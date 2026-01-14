Ошибки, баги, вопросы - страница 426

Новый комментарий
[Удален]  
Renat:

Рекомендуется иметь приличную (не мощную, а именно приличную) видеокарту вместо совсем старых встроенных карт, у которых акселерация чисто декларативная. Особенно это касается старых моделей ноутбуков.

Так как чарты зачастую имеют очень много графических объектов и активно перерисовываются, то требуется хороший 2D ускоритель.



Скажите, если Вы знаете ну или спросите у техников каких-то, что из этих параметров важно и может отражаться напрямую на скорости

отображения в мт4\мт5 ... ?



 
Silent:

Если во входных параметрах индикатора добавить комментарий справа

получим

А в чём вопрос?
 
tester_el_pro:

У 7050 память - 256 и берется из ОЗУ. Не думаю, что шина намного выше 533... Это видео для того, чтобы, если нормальная видеокарта умерла - вылезти в интернет и подобрать новую.

HD 2000 в разы производительней.

 
Yedelkin:
А в чём вопрос?
Мм. А это правильно, что отображается комментарий, а не имя параметра? Если коммента нет, отображается имя...
 
К сожалению, с указанной картой уже ничего не поможет. Если это ноутбук, то ситуация безнадежная. Иначе за 1000-1500 рублей можно купить прилично мощную видеокарту, которая снимет все вопросы производительности.
 
У кейса может быть только константа. Так и в С/С++.

Коммент у инпут переменной заменяет имя в диалогах - это описано в документации и сделано специально для расширенного описания внешних параметров.
 
Renat:
У кейса может быть только константа. Так и в С/С++.

Коммент у инпут переменной заменяет имя в диалогах - это описано в документации и сделано специально для расширенного описания внешних параметров.
Понятно, спасибо.
[Удален]  
Silent:
Я тут подумал. Вообще то это удобно. Просто неожиданно немного.
На форуме где-то описывался способ сделать так чтобы вместо комментария отображалось имя параметра (но это действительно почти всегда неудобно).
 
Interesting:
На форуме где-то описывался способ сделать так чтобы вместо комментария отображалось имя параметра (но это действительно почти всегда неудобно).

Наверное, имя в коммент продублировать :) 

или просто коммент сверху

//--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid
input bool     BidLineEnable=true;
я просто засомневался, что же у меня в скомпилированном по итогу :)
 
Im_hungry:

Выходит теперь одни одинаковые значения получает, Получается одни одинаковы значения 1,79,,, (это сек.)

Получает EMPTY_VALUE, т.к. мы его возвращаем если файл не открыт. Если удобнеее получать 0.0, возвращайте 0.0.

А возвращать что-то нужно. Читать файл, который не открылся, нехорошо.

По поводу ошибки открытия. Напишите так:

if(handle==INVALID_HANDLE)
  {
   Print("-----Неоткрывается :- Почему? Потому что произошла ошибка ",GetLastError());
   return(EMPTY_VALUE);
  }

Приведён скриншот тестера. В терминале то же самое?

1...419420421422423424425426427428429430431432433...3695
Новый комментарий