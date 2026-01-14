Ошибки, баги, вопросы - страница 425

Новый комментарий
 
Interesting:

С точки зрения количества параметров вроде нет проблем, я тестировал с количеством в 600 параметров.

Вот на количество оптимизируемых параметров есть ограничение - 63-64 (дальше тестер просто не пускает отмечать параметры).

С общим количеством проходов тоже нужно быть внимательней (если счетчик проходов выйдет за максимум long то кина не будет как я понял).


ну да, я это прекрасно понимаю :)
 
Mr.FreeMan:
ну да, я это прекрасно понимаю :)
Напишите в сервисдеск и приложите EX5 файл, пожалуйста - это поможет быстро разобраться в причинах проблемы.
 

Создание пользовательского индикатора - параметры - string

В начальное значение невозможно вписать кавычки. 

Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
  • 2009.11.23
  • Андрей
  • www.mql5.com
Я не буду перечислять все новые возможности и особенности нового терминала и языка. Их действительно много, и некоторые новинки вполне достойны освещения в отдельной статье. Вы не увидите здесь кода, написанного по принципам объектно-ориентированного программирования — это слишком серьезная тема для того, чтобы просто быть упомянутой в контексте как дополнительная вкусность для кодописателей. В этой статье остановимся подробней на индикаторах, их строении, отображении, видах, а также особенностях их написания по сравнению с MQL4.
[Удален]  
Silent:

Создание пользовательского индикатора - параметры - string

В начальное значение невозможно вписать кавычки. 

Используйте спецсимволы ('\"' либо полученные при помощи CharToString). Также можно использовать одинарные кавычки.

Текстовое представление двойной кавычки можно получить вот таким образом

string quote = CharToString(34);

PS

Насколько я понимаю в Вашем случае подойдет именно вариант с '\"'.

 
Interesting:
Используйте спецсимволы, либо кавычки в таком виде 'пример'.
Хотелось бы по итогу получить string Input1="" (пустое значение), а не string Input1="''"
[Удален]  
Silent:
Хотелось бы по итогу получить string Input1="" (пустое значение), а не string Input1="''"

Если я Вас правильно понял, то Вам нужна следующая комбинация:

string Input1 = "\"\"";
 
[Удален]  
Silent:
Хотелось бы по итогу получить string Input1="" (пустое значение), а не string Input1="''"
Уточнил свой пост.
 
Interesting:
voix_kas:
Все эти комбинации мастер сует в свои кавычки "как есть".
[Удален]  

Разработчика.

Case не воспринимает переменные, это так  задумано?

Хочется все же получить возможность сравнивать с обычными переменными, а не получать ошибку "'XXXXXXX' - constant expression is required...".

 

Если во входных параметрах индикатора добавить комментарий справа

//--- input parameters
input bool     BidLineEnable=true; //--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid
input bool     AskLineEnable=true;
input string   path_prefix=""; // переменная path_prefix задает путь и префикс к имени файла
int ticks_stored; // переменная tick_stored содержит количество хранящихся котировок

получим

 

1...418419420421422423424425426427428429430431432...3695
Новый комментарий