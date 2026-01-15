Ошибки, баги, вопросы - страница 3183

можно спросить, ? AMD EPYC 7763 какой PR в тестере показывает  ???
 
В мануале ошибка в примере
 
 ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE); 
   switch(mql_program) 
     { 
      case PROGRAM_SCRIPT: 
        { 
         Print(__FILE__+" is script"); 
         break; 
        } 
      case PROGRAM_EXPERT: 
        { 
         Print(__FILE__+" is Expert Advisor");s 
         break; 
        } 
      case PROGRAM_INDICATOR: 
        { 
         Print(__FILE__+" is custom indicator"); 
         break; 
        } 
      default:Print("MQL5 type value is ",mql_program); 
   //--- 
   Print("MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT)=", MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT), " MB"); 
   Print("MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)=", MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED), " MB"); 
   Print("MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED)=", MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED), " handles");
Я скачал mt4 на свой ноутбук, но во время выполнения он запрашивает сервер, имя и пароль, я перепробовал все и не могу завершить установку, может кто-нибудь помочь мне, пожалуйста?
 

Устарел ли этот код в MQL5 для подсчета количества длинных позиций, помогите пожалуйста разобраться. Перепробовал все, все равно не работает и не компилируется. И вроде бы ничего страшного. Не могу понять, как это исправить. Спасибо.

//.....................................................................................................................................

#include <Trade\Trade.mqh>


#define  MagicNumber = 0;   // Magic number


int OnInit()

{  
return(INIT_SUCCEEDED);
}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function                                 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

  {

//---
   }

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function                                             |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

 {
   Comment("Number of Buy Positions: = ", OrdersCounter()); 
 }
//---------------------------------------------------------------  

int OrdersCounter()

  {

   int counter=0;

//---
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) 
   {
   if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) && OrderSymbol() == Symbol() && OrderType() == OP_BUY)

    // if((OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) && (OrderSymbol() == Symbol()) && (OrderType() == OP_BUY))
              {

               counter++; //count the Position

              }
        return counter;
      }
    //----------------------------------------------------------------
 
Darker Host #: Устарел ли этот код в MQL5 для подсчета количества длинных позиций,

  1. Код считает ордера, а не позиции.
    MT5: сначала выберите позицию через CPositionInfo, напрямую или с помощью библиотеки 'MT4Orders' (2016 )

  2. Не делайте двойной пост! У вас уже была открыта другая тема.

    Общие правила и лучшие практики форума. -Общий - форум по программированию на MQL5 (2017 )

 
William Roeder #:

  1. Код считает ордера, а не позиции.
    MT5: сначала выберите позицию через CPositionInfo, напрямую или с помощью библиотеки 'MT4Orders' (2016 )

  2. Не делайте двойной пост! У вас уже была открыта другая тема.

    Общие правила и лучшие практики форума. -Общий - Форум по программированию на MQL5 (2017 )


спасибо

 

Possible bug: If a single test is started from the optimization results (in the tab "Optimization Results" -> right click -> Run Single Test) string inputs are reduced to 63 characters.

Build 3280


Test.mq5  4 kb
 

Не могу валидацию пройти, у меня мувинга даже нету, на который он указывает.

 

Если открыть график с символом первый раз, почему запрос месячных баров через CopyTime() в МТ4 занимает меньше 0,05 сек., а в МТ5 - полминуты и более ?

Или что я не так делаю?

Код прикрепляю, ниже ссылка на видео с демонстрацией:

https://drive.google.com/file/d/10HyBpWsuoocCYIkInycDChzpDkaALNWY/view?usp=sharing


МТ4  (b1355)

МТ5 (b3280)


i-TestCopyTime.mq5  4 kb
 
Vasiliy Pushkaryov #:

Когда я впервые открываю график с символом, почему запрос месячных баров через CopyTime() занимает менее 0,05 секунды в MT4, но полминуты или больше в MT5?

Или что я делаю не так?

Я прилагаю код, а ниже - ссылку на видео с демонстрацией:

https://drive.google.com/file/d/10HyBpWsuoocCYIkInycDChzpDkaALNWY/view?usp=sharing


MT4 (b1355)

MT5 (b3280)


Я предполагаю, что в MT4 все бары (m1 - mn1) явно доступны локально, но в MT5 доступны только цены M1, из которых должны быть сгенерированы/вычислены месячные бары.

