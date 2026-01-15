Ошибки, баги, вопросы - страница 3183
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Устарел ли этот код в MQL5 для подсчета количества длинных позиций, помогите пожалуйста разобраться. Перепробовал все, все равно не работает и не компилируется. И вроде бы ничего страшного. Не могу понять, как это исправить. Спасибо.
Код считает ордера, а не позиции.
MT5: сначала выберите позицию через CPositionInfo, напрямую или с помощью библиотеки 'MT4Orders' (2016 )
Не делайте двойной пост! У вас уже была открыта другая тема.Общие правила и лучшие практики форума. -Общий - форум по программированию на MQL5 (2017 )
Код считает ордера, а не позиции.
MT5: сначала выберите позицию через CPositionInfo, напрямую или с помощью библиотеки 'MT4Orders' (2016 )
Не делайте двойной пост! У вас уже была открыта другая тема.Общие правила и лучшие практики форума. -Общий - Форум по программированию на MQL5 (2017 )
спасибо
Possible bug: If a single test is started from the optimization results (in the tab "Optimization Results" -> right click -> Run Single Test) string inputs are reduced to 63 characters.
Build 3280
Не могу валидацию пройти, у меня мувинга даже нету, на который он указывает.
Если открыть график с символом первый раз, почему запрос месячных баров через CopyTime() в МТ4 занимает меньше 0,05 сек., а в МТ5 - полминуты и более ?
Или что я не так делаю?
Код прикрепляю, ниже ссылка на видео с демонстрацией:
https://drive.google.com/file/d/10HyBpWsuoocCYIkInycDChzpDkaALNWY/view?usp=sharing
МТ4 (b1355)
МТ5 (b3280)
Когда я впервые открываю график с символом, почему запрос месячных баров через CopyTime() занимает менее 0,05 секунды в MT4, но полминуты или больше в MT5?
Или что я делаю не так?
Я прилагаю код, а ниже - ссылку на видео с демонстрацией:
https://drive.google.com/file/d/10HyBpWsuoocCYIkInycDChzpDkaALNWY/view?usp=sharing
MT4 (b1355)
MT5 (b3280)
Я предполагаю, что в MT4 все бары (m1 - mn1) явно доступны локально, но в MT5 доступны только цены M1, из которых должны быть сгенерированы/вычислены месячные бары.