Был приятно удивлен, что такой код работает:

//===================================================================
string StringClass="Bomba";
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   Print("StringClass=",StringClass);
   for (int i=0;i<=StringLen(StringClass);i++)
   Print("StringClass Element[",i,"]=",StringClass[i],"=>'",CharToString(StringClass[i]),"'");
}

2021.07.29 05:13:04.680 bugs (AUDUSD,H1) StringClass=Bomba
2021.07.29 05:13:04.680 bugs (AUDUSD,H1) StringClass Element[0]=66=>'B'
2021.07.29 05:13:04.680 bugs (AUDUSD,H1) StringClass Element[1]=111=>'o'
2021.07.29 05:13:04.680 bugs (AUDUSD,H1) StringClass Element[2]=109=>'m'
2021.07.29 05:13:04.680 bugs (AUDUSD,H1) StringClass Element[3]=98=>'b'
2021.07.29 05:13:04.680 bugs (AUDUSD,H1) StringClass Element[4]=97=>'a'
2021.07.29 05:13:04.680 bugs (AUDUSD,H1) StringClass Element[5]=0=>''


 
Вот здесь не понятно, как массив объявляется и как работает, откуда коды букв. Если можно, объясните нубу)

 

MQL5.com

Tepminal

MT5 mt5

Количество выставленных продуктов не совпадает (20 - 23), и ассортимент разный! В терминале отсутствует Goliath Mt5. Aвтор лишен права продаж. но сайте  этот "продукт" есть. 
Но Алармисты отсутствуют, и по ссылкам из терминала получим -


Это штатное поведение?

 
Как вытащить из архива не исполненную во фрилансе работу!?
 
Я общался по этому вопросу с разработчиками, сказали лучше создать другую.

 
Понял. Печально. Под сложную работу разработчик ищется долго и она уходит в списке вниз, а потом в архив - я уже давно просил сделать возможность её обновления и поднятие вверх.

 
Не вижу проблем. Вы не хотите тратить время на общение с теми кто был в той заявке? Ну прямо в описании скажите об этом прямо, типа «вот старая заявка, прошу пройти мимо с кем не сложилось.» Ведь ссылка у вас есть…

 
Ну во первых мне не удобно - ведь вопросы обсуждались с кандидатами и я учитываю их комментарии в общении с новыми кандидатами. Потом есть лица, которые мне оказались потенциально интересны, но, допустим, отказались от сложного проекта в ожидании своей разгрузки. И, да, я не хочу попусту тратить своё время и время других на изучение моей заявки. И я хочу видеть, что не исполнено в одном экземпляре, а не вспоминать, сделали это уже или нет.

 
Ну остаётся только повторить крылатую фразу «Кто хочет, тот ищет методы. Кто не хочет, ищет причины.»

И в архивной заявке есть возможность продолжить общение с определённым кандидатом… Там можно его пригласить в новую заявку. Было-бы желание. А так, остаётся только ждать манны небесной. Не дождётесь.

 
С чего взяли, что я буду ждать, если нужно делать сейчас? Речь об изменениях, которые улучшат будущее, а с Вашим подходом прогресс не настанет - делай все по старинке.

