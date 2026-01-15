Ошибки, баги, вопросы - страница 3187
Он уничтожится не сразу, а по выходу из скопа. В частности, это очень удобно при замерах. Использую, например, здесь.
Понятно.
До заключения соглашения на почту приходят контакты заказчика:
Bug MT5 (build 3280) "переоптимизация" вызовов статических методов класса.
Компилятор может выкинуть и не исполнять код целых функций:
С++ онлайн: https://onlinegdb.com/9NUBXaZOZ
UPD: Также с удивлением обнаружил, что в MQL удачно компилируется и это:
Спасибо, исправлено.
Всем привет. После нажатия на графике правой кнопкой мыши и выбора функции "обновить" график перестал отображать бары за предыдущие дни. На графике первая свеча это та что сейчас рисуется. Как вернуть всё обратно чтобы отображались исторические данные о движении цены? Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался уже с этим.
нужно подгрузить историю графика - открепите и полистайте влево. если не сработает - пишите.
Как определить какие места в коде тормозят тестирование?
используйте профилирование