Ошибки, баги, вопросы - страница 3058
А конкретные замечания есть по коду (методике тестирования) ?
Нет. Просто спросил. Показалось (?) индекс 0 у Вас не учитывается...
Нет. Просто спросил. Показалось (?) индекс 0 у Вас не учитывается...
prev можно опустить - насколько я понял она фактически не используется
O каких индексах идет речь?
Их здесь нет, как и массивов в которых они используются.
Если вы имели ввиду использование ChartNext, то в ней
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 не означает текущий график. 0 означает "вернуть идентификатор первого графика".
Но специальный вызов этой функции не используется (вообще не ясно, зачем такая вводящая в заблуждение возможность). Ведь это эквивалентно ChartFirst();
Со вчерашнего дня такое.
Ctrl +F5 (может быть ещё + fn)
Ничего не нажимал, просто ещё раз зашёл - всё отобразилось.
А вот тут по прежнему пусто. Два предпоследних поста "пропали".
Только что показало, что в этой теме есть непрочитанное. Зашёл. А там ... уже трёх последних нет вообще. Прикол?
'iCustom' - wrong parameters count - такую ошибку получаю при вызове iCustom ().
Общее ограничение есть "Количество параметров, передаваемых в функцию, ограничено и не может превышать 64", соответственно входных параметров 64-3=61
где об этом сказано в документации? - я не нашёл, и, почему бы не выводить об этом сообщение об ошибке при компиляции типа "превышено допустимое количество 64 параметров в функции"?