Slava:
Да

тогда обнаружилось следующее:

1. если видимость в окне данных задать как input параметр и задавать соответствующее свойство в OnInit индикатора, и пробовать менять, то обратного возвращения не происходит, то есть в окне данных значения после изменения параметра исчезли, а после возврата в исходное значения параметра значения в окне данных не появляются.

2. подобное (как в п.1) недоразумение происходит, если пытаться менять свойство буфера из INDICATOR_DATA в INDICATOR_CALCULATIONS и обратно.


не считаю такое поведение соответствующих свойств багом, скорее - нелогичным поведением: если возможна смена свойства в одну строну в процессе работы программы, то должна быть возможность изменить свойства и в обратном направлении.

 

Опубликовал в своем блоге объявление на тему и оно остается в черновиках. Как его активировать?

PS:Если это противоречит правилам форума, прошу удалить этот пост без последствий.

 

кто-нибудь может пояснить как читать эту диаграмму?


 
Igor Makanu:

кто-нибудь может пояснить как читать эту диаграмму?


Продано 17 штук, передано безвозмездно 19 штук.
 
Если уже подняли вопрос диаграмм, то по каким критериям она появлсяется в профиле ? Я у него эту диаграмму не вижу, также и у себя тоже нет диаграммы.
 
Vladimir Karputov:
Продано 17 штук, передано безвозмездно 19 штук.

это логично, но графически отображено что то другое?

 
Volodymyr Zubov:
Если уже подняли вопрос диаграмм, то по каким критериям она появлсяется в профиле ? Я у него эту диаграмму не вижу, также и у себя тоже нет диаграммы.
Только у продавцов. 
На маленьких мониторах не влазит. Уменьшить масштаб. 
 
Vladislav Andruschenko:
Только у продавцов. 
На маленьких мониторах не влазит. Уменьшить масштаб. 

Спасибо, действительно дело было в масштабе, на разрешении 1366х768 не влазило, при месштабе 90% появилось.

 
Igor Makanu:

это логично, но графически отображено что то другое?

Там относительные оси. 17 продуктов это много, у большинства меньше. 19 скачиваний демо версий это вообще мизер.

Честно - не знаю кто придумал эту диаграмму, но она выглядит несуразно, занимает немало места и ни разу не помогает в анализе профиля. В сигналах то же самое.

