Ошибки, баги, вопросы - страница 3187

Новый комментарий
[Удален]  
fxsaber #:

Он уничтожится не сразу, а по выходу из скопа. В частности, это очень удобно при замерах. Использую, например, здесь.

Понятно.

 
При включеной оптимизации - при делении на 0 советник не вылетает. 
 
Всем привет. Вчера появилась проблема. Тестер не подгружает историю. Переустановил, все по новой, но нет. После переустановки вообще оказалось что не подргужается история на график. Графики вообще пустые! Что делать? Журнал выдает вот это.
 
Алгоритм фриланса нарушает правила :)

До заключения соглашения на почту приходят контакты заказчика:

 
Всем привет. После нажатия на графике правой кнопкой мыши и выбора функции "обновить" график перестал отображать бары за предыдущие дни. На графике первая свеча это та что сейчас рисуется. Как вернуть всё обратно чтобы отображались исторические данные о движении цены? Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался уже с этим.
 
Sergey Dzyublik #:

Bug MT5 (build 3280) "переоптимизация" вызовов статических методов класса.
Компилятор может выкинуть и не исполнять код целых функций:

С++ онлайн: https://onlinegdb.com/9NUBXaZOZ


UPD: Также с удивлением обнаружил, что в MQL удачно компилируется и это:

Спасибо, исправлено.

 
Pamagite #:
Всем привет. После нажатия на графике правой кнопкой мыши и выбора функции "обновить" график перестал отображать бары за предыдущие дни. На графике первая свеча это та что сейчас рисуется. Как вернуть всё обратно чтобы отображались исторические данные о движении цены? Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался уже с этим.

нужно подгрузить историю графика - открепите и полистайте влево. если не сработает - пишите.

 
Medeya.ts #:

нужно подгрузить историю графика - открепите и полистайте влево. если не сработает - пишите.

Не помогло. Скажу больше, при смене тф бары которые были нарисованы стираются 
 
Как определить какие места в коде тормозят тестирование?
 
Yury Lemeshev #:
Как определить какие места в коде тормозят тестирование?

используйте профилирование

1...318031813182318331843185318631873188318931903191319231933194...3696
Новый комментарий