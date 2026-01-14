Ошибки, баги, вопросы - страница 426
Рекомендуется иметь приличную (не мощную, а именно приличную) видеокарту вместо совсем старых встроенных карт, у которых акселерация чисто декларативная. Особенно это касается старых моделей ноутбуков.
Так как чарты зачастую имеют очень много графических объектов и активно перерисовываются, то требуется хороший 2D ускоритель.
Скажите, если Вы знаете ну или спросите у техников каких-то, что из этих параметров важно и может отражаться напрямую на скорости
отображения в мт4\мт5 ... ?
Если во входных параметрах индикатора добавить комментарий справа
получим
У 7050 память - 256 и берется из ОЗУ. Не думаю, что шина намного выше 533... Это видео для того, чтобы, если нормальная видеокарта умерла - вылезти в интернет и подобрать новую.
HD 2000 в разы производительней.
А в чём вопрос?
Коммент у инпут переменной заменяет имя в диалогах - это описано в документации и сделано специально для расширенного описания внешних параметров.
У кейса может быть только константа. Так и в С/С++.
Я тут подумал. Вообще то это удобно. Просто неожиданно немного.
На форуме где-то описывался способ сделать так чтобы вместо комментария отображалось имя параметра (но это действительно почти всегда неудобно).
Наверное, имя в коммент продублировать :)
или просто коммент сверхуя просто засомневался, что же у меня в скомпилированном по итогу :)
Выходит теперь одни одинаковые значения получает, Получается одни одинаковы значения 1,79,,, (это сек.)
Получает EMPTY_VALUE, т.к. мы его возвращаем если файл не открыт. Если удобнеее получать 0.0, возвращайте 0.0.
А возвращать что-то нужно. Читать файл, который не открылся, нехорошо.
По поводу ошибки открытия. Напишите так:
Приведён скриншот тестера. В терминале то же самое?