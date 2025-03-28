Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь - страница 3

Новый комментарий
 
nei:
шаман!!! СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!!

 

Последний индюк Pivot_ESAZ_Monthly.mq5 в нем тяжко привязыватся к GMT, поэтому размечается по терминальному времени, иначе ировни на разхных ТФ (дневка, часовые) не совпадают.

Как и в недельном два режима работы COMPLETE_MONTH(полный месяц) и ONLY_WORKING_DAYS(только рабочие дни).

В режиме COMPLETE_MONTH при переходе через выходные происходит смещение.

в режиме ONLY_WORKING_DAYS происходит подсчет количества рабочих дней (субота и воскресение исключаются) и происходит построение.

 

Блин одна проблемка, так как пятница короче других дней каждую неделю происходит смещение на один час вперед, пока не знаю как побароть, бум думать ... 

Файлы:
pivot_esaz_monthly.mq5  18 kb
 

Немного навел красоту на уровни Мюрея

Файлы:
murrey_math_mt5.mq5  15 kb
 

На mq4 был реализован, основанный на параболической регрессии.

Может сможете помочь его перепрограммировать? Или как по другому реализовать double ai[10,10]?

 
aqualix:

На mq4 был реализован, основанный на параболической регрессии.

Может сможете помочь его перепрограммировать? Или как по другому реализовать double ai[10,10]?


 

не понял вопроса, это про что?

 
vdv2001 писал(а)  :

 

не понял вопроса, это про что?

Прошу прощения, забыл выложить сам индикатор. Посмотрите код, станет понятно о чем речь.

 
aqualix:

Прошу прощения, забыл выложить сам индикатор. Посмотрите код, станет понятно о чем речь.

 

 

Ок сегодня покавыряю, завтра отпишусь.
 

С передачей массива, все просто, нужно указывать конкретно размерность.

 

void af_Gauss(int n, double& a[10][10],double& b[], double& x[])

или хотя бы

void af_Gauss(int n, double& a[][10],double& b[], double& x[])

Дальше сам с индюком разрулиш, или заниматся?

Попробуй сам, если не сможеш, помогу но познее (через пару тройку дней).

Справишся не справишся, напиши ! 

 
Перепишите пожалуйста индикатор JS.Уровни (JS.Urovni.V2.mq4). Он не сложный.
 
Graff:
Перепишите пожалуйста индикатор JS.Уровни (JS.Urovni.V2.mq4). Он не сложный.

 

Получите и распишитесь ;))

Найдеш ошибки, исправь,  заодно и разберешся с MQL5

Файлы:
js_urovni_v2.mq5  4 kb
 
vdv2001 писал(а)  :

 

Получите и распишитесь ;))

Найдеш ошибки, исправь,  заодно и разберешся с MQL5

Большое спасибо.
12345678910...21
Новый комментарий