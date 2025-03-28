Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь - страница 3
шаман!!! СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!!
Последний индюк Pivot_ESAZ_Monthly.mq5 в нем тяжко привязыватся к GMT, поэтому размечается по терминальному времени, иначе ировни на разхных ТФ (дневка, часовые) не совпадают.
Как и в недельном два режима работы COMPLETE_MONTH(полный месяц) и ONLY_WORKING_DAYS(только рабочие дни).
В режиме COMPLETE_MONTH при переходе через выходные происходит смещение.
в режиме ONLY_WORKING_DAYS происходит подсчет количества рабочих дней (субота и воскресение исключаются) и происходит построение.
Блин одна проблемка, так как пятница короче других дней каждую неделю происходит смещение на один час вперед, пока не знаю как побароть, бум думать ...
Немного навел красоту на уровни Мюрея
На mq4 был реализован, основанный на параболической регрессии.
Может сможете помочь его перепрограммировать? Или как по другому реализовать double ai[10,10]?
не понял вопроса, это про что?
не понял вопроса, это про что?
С передачей массива, все просто, нужно указывать конкретно размерность.
или хотя бы
Дальше сам с индюком разрулиш, или заниматся?
Попробуй сам, если не сможеш, помогу но познее (через пару тройку дней).
Справишся не справишся, напиши !
Перепишите пожалуйста индикатор JS.Уровни (JS.Urovni.V2.mq4). Он не сложный.
Получите и распишитесь ;))
Найдеш ошибки, исправь, заодно и разберешся с MQL5
