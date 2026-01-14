Ошибки, баги, вопросы - страница 431

Новый комментарий
[Удален]  
voinG:
если возможно, то лучше вот как в этом на МТ4

На следующей неделе планирую заняться своими проектами в MT4, да и библиотеку для миграции с  MQL4 на MQL5 следует обновить (как раз в области работы с индикаторами).

До среды постараюсь заняться и Вашей проблемой. Если  что отпишу в личку в среду или четверг.

 
Interesting:

На следующей неделе планирую заняться своими проектами в MT4, да и библиотеку для миграции с  MQL4 на MQL5 следует обновить (как раз в области работы с индикаторами).

До среды постараюсь заняться и Вашей проблемой. Если  что отпишу в личку в среду или четверг.

спасибо
[Удален]  

Поясните, пожалуйста, при каких обстоятельствах можно словить ошибку TRADE_RETCODE_ONLY_REAL?

И как правильнее на нее реагировать? 

[Удален]  

Еще нюанс касательно типа исполнения ордеров (SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)).

Возможные варианты:

1. SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED (Торговля по символу запрещена).
2. SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY (Разрешены только покупки).
3. SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY (Разрешены только продажи).
4. SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY (Разрешены только операции закрытия позиций).
5. SYMBOL_TRADE_MODE_FULL (Нет ограничений на торговые операции).

Не кажется ли вам, что п.2 и п.3 должны в любом случае включать п.4?

Либо это из разряда "это итак всем понятно" (хорошо бы явно прописать в документации), либо бред получается: можно открыть позицию, а закрыть нельзя.
 

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
 
voix_kas:

Поясните, пожалуйста, при каких обстоятельствах можно словить ошибку TRADE_RETCODE_ONLY_REAL?

И как правильнее на нее реагировать? 

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL

10032

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL

Операция разрешена только для реальных счетов


Фактически это запрет торговли указанным символом при данном типе счета. Например, попытка торговать биржевым инструментом с прямым исполнением на демо-счете.

Брокер не всегда может обеспечивать демо торговлю на ряде торговых инструментов.

 
voix_kas:

Еще нюанс касательно типа исполнения ордеров (SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)).

Не кажется ли вам, что п.2 и п.3 должны в любом случае включать п.4?

Либо это из разряда "это итак всем понятно" (хорошо бы явно прописать в документации), либо бред получается: можно открыть позицию, а закрыть нельзя.

Да, полное закрытие позиций SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY работает при SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY и SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY.

Постараемся в документации расширить описание ситуации ликвидации торговых позиций.

[Удален]  
Renat, спасибо за разъянения. 
 

Возникают расхождения результатов при одиночном тестировании и оптимизации через MQL5 Cloud Network

Результаты при оптимизации:

Результат при одиночном тестировании:

Такое впечатление, что при оптимизации просто теряется один трейд из-за проблемы с историей котировок за последние сутки.

Оптимизация и тестирование проводились 26.06.11

Build 470

 
MoneyJinn:

Такое впечатление, что при оптимизации просто теряется один трейд из-за проблемы с историей котировок за последние сутки.

Да, не нужно проводить тестирование до самой последней существующей даты.

Выберите разумную фиксированную конечную дату в виде 00:00 предыдущего рабочего дня или даже конец прошлой рабочей недели. Если постоянно использовать последний день, то конец графика будет периодически плавать, особенно если процесс тестирования долгий с использованием удаленных или клауд агентов.

 

 всего 290 и... дальше) 

 

Полный перебор делает 290. 

 

Я так понимаю, что прохода(реального прогона) нет но он фиксируется(если есть совпадения)?

1...424425426427428429430431432433434435436437438...3695
Новый комментарий