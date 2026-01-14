Ошибки, баги, вопросы - страница 427
Получает EMPTY_VALUE, т.к. мы его возвращаем если файл не открыт. Если удобнеее получать 0.0, возвращайте 0.0.
А возвращать что-то нужно. Читать файл, который не открылся, нехорошо.
По поводу ошибки открытия. Напишите так:
Приведён скриншот тестера. В терминале то же самое?
Да в терминале тоже самое а ошибка Вот что пишет :
Файл размером 20 мб, около 2.5 млн. значений
в самом начале тестирования раз 20 при открытии удалось
получить нужные значения, потом ошибка постоянно 5004 - не удалось открыть файл,
пробовал с 2 мб. около 400 тыс. знач. - открывается, а больше размером не хочет, смотрел на данные
диспетчера задач, оперативки хватает 2,5 гб. (еще 500 мб. свободно !)
КОДОВЫЙ ПОЛТЕРГЕЙСТ завелся у меня в компе, если раньше не открывайл файл в 20 мб.
то в тек. момент идет тестирование с открытием файла в 38 мб. с 5.5 млн. значения (данные с 2005 года),
а вот с 2001 - около 10млн. знач. и размером под 65 мб. не хочет открывать. Вот интересно - а то и не понятно почему ?
К сожалению, с указанной картой уже ничего не поможет. Если это ноутбук, то ситуация безнадежная. Иначе за 1000-1500 рублей можно купить прилично мощную видеокарту, которая снимет все вопросы производительности.
Так скажите мт4 \ мт5 через DirectX 2D ускорение работает или как ... ?
какие из вышеописанных параметров важны для ускорения векторной графики .. или все ?
есть ещё вопрос ... драйвера для HD2000 встроенного в процессор, официально не поддерживают Windows Server 2008 r2 SP1 64bit, -
а только виста и 7ка 64 бит ....
эта неполная совместимость может как-то сказываться ... ?
(хотя дрова встали, работают даже в HD игры запускаются ...)
2. Как у платформ мт4\мт5 с видео-аппаратной 2D совместимостью на системе Windows Server 2008 r2 SP1 64bit ?
Кого из производителей лучше выбирать ... радионы ... nVidia ?
какие-то тесты на скорость и совместимость адаптеров для мт4\мт5 проводились ... ?
спасибо.
Я сильно не читал, но бросился в глаза выделенный текст... Вы файл то закрываете?
Вообще правильно с его дескриптором обращаетесь?
Логика (судя по приведённым кодам) почти правильная. За исключением того, что после проверки хэндла он читает и пишет невзирая на результаты проверки (а потом ещё и закрывает файл).
Я думаю здесь беда в другом:
1. Индикатор на каждом тике открывает файл, записывает данные, закрывает файл.
2. Советник ( я думаю тоже на каждом тике) открывает файл, читает данные, закрывает файл.
Т.к. это происходит в разных потоках, чем больше размер файла, тем больше у советника вероятность при открытии оного "нарваться" на открытый индикатором файл. А т.к. флаг открытия FILE_SHARE_READ не используются, вытекают последствия.
На мой взгляд, лечение проблемы может быть таким:
1. Открывать файл (и в индикаторе и в советнике) в OnInit с флагом FILE_SHARE_READ.
2. В индикаторе после записи вызывать FileFlush(handle).
3. Закрывать файл в OnDeinit.
Вот как-то так.
Так скажите мт4 \ мт5 через DirectX 2D ускорение работает или как ... ?
Терминал использует обычный Windows GDI, которому нужен 2D ускоритель.
При выбора карточки берите любую внешнюю 3D, пусть даже самого низкого ценового уровня - ее будет достаточно.
И не придется сравнивать базовые пункты возможностей видеокарты.
Насчет этого спасибо на будущее при использовании в реальном времени
работы с файлом из советника и индюка - буду использовать ваш совет.
Ссори не уточнил работа индюка по другому,
1. прежде чем тестировать в терминале запускаю индюк
2.он записывает на каждом баре время бара и его. знач. корреляции
3. перекидываю файл в папку тестера где он должен быть C:\Program Files\MetaTrader 5\tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files.
4. запускаю советник, который по барам открытия работает - и с 2005 года - все записанные данные
читает (38 мб.) но с 2002 - не читает (67мб.)
Попробовал записать то же самое в том же индюке но в мт4
перекинул файл бин в папку тестера мт5 - ни какой из файлов
не открывается - ошибка 5004, в мт 5 еще хоть чтото открывает.
в мт 4 реализовал запись данных в индикаторе (все даныые записывает правильно) следующим образом:
А чтение в мт5 в советнике осталось прежним:
Возможно ли в мт5 советником открывать файл созданный в мт4 ?