A100:

А конкретные замечания есть по коду (методике тестирования) ?

Нет. Просто спросил. Показалось (?) индекс 0 у Вас не учитывается...

Можете пояснить что ЭТО значит?

   long prev  ;
   int  total = ChartsTotal(prev);
 
Сергей Таболин:

prev можно опустить - насколько я понял она фактически не используется

 
Да в этом примере эта переменная не используется, но при использовании ChartsTotal в других приложения -возвращает ID последнего чарта.
 
O  каких индексах идет речь?

Их здесь нет, как и массивов в которых они используются.

Если вы имели ввиду использование ChartNext, то в ней

chart_id

[in]  Идентификатор графика. 0 не означает текущий график. 0 означает "вернуть идентификатор первого графика".

Но специальный вызов этой функции не используется (вообще не ясно, зачем такая вводящая в заблуждение возможность). Ведь это эквивалентно  ChartFirst();

Со вчерашнего дня такое.

И не только на этой странице...

П.С. Не только в этой теме.
 
Ctrl +F5 (может быть ещё + fn)
Ничего не нажимал, просто ещё раз зашёл - всё отобразилось.

А вот тут по прежнему пусто. Два предпоследних поста "пропали".


Только что показало, что в этой теме есть непрочитанное. Зашёл. А там ... уже трёх последних нет вообще. Прикол?
 

'iCustom' - wrong parameters count - такую ошибку получаю при вызове iCustom ().

на количество параметров, передаваемых в iCustom () есть ограничения? - в справке ответ не нашел.

в справке только сказано про IndicatorCreate (), количество параметров не должно превышать 64.

 
Общее ограничение есть "Количество параметров, передаваемых в функцию, ограничено и не может превышать 64", соответственно входных параметров 64-3=61

 
где об этом сказано в документации? - я не нашёл, и, почему бы не выводить об этом сообщение об ошибке при компиляции типа "превышено допустимое количество 64 параметров в функции"?

