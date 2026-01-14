Ошибки, баги, вопросы - страница 422
Добрый день, форумчане.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Индикатор почему-то не отображается на графике - где ошибка, непонятно.
В общем, на графике он должен отображаться вот так:
Но у меня в окне этого индикатора просто пустота. МТ 4-й.
Вот код индикатора. Ошибка в коде или в чём-то ещё?
Соори конечно но тебе скорее на сайт МТ4
http://forum.mql4.com/ru/
Это МТ5
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Не подскажет кто какой макс. допустимый размер файла bin
который может открыть советник для чтения, а то 25 метров с 3 млн. десят. значения
открывать не хочет, а вот с 500.000 значений открывает ?
Не подскажет кто какой макс. допустимый размер файла bin
который может открыть советник для чтения, а то 25 метров с 3 млн. десят. значения
открывать не хочет, а вот с 500.000 значений открывает ?
Возвращает почти одинаковые значения (разница только в один бар), это как?
По идее одна функция должна возвращать сколько всего баров для просмотра да текущем графике ( к примеру 5000) а другая только то количество которое влезло в экран (в моем случае чуть более 380).
Билд 466, ОС Форточки 7 х64
Строка
всегда на 1 больше чем номер первого (левого) видимого бара:
Ведь последний бар (правый) имеет номер 0.
Если конечно график не "прокручен". Если график "прокручен", <номер первого видимого бара>=<количество видимых баров>+<смещение грфика в барах>-1.
А то, что Вы пишете:
...сколько всего баров для просмотра да текущем графике ( к примеру 5000)...
это немного другое:
Насчет того что не открывает файл размером, да и за 2010 год и 2009 2008 не хочет открывать,
код вот этим пытаюсь открыть файл созданный индюком, но пишет что не удается открыть
любой промежуток времени кроме как от 2011, 01, 01 открывает остальные нет,
Что за дела?
это немного другое:
Боюсь это не подойдет
Потому как к примеру выставлено в настройках 50000 баров а реально загружено 11375 баров, а цель убрать вот это
Методом
И какую тут цифру использовать.
ЗЫ вот то что в onInit
И мусор что в истории так и не чистится...