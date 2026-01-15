Ошибки, баги, вопросы - страница 3057
Результат: 123 321
Ожидалось: 321
Не уверен, что это подходящее место для публикации об этом, пожалуйста, модератор при необходимости переместит его в нужную ветку. Спасибо
Реальный счет RoboForex. Мы связались с ними, они не знают ни о каком бесплатном предложении «При поддержке брокера» для MQL VPS. Что это значит ?
где вы это "предложение" нашли?
может быть имеется ввиду это:
https://start.roboforex.org/clients/services/forex-vps/P.S. там условия необходимо соблюдать, не совсем "бесплатно", но от "производителя" ))
может стоит проверить свой счёт? он действительно в RoboForex открыт?
Ошибка при компиляции:
Т.е. фактически к (*) нельзя обратиться
Спасибо за ваш ответ. Но это не то же предложение, ваша ссылка для стандартного VPS.
Я говорю о mql (Metaquotes) VPS. Он появляется в MT5 при использовании «Зарегистрируйте виртуальный сервер» с реальной учетной записью.
Но служба поддержки RobeForex, похоже, ничего об этом не знает.
ясно
а зачем вам "прокладка" в виде Metaquotes VPS?
счёт робовский и сервак у них же, по моему логично
$300 на счету иметь чтобы впс получить не дюже много
Константа
Описание
Значение
CHARTS_MAX
Максимально возможное количество одновременно открытых графиков в терминале
100
Фактическое значение: 99.
GN 0 13:52:18.690 testChartsBugs (SP500m,M15) Total charts:99 CHARTS_MAX=100
FE 0 13:52:18.931 testChartsBugs (SP500m,M15) Error open chart.
CO 0 13:52:18.931 testChartsBugs (SP500m,M15) GetLastError() return 4105
JF 0 13:52:18.931 testChartsBugs (SP500m,M15) Error 4105: Chart opening error.
Исправьте пожалуйста:
А график с индексом 0 - не считается? Или его вообще нет?
А график с индексом 0 - не считается? Или его вообще нет?
А конкретные замечания есть по коду (методике тестирования) ?