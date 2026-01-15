Ошибки, баги, вопросы - страница 3184
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я предполагаю, что в MT4 все бары (m1 - mn1) явно доступны локально, но в MT5 доступны только цены M1, из которых должны быть сгенерированы/вычислены месячные бары.
У меня обе платформы установлены меньше недели назад, символом XAGUSD, до того как снять видео, я не пользовался ни там ни там.
Просто МТ5 позиционируется как более новый и быстрый терминал. Хотелось бы понять, как можно заставить работать МТ5 так же быстро как это делает МТ4. На другом символе копируется 281 месячный бар, в МТ4 скорость такая же - менее 0,05 сек., на МТ5 уже около 50 сек.
В мануале ошибка в примере
Поправили, спасибо!
К сожалению и сюда добралась "модная" деградация языка.
"Копируем" подразумевает именно производимое в данный момент действие и совместно с кем-то, а не общее описание действия.
Еще несколько лет назад здесь было-бы логически правильное "сколько копировать".
Bug MT5 (build 3280), не понятно почему выбор перегружаемой функции зависит от "истории происхождения" аргумента Container, который ни коем образом в самой перегрузке участия не принимает.C++ online: https://onlinegdb.com/pCjzGFT8p
Потратил более 3-х часов, проблему удалось локализировал, однако, все равно получилось не то, что было с самого начала.
Изначально баг был еще коварнее - только при использовании l-value указателей, сейчас же в примере воспроизводим для l-value и r-value указателей.
По мне так 3577 будет меньше 3600 :))
Это описание к библиотеке.
Не принимает описание для португальского языка, на русском и английском всё сохранило.
Почему до сих пор нету возможности прикреплять исходники в маркете для библиотек? Там ведь, как минимум, нужен включаемый файл с экспортом библиотечных функций, и примеры использования. Или дайте такую возможность, или увеличьте количество символов для описания, а так в обсуждении публиковать приходится.
Друзья, а как округлить 1.1284399, до 1.12844? NormalizeDouble не помогает
Помогает. При правильном использовании.
Помогает. При правильном использовании.
Здравствуйте, Андрей! Поделитесь способом правильного использования. У меня была такая же проблема с NormalizeDouble .
С уважением, Владимир.
P.S. Сваял скрипт, запустил на двух разных терминалах и ... О, чудо!!! Всё нормализовалось! Похоже что-то уже подправили.
Друзья, а как округлить 1.1284399, до 1.12844? NormalizeDouble не помогает
для нормализации положительной цены текущего символа можно использовать что-то вроде:
работает быстрее чем NormalizeDouble