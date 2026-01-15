Ошибки, баги, вопросы - страница 3451
В 4078 странно отбражается баланс, более поздние беты не пробовал на боевом, жду релиза:
На другом счёте 4073, там нормально:
собирайте из командной строки. Там помниться есть параметр /Include:
Спасибо. К сожалению не подходят эти варианты.
Возможно мне нужно сформулировать свой вопрос иначе, чтобы показать сложность относительно структуры всего проекта.
что именно смущает ?
строка "обязательства" ?? так это кредит...ACCOUNT_CREDIT (который кстати не показывается в сигналах, чем невозбранно пользуются)
Средства и свободная маржа.
Не получается придумать конструкцию задания полей в структуре, чтобы можно было вывести их имена в строку.
В коде выше нужно придумать любую такую конструкцию в месте, которое подсвечено. Если будут варианты - отлично.
Название поля должно прописываться в коде один раз.
Может быть так?
К сожалению, в такой реализации при добавлении нового поля требуется дописывать метод ToString.
Вот такой вариант:
//---
Результат:
Помогите разобраться. Если использовать стандартные модули MoneyManagement - даже можно генератором сделать - OrderCalcMargin возвращает true, но margin при этом всегда 0.
Вот вызов функции в AccountInfo
при margin 0 дальнейшее выполнение кода ведёт к использованию maxvolume символа. 10000000 лотов
Т.к. OrderCalcMargin какая-то встроенная функция без возможности дебага не могу определить что идёт не так.
Вывел переменные чтобы проверить хотя бы на значения:
В документации написано что SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES и SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES запрашивает для калькуляции маржи следующее
при вызове функции Lots is 1.0, Init Margin is 15000, Margin Rate is 1. Каким образом это выливается в margin 0.0 понять не могу.
Пробовал различные символы фьючей - истекшие, текущие - результат один и тот же.
Проверить поведение можно просто сгенерировав советника и добавив MoneySizeOptimized в части где указываешь moneyManagement, с остальными модулями МаниМенеджмента такой же результат. Что ожидаемо потому что дело в этой функции OrderCalcMargin() класса AccountInfo.
Заранее спасибо!
Благодарю Вас за время и усилия, что уделили моей задаче! Ваш вариант формально выполняет требуемое, при этом в некоторых ситуациях пользоваться им очень сложно: получить значение поля.