Ошибки, баги, вопросы - страница 423
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Насчет того что не открывает файл размером, да и за 2010 год и 2009 2008 не хочет открывать,
код вот этим пытаюсь открыть файл созданный индюком, но пишет что не удается открыть
любой промежуток времени кроме как от 2011, 01, 01 открывает остальные нет,
Что за дела?
1. Вместо:
напишите:
2. Вопрос. Файловый менеджер (типа FAR) открывает ваш файл по <F3>?
И какую тут цифру использовать.
Не подкажу. Попробуйте для начала метод научного тыка (м.б. какая закономерность проклюнется до понедельника). Не проклюнется, в понедельник придет на работу спецы по кастомным индикаторам. Они подскажут.
Не подкажу. Попробуйте для начала метод научного тыка (м.б. какая закономерность проклюнется до понедельника). Не проклюнется, в понедельник придет на работу спецы по кастомным индикаторам. Они подскажут.
А хотя... Вот это попробуйте:
А хотя... Вот это попробуйте:
Да спасибо, то что нужно.
P.S.Забыл уже как программировать - несколько месяцев к МТ5 не притрагивался ...
Уважаемые разработчики, - расскажите пожалуйста в 2ух словах как мощность видеокарты, её модель и драйверы,
а так же ОС влияют на работу мт4 и мт5, при нагрузке большим числом индюков на шаблоне ...
как идёт 2D аппаратное ускорение векторной графики и тд. и какие карты рекомендуются при сильной нагрузке,
и могут ли быть связаны тормоза, с слабой или встроенной видеокартой ... ?
Спрашиваю, тк обнаружил следующее -
на компе где встроенный gForce 7050 в мать, окна окрываются в раза 2а медленнее ... скрол шаблона идёт дёрганный ...
комп где встроено более мощное видео в процессор Intell2060k - HD2000 некое - всё плавненько, куча окон с парами открывается в 2-3 раза быстрее ...
какие аппаратные параметры должна поддерживать видеокарта, если много окон и много индикаторов,
как проверить сколько видео-памяти пожирается ... ? (может её мало... ?)
какая нагрузка на карту происходит при ПРИНТСКРИНЕ большого числа сложных шаблонов разом, в GIF фаилы ... ?
Заранее спасибо за ответ.
Уважаемые разработчики, - расскажите пожалуйста в 2ух словах как мощность видеокарты, её модель и драйверы,
а так же ОС влияют на работу мт4 и мт5, при нагрузке большим числом индюков на шаблоне ...
Рекомендуется иметь приличную (не мощную, а именно приличную) видеокарту вместо совсем старых встроенных карт, у которых акселерация чисто декларативная. Особенно это касается старых моделей ноутбуков.
Так как чарты зачастую имеют очень много графических объектов и активно перерисовываются, то требуется хороший 2D ускоритель.
Под угрозой быть закиданным помидорами и тухлым яйцом все же спрошу.
Правильно ли определяю предельные стоп-уровни?
Что-то я совсем запутался. :(
Под угрозой быть закиданным помидорами и тухлым яйцом все же спрошу.
Правильно ли определяю предельные стоп-уровни?
Что-то я совсем запутался. :(
У бай - всё от Бид - и СЛ и ТП
У сел всё от Аск
У бай - всё от Бид - и СЛ и ТП
У сел всё от Аск
1. Вместо:
напишите:
2. Вопрос. Файловый менеджер (типа FAR) открывает ваш файл по <F3>?
Выходит теперь одни одинаковые значения получает, мне интересно почему файл записанных
данных (время в сек. и цены открытия) с 2011,01,01 читает примерно 6 мб. а те же данные
но с 2010,06,01 но исключено время когда цена не превышает макс. цену за час и занимает 2,5 мб. - НЕ ОТКРЫВАЕТ
с вашим методлм
Получается одни одинаковы значения 1,79,,, (это сек.)
запись в файл с индюка делаю след. образом
Записывает как нужно - все значения при открытии бара: сначал сек. потом значения корреляции (или цен)
но с советника файл не читает - "не может быть открыт"
Незнамо почему?
Проверка на наличие файла - показала что он существует!