторов, в терминале есть, на график выводятся, но не отображаются. Как правильно создать? Может и в этом подскажете?
Там в алгоритме на мой взгляд есть проблема и желательно обратиться к разработчику (или подробно свериться с оригиналом).
При выводе да график не всегда отображается (как я понял это с ТФ связано, но до конца не проверял), а если отображается то примерно в таком вот виде...
Там в алгоритме на мой взгляд есть проблема и желательно обратиться к разработчику (или подробно свериться с оригиналом).
При выводе да график не всегда отображается (как я понял это с ТФ связано, но до конца не проверял), а если отображается то примерно в таком вот виде...
Переключите пожалуйста на ТФ Н8, интересно покажет что нибудь?
Попробовал еще раз (прежнюю версию просто снес за ненадобностью).
Отображается на всех стандартных ТФ + некоторые не стандартные (для МТ4). Проверял на : 1М, 5М, 10М, 15М, 30М, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN.
На 8H показывает следующее (билд 470).
Попробовал еще раз (прежнюю версию просто снес за ненадобностью).
Отображается на всех стандартных ТФ + некоторые не стандартные (для МТ4). Проверял на : 1М, 5М, 10М, 15М, 30М, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN.
На 8H показывает следующее (билд 470).
Спасибо. А как вы его создавали и сохраняли после компиляции? Какие функции и тф задавали?
Еще в первый раз заменил строку с ошибкой на эту "double mx=mn+(2*octave)" (чисто интуитивно, сразу после Вашего поста).
Но поскольку индикатор то не прорисовывался, то прорисовывался не так как в MT4 решил разбираться после.
Считается он немного туговато (но вполне может быть, что так и нужно. В логику не вникал).
Еще в первый раз заменил строку с ошибкой на эту "double mx=mn+(2*octave)" (чисто интуитивно, сразу после Вашего поста).
Но поскольку индикатор то не прорисовывался, то прорисовывался не так как в MT4 решил разбираться после.
Считается он немного туговато (но вполне может быть, что так и нужно. В логику не вникал).
если разберетесь, отпишите пожалуйста в личку
Нужен точно такой вариант как в оригинальном индюке (я про отрисовку уровней)?