Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь - страница 12

Новый комментарий
 
vdv2001:

Немного навел красоту на уровни Мюрея

 

Скачал данный индикатор. При компиляции выдал ошибку в 228 строке, рисунок сделать не смог, поэтому прошу поверить на слово. А вообще я хотел индикатор, которым пользуюсь закинуть на МТ5, поэтому я здесь, сам-то не смог. Может вы мне его перепишите. Спасибо.
Файлы:
Murrey_Math_AllTF.mq4  18 kb
 

Добрый день. Умельцы очень нужно перевести индикатор корреляции в MT5

Файлы:
iCorel_v3.mq4  11 kb
 
И  такой тоже - хороший, полезный. Всем пригодится
Файлы:
Price_Alert.mq4  3 kb
 
Почему не рисуются линии?


#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 2
#property indicator_color1 clrDeepSkyBlue
#property indicator_color2 clrDeepSkyBlue
#property indicator_chart_window
double UpBuffer[];
double DnBuffer[];
int OnInit()
{
SetIndexBuffer(0,UpBuffer);
SetIndexBuffer(1,DnBuffer);
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,PLOT_LINE_WIDTH,3);PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,PLOT_LINE_WIDTH,3);PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,const datetime &time[],const double &open[],const double &high[],const double &low[],const double &close[],const long &tick_volume[],const long &volume[],const int &spread[])
{ int i;
for(i=1000;i>0;i--)
{ UpBuffer[i]=1.428; DnBuffer[i]=1.41;
}
return(0);
}
Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property)
Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property)
  • www.mql5.com
Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property) - Документация по MQL5
 
fellow:
Почему не рисуются линии?



надо  как то так примерно, поверил все работает

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 2
#property indicator_color1 clrDeepSkyBlue
#property indicator_color2 clrDeepSkyBlue

double UpBuffer[];
double DnBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,UpBuffer);
   SetIndexBuffer(1,DnBuffer);

   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,PLOT_LINE_WIDTH,3);

   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,PLOT_LINE_WIDTH,3);

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   for(int i=rates_total-1000;i<rates_total;i++)
     {
      UpBuffer[i]=1.428;
      DnBuffer[i]=1.41;
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
voinG:
Скачал данный индикатор. При компиляции выдал ошибку в 228 строке, рисунок сделать не смог, поэтому прошу поверить на слово. А вообще я хотел индикатор, которым пользуюсь закинуть на МТ5, поэтому я здесь, сам-то не смог. Может вы мне его перепишите. Спасибо.
Акция сохранения-завершена? Что нибудь ответьте.
 

Помогите пожалуйста.

Пытался переписать WATL, почти получилось. Линии неверно рисует это из за кривого расчета LWMA. А главное иногда на графе получаются такие сюрпризы:

Surprise 

 Линия из точек иногда один в один машки по которым считаеться WATL. 

 Или бывает граф крутанешь и точки все дублируются на соседний бар. 

Заранее спасибо за любую помощь =)

Файлы:
WATL.mq5  41 kb
 

Может, кто видел этот индикатор в MQL5 преобразований? http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=13&func=fileinfo&id=67

Автоматизация торговли на финансовых рынках - Скачать i-Spread3.rar
  • www.kimiv.ru
Оглавление файлового архива  Разработки на MQL4 Индикаторы   Очень хорошую доработку индикатора i-Spread предложил пользователь pavik. Суть доработки в добавлении отображения минимальных значений спрэда за последние час, четыре часа и сутки. А также...
 
Помогите переделать под mq5. Без них как без рук!
 

Здравствуйте,

Как не крутился-не смог сделать,ето,что хотел

Корочие-вызиват другой буфер мувинга,вычислен на другую пару,чем остановлен индикатор.

[code]
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_plots   2
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_type2   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color1  clrBlue
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_style2  STYLE_SOLID

input int period_1 = 20;
input int period_2 = 100;
input ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_SMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price = PRICE_CLOSE;

double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
int EMHandle1=0;
int EMHandle2=0;
int EMHandle11=0;
int EMHandle22=0;
MqlParam params[];      // Структура за съхранение  параметрите на индикатора
double ma1[],ma2[],ma3[],ma4[];//Временни буфери

int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0, ExtMapBuffer1, INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1, ExtMapBuffer2, INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2, ma1, INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3, ma2, INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4, ma3, INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(5, ma4, INDICATOR_DATA);
  
   PlotIndexSetInteger(0, PLOT_SHIFT, 0);
   PlotIndexSetInteger(1, PLOT_SHIFT, 0);
  
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID);
//---
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrBlue);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_LINE_COLOR,clrRed);

   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"2_2_MA");
//--- set accuracy
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,4);  
//---
   ArrayResize(params,4);
   params[0].type         =TYPE_INT;
   params[0].integer_value=period_1;
   // Смещение
   params[1].type         =TYPE_INT;
   params[1].integer_value=0;
   // Метод расчета: простое усреднение
   params[2].type         =TYPE_INT;
   params[2].integer_value=MODE_SMA;
   // Тип цен для рассчета: цены закрытия
   params[3].type         =TYPE_INT;
   params[3].integer_value=PRICE_CLOSE;
  
   EMHandle1 = IndicatorCreate(_Symbol, 0, IND_MA, 4, params);
   ArrayResize(params,4);
   params[0].type         =TYPE_INT;
   params[0].integer_value=period_2;
   params[1].type         =TYPE_INT;
   params[1].integer_value=0;
   params[2].type         =TYPE_INT;
   params[2].integer_value=MODE_SMA;
   params[3].type         =TYPE_INT;
   params[3].integer_value=PRICE_CLOSE;
  
   EMHandle2 = IndicatorCreate(_Symbol, 0, IND_MA, 4, params);
   ArrayResize(params,4);
   params[0].type         =TYPE_INT;
   params[0].integer_value=period_1;
   params[1].type         =TYPE_INT;
   params[1].integer_value=0;
   params[2].type         =TYPE_INT;
   params[2].integer_value=MODE_SMA;
   params[3].type         =TYPE_INT;
   params[3].integer_value=PRICE_CLOSE;
  
   EMHandle11 = IndicatorCreate(_Symbol, 0, IND_MA, 4, params);
   ArrayResize(params,4);
   params[0].type         =TYPE_INT;
   params[0].integer_value=period_2;
   params[1].type         =TYPE_INT;
   params[1].integer_value=0;
   params[2].type         =TYPE_INT;
   params[2].integer_value=MODE_SMA;
   params[3].type         =TYPE_INT;
   params[3].integer_value=PRICE_CLOSE;
  
   EMHandle22 = IndicatorCreate(_Symbol, 0, IND_MA, 4, params);
     
   return(0);
}
int OnCalculate (const int rates_total,    // размер массива price[];
                 const int prev_calculated,// количество доступных баров ;на предыдущем вызове;
                 const int begin,// с какого индекса в массиве  price[] начинаются достоверные данные;
                 const double &price[]) // массив, по которому и будет считаться индикатор;
  {
   int i;
   ArraySetAsSeries(ma1, true);
   ArraySetAsSeries(ma2, true);
   ArraySetAsSeries(ma3, true);
   ArraySetAsSeries(ma4, true);
  
   if(CopyBuffer(EMHandle1, 0, 0, 1, ma1) < 0){Print("CopyBuffer ma1 error =", GetLastError());}
   if(CopyBuffer(EMHandle2, 0, 0, 1, ma2) < 0){Print("CopyBuffer ma2 error =", GetLastError());}
   if(CopyBuffer(EMHandle11, 0, 0, 1, ma3) < 0){Print("CopyBuffer ma3 error =", GetLastError());}
   if(CopyBuffer(EMHandle22, 0, 0, 1, ma4) < 0){Print("CopyBuffer ma4 error =", GetLastError());} 
   int limit;
   //if(prev_calculated<1)
      //limit=period_1;
      limit=prev_calculated-1;
   for( i=0; i<limit; i++)
   ExtMapBuffer1[0]=вычисление;
   ExtMapBuffer2[0]=вычисление;

      Comment(
      "\n=====================",
      "\n ma1[0]     :   ",DoubleToString(ma1[0],5),
      "\n ma2[0]     :   ",DoubleToString(ma2[0],5),
      "\n ma3[0]     :   ",DoubleToString(ma3[0],5),
      "\n ma4[0]     :   ",DoubleToString(ma4[0],5),
      "\n ExtMapBuffer1[0] : ",DoubleToString(ExtMapBuffer1[0],4),
      "\n ExtMapBuffer2[0] : ",DoubleToString(ExtMapBuffer2[0],4)
      );
       return(rates_total);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
   Comment("");      
  }
[/code] 

Когда 0 наместо i(для бара)вижу результат,когда для бара(текущий= i  )дает что не может найти данни для вторая пара.

График пары открыт,в окошке маркета есть символа-не пойму,где/что путаю?

Две разны е парый в один индикатор-так где моя ошибка?

Когда ставлю 0 ,вижу результат как комент,но линии не рисует-как не пробувал. 

Уточнение:  ma1 и  ma2 на одна пара а  ma3 и  ma4 на другая пара.

Спосибо. 

1...5678910111213141516171819...21
Новый комментарий