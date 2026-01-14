Ошибки, баги, вопросы - страница 430

Новый комментарий
 
uncleVic:
Первый вариант отпадает.

точно.

voinG тогда замените в той строке на  double mx=mn+(2*octave)

 
sergeev:

точно.

voinG тогда замените в той строке на  double mx=mn+(2*octave)

Спасибо, сделал так, ошибки не стало. Только дальше не смог, на создавал кучу пользовательских индикаторов, в терминале есть, на график выводятся, но не отображаются. Как правильно создать? Может и в этом подскажете? 
[Удален]  
voinG:
Спасибо, сделал так, ошибки не стало. Только дальше не смог, на создавал кучу пользовательских индикаторов, в терминале есть, на график выводятся, но не отображаются. Как правильно создать? Может и в этом подскажете? 

Там в алгоритме на мой взгляд есть проблема и желательно обратиться к разработчику (или подробно свериться с оригиналом).

При выводе да график не всегда отображается (как я понял это с ТФ связано, но до конца не проверял), а если отображается то примерно в таком вот виде...


 
Interesting:

Там в алгоритме на мой взгляд есть проблема и желательно обратиться к разработчику (или подробно свериться с оригиналом).

При выводе да график не всегда отображается (как я понял это с ТФ связано, но до конца не проверял), а если отображается то примерно в таком вот виде...


Переключите пожалуйста на ТФ Н8, интересно покажет что нибудь?
[Удален]  
voinG:
Переключите пожалуйста на ТФ Н8, интересно покажет что нибудь?

Попробовал еще раз (прежнюю версию просто снес за ненадобностью).

Отображается на всех стандартных ТФ + некоторые не стандартные (для МТ4). Проверял на : 1М, 5М, 10М, 15М, 30М, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN.

На 8H показывает следующее (билд 470).


 
Interesting:

Попробовал еще раз (прежнюю версию просто снес за ненадобностью).

Отображается на всех стандартных ТФ + некоторые не стандартные (для МТ4). Проверял на : 1М, 5М, 10М, 15М, 30М, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN.

На 8H показывает следующее (билд 470).


Спасибо. А как вы его создавали и сохраняли после компиляции? Какие функции и тф задавали?
[Удален]  
voinG:
Спасибо. А как вы его создавали и сохраняли после компиляции? Какие функции и тф задавали?

Еще в первый раз заменил строку с ошибкой на эту "double mx=mn+(2*octave)" (чисто интуитивно, сразу после Вашего поста).

Но поскольку индикатор то не прорисовывался, то прорисовывался не так как в MT4 решил разбираться после.

Считается он немного туговато (но вполне может быть, что так и нужно. В логику не вникал).

 
Interesting:

Еще в первый раз заменил строку с ошибкой на эту "double mx=mn+(2*octave)" (чисто интуитивно, сразу после Вашего поста).

Но поскольку индикатор то не прорисовывался, то прорисовывался не так как в MT4 решил разбираться после.

Считается он немного туговато (но вполне может быть, что так и нужно. В логику не вникал).

если разберетесь, отпишите пожалуйста в личку
[Удален]  
voinG:

если разберетесь, отпишите пожалуйста в личку

Нужен точно такой вариант как в оригинальном индюке (я про отрисовку уровней)?
 
Interesting:
Нужен точно такой вариант как в оригинальном индюке (я про отрисовку уровней)?
если возможно, то лучше вот как в этом на МТ4
Файлы:
Murrey_Math_AllTF.mq4  18 kb
1...423424425426427428429430431432433434435436437...3695
Новый комментарий