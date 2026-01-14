Ошибки, баги, вопросы - страница 425
С точки зрения количества параметров вроде нет проблем, я тестировал с количеством в 600 параметров.
Вот на количество оптимизируемых параметров есть ограничение - 63-64 (дальше тестер просто не пускает отмечать параметры).
С общим количеством проходов тоже нужно быть внимательней (если счетчик проходов выйдет за максимум long то кина не будет как я понял).
ну да, я это прекрасно понимаю :)
Создание пользовательского индикатора - параметры - string
В начальное значение невозможно вписать кавычки.
Используйте спецсимволы ('\"' либо полученные при помощи CharToString). Также можно использовать одинарные кавычки.
Текстовое представление двойной кавычки можно получить вот таким образом
PS
Насколько я понимаю в Вашем случае подойдет именно вариант с '\"'.
Используйте спецсимволы, либо кавычки в таком виде 'пример'.
Хотелось бы по итогу получить string Input1="" (пустое значение), а не string Input1="''"
Если я Вас правильно понял, то Вам нужна следующая комбинация:
Разработчика.
Case не воспринимает переменные, это так задумано?
Хочется все же получить возможность сравнивать с обычными переменными, а не получать ошибку "'XXXXXXX' - constant expression is required...".
Если во входных параметрах индикатора добавить комментарий справа
получим