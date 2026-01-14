Ошибки, баги, вопросы - страница 431
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если возможно, то лучше вот как в этом на МТ4
На следующей неделе планирую заняться своими проектами в MT4, да и библиотеку для миграции с MQL4 на MQL5 следует обновить (как раз в области работы с индикаторами).
До среды постараюсь заняться и Вашей проблемой. Если что отпишу в личку в среду или четверг.
На следующей неделе планирую заняться своими проектами в MT4, да и библиотеку для миграции с MQL4 на MQL5 следует обновить (как раз в области работы с индикаторами).
До среды постараюсь заняться и Вашей проблемой. Если что отпишу в личку в среду или четверг.
Поясните, пожалуйста, при каких обстоятельствах можно словить ошибку TRADE_RETCODE_ONLY_REAL?
И как правильнее на нее реагировать?
Еще нюанс касательно типа исполнения ордеров (SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)).
Возможные варианты:
1. SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED (Торговля по символу запрещена).
2. SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY (Разрешены только покупки).
3. SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY (Разрешены только продажи).
4. SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY (Разрешены только операции закрытия позиций).
5. SYMBOL_TRADE_MODE_FULL (Нет ограничений на торговые операции).
Не кажется ли вам, что п.2 и п.3 должны в любом случае включать п.4?
Либо это из разряда "это итак всем понятно" (хорошо бы явно прописать в документации), либо бред получается: можно открыть позицию, а закрыть нельзя.
Поясните, пожалуйста, при каких обстоятельствах можно словить ошибку TRADE_RETCODE_ONLY_REAL?
И как правильнее на нее реагировать?
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
10032
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
Операция разрешена только для реальных счетов
Фактически это запрет торговли указанным символом при данном типе счета. Например, попытка торговать биржевым инструментом с прямым исполнением на демо-счете.
Брокер не всегда может обеспечивать демо торговлю на ряде торговых инструментов.
Еще нюанс касательно типа исполнения ордеров (SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)).Не кажется ли вам, что п.2 и п.3 должны в любом случае включать п.4?
Либо это из разряда "это итак всем понятно" (хорошо бы явно прописать в документации), либо бред получается: можно открыть позицию, а закрыть нельзя.
Да, полное закрытие позиций SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY работает при SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY и SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY.
Постараемся в документации расширить описание ситуации ликвидации торговых позиций.
Возникают расхождения результатов при одиночном тестировании и оптимизации через MQL5 Cloud Network
Результаты при оптимизации:
Результат при одиночном тестировании:
Такое впечатление, что при оптимизации просто теряется один трейд из-за проблемы с историей котировок за последние сутки.
Оптимизация и тестирование проводились 26.06.11
Build 470
Такое впечатление, что при оптимизации просто теряется один трейд из-за проблемы с историей котировок за последние сутки.
Да, не нужно проводить тестирование до самой последней существующей даты.
Выберите разумную фиксированную конечную дату в виде 00:00 предыдущего рабочего дня или даже конец прошлой рабочей недели. Если постоянно использовать последний день, то конец графика будет периодически плавать, особенно если процесс тестирования долгий с использованием удаленных или клауд агентов.
всего 290 и... дальше)
Полный перебор делает 290.
Я так понимаю, что прохода(реального прогона) нет но он фиксируется(если есть совпадения)?