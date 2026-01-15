Ошибки, баги, вопросы - страница 3050
Да
тогда обнаружилось следующее:
1. если видимость в окне данных задать как input параметр и задавать соответствующее свойство в OnInit индикатора, и пробовать менять, то обратного возвращения не происходит, то есть в окне данных значения после изменения параметра исчезли, а после возврата в исходное значения параметра значения в окне данных не появляются.
2. подобное (как в п.1) недоразумение происходит, если пытаться менять свойство буфера из INDICATOR_DATA в INDICATOR_CALCULATIONS и обратно.
не считаю такое поведение соответствующих свойств багом, скорее - нелогичным поведением: если возможна смена свойства в одну строну в процессе работы программы, то должна быть возможность изменить свойства и в обратном направлении.
Опубликовал в своем блоге объявление на тему и оно остается в черновиках. Как его активировать?
PS:Если это противоречит правилам форума, прошу удалить этот пост без последствий.
Прошу обратить внимание на мой вопрос
https://www.mql5.com/ru/forum/372612
кто-нибудь может пояснить как читать эту диаграмму?
Продано 17 штук, передано безвозмездно 19 штук.
это логично, но графически отображено что то другое?
Если уже подняли вопрос диаграмм, то по каким критериям она появлсяется в профиле ? Я у него эту диаграмму не вижу, также и у себя тоже нет диаграммы.
Только у продавцов.
Спасибо, действительно дело было в масштабе, на разрешении 1366х768 не влазило, при месштабе 90% появилось.
это логично, но графически отображено что то другое?
Там относительные оси. 17 продуктов это много, у большинства меньше. 19 скачиваний демо версий это вообще мизер.
Честно - не знаю кто придумал эту диаграмму, но она выглядит несуразно, занимает немало места и ни разу не помогает в анализе профиля. В сигналах то же самое.