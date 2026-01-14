Ошибки, баги, вопросы - страница 424
эТо попытка открыть файл (проверка наличия фвайла делал if (FileIsExist("kor.bin",0)==true) Print("ФАЙЛ ОБНАРУЖЕН = ...");
) 2,5 мб. с 2010,06,01
Попытка открыть с 2011,01,05 размером 950 кб. также не принесла успехов (то же самое пишит)
непонятно что за полтергейст ?
не хочет работать оптимизация советника, с другими советниками всё работает, с этим - не хочет. понятия не имею с чем может быть связано :( может потому что весит много? (409 КБ) параметров много? (478 штук 8)) что ещё может быть ??? =( раньше все было нормального, дописал немного советник, код ещё увеличился в объёмах и не работает, но по коду ничего необычного..... странно всё это :( до этого папки Agent-127.0.0.1-3001 и Agent-127.0.0.1-3000 удалял, но по идее это же не может быть причиной!!! и ведь другие советники работают!!!
На счет весит не знаю, а параметров действительно много (наверно еще и оптимизация проходит более чем по 64)...
На счет размера тоже интересно, не помню я озвученных ограничений по этому поводу (хочется узнать максимально допустимый размер файла, и количества в нем всякого рода функций, переменных и классов).
В тестере стратегий не поддерживается обработка ордеров с параметром type_filling = ORDER_FILLING_CANCEL.
Ошибка:
2011.06.18 22:25:28 2011.06.13 00:03:03 failed instant buy 0.01 EURUSD at 1.43353 [Unsupported filling mode]
Пока перешел на ORDER_FILLING_AON.
Но в целевом исполнении закладываю поддержку частичного исполнения ордера.
Вопрос к разработчикам: данное ограничение является намеренным?
Если да, какова причина? Если нет, как скоро можно ожидать не просто поддержку, а эмуляцию частичного исполнения в тестере?
я только небольшую часть параметров ставил на оптимизацию(с нетерпением жду когда можно будет запустить систему на полную :) ), а это я озвучил сколько всего их в советнике. оптимизация запускается, но не хочет работать, грузит агенты.... и никак не может загрузить.
Т.е. когда-то оптимизация при 478 параметрах (но оптимизировались не все) проходила?
не, параметров тоже прибавилось, раньше было меньше :)
провёл эксперимент, удалил прилично параметров из input, всё равно не работает, вообще глупая идея.... причём тут могут быть параметры?)) тут вероятно что то другое....
Бала однажды подобная проблема, при определенном количестве параметров эксперт просто вылетал с графика (точное количество не помню, но за 100).
Если мне память не изменяет разработчики вообще рекомендовали не более 64 или что-то около этой цифры.
Может в сервисдеск заювку дать а то все правильно делаю в коде
а при тестировании открывать файл не хачет советник ???
С точки зрения количества параметров вроде нет проблем, я тестировал с количеством в 600 параметров.
Вот на количество оптимизируемых параметров есть ограничение - 63-64 (дальше тестер просто не пускает отмечать параметры).
С общим количеством проходов тоже нужно быть внимательней (если счетчик проходов выйдет за максимум long то кина не будет как я понял).