Ошибки, баги, вопросы - страница 3057

Новый комментарий
 
Возврат каретки не работает (хотя заявлен) 
void OnStart()
{
    printf( "123\r321" );
}

Результат:   123 321

Ожидалось: 321

 
Ошибка при компиляции: 
#import "text.ex5"
#import
int f( string text )
{
    return (text != NULL ? 1 : 2); //Error: '!=' - unexpected token
}
 

Не уверен, что это подходящее место для публикации об этом, пожалуйста, модератор при необходимости переместит его в нужную ветку. Спасибо

RoboForex VPS

Реальный счет RoboForex. Мы связались с ними, они не знают ни о каком бесплатном предложении «При поддержке брокера» для MQL VPS. Что это значит ?

[Удален]  
Alain Verleyen:

Не уверен, что это подходящее место для публикации об этом, пожалуйста, модератор при необходимости переместит его в нужную ветку. Спасибо

Реальный счет RoboForex. Мы связались с ними, они не знают ни о каком бесплатном предложении «При поддержке брокера» для MQL VPS. Что это значит ?

где вы это "предложение" нашли?
может быть имеется ввиду это:

https://start.roboforex.org/clients/services/forex-vps/

P.S. там условия необходимо соблюдать, не совсем "бесплатно", но от "производителя" ))
может стоит проверить свой счёт? он действительно в RoboForex открыт?
Бесплатный VPS-сервер - RoboForex
Бесплатный VPS-сервер - RoboForex
  • RoboForex Ltd
  • start.roboforex.org
RoboForex предоставляет клиентам услугу "VPS-сервер" - бесплатный круглосуточный доступ к удалённому торговому терминалу.
 

Ошибка при компиляции:

class A {}; //(*)
class B {
    class A {};
    B() { ::A a; } 'A' - undeclared identifier
};

Т.е. фактически к (*) нельзя обратиться

 
Спартак Угланов :

где вы это "предложение" нашли?
может быть имеется ввиду это:

https://start.roboforex.org/clients/services/forex-vps/

P.S. там условия необходимо соблюдать, не совсем "бесплатно", но от "производителя" ))
может стоит проверить свой счёт? он действительно в RoboForex открыт?

Спасибо за ваш ответ. Но это не то же предложение, ваша ссылка для стандартного VPS.

Я говорю о mql (Metaquotes) VPS. Он появляется в MT5 при использовании «Зарегистрируйте виртуальный сервер» с реальной учетной записью.

Но служба поддержки RobeForex, похоже, ничего об этом не знает.

[Удален]  
Alain Verleyen:

Спасибо за ваш ответ. Но это не то же предложение, ваша ссылка для стандартного VPS.

Я говорю о mql (Metaquotes) VPS. Он появляется в MT5 при использовании «Зарегистрируйте виртуальный сервер» с реальной учетной записью.

Но служба поддержки RobeForex, похоже, ничего об этом не знает.

ясно

а зачем вам "прокладка" в виде Metaquotes VPS?
счёт робовский и сервак у них же, по моему логично
$300 на счету иметь чтобы впс получить не дюже много

 
Исправьте пожалуйста:

Константа

Описание

Значение

CHARTS_MAX

Максимально возможное количество одновременно открытых графиков в терминале

100

Фактическое значение:  99.

void OnStart()
  {
//---
   long prev  ;
   int  total = ChartsTotal(prev);
   ResetLastError();
   if (total<CHARTS_MAX) 
      {
      Print ("Total charts:",total,"  CHARTS_MAX=",CHARTS_MAX);
      //----------------------------------
      long res=ChartOpen(_Symbol,1);
      //----------------------------------
      if (res>0) printf ("new_chart created. id=%i",res);
      else {
            Print ("Error open chart.");
            int err=GetLastError();
            Print ("GetLastError() return ",err);
            if (err== ERR_CHART_CANNOT_OPEN) Print ("Error 4105:"," Chart opening error.");
            ResetLastError();
           }
      } 
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int ChartsTotal(long &prev)  
{   
  long next = ChartFirst(); 
  int count = 0;
  // ---------------   
  while(next >= 0 && !IsStopped())
        {
         prev=next;
         count++; 
         next = ChartNext(prev);
        }
  return(count);
}

GN 0 13:52:18.690 testChartsBugs (SP500m,M15) Total charts:99 CHARTS_MAX=100

FE 0 13:52:18.931 testChartsBugs (SP500m,M15) Error open chart.

CO 0 13:52:18.931 testChartsBugs (SP500m,M15) GetLastError() return 4105

JF 0 13:52:18.931 testChartsBugs (SP500m,M15) Error 4105: Chart opening error.

[Удален]  
Mikhail Dovbakh:
Исправьте пожалуйста:

Константа

Описание

Значение

CHARTS_MAX

Максимально возможное количество одновременно открытых графиков в терминале

100

Фактическое значение:  99.

А график с индексом 0 - не считается? Или его вообще нет?

 
Сергей Таболин:

А график с индексом 0 - не считается? Или его вообще нет?

А конкретные замечания есть по коду (методике тестирования) ?

1...305030513052305330543055305630573058305930603061306230633064...3696
Новый комментарий