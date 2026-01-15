Ошибки, баги, вопросы - страница 3063
Был приятно удивлен, что такой код работает:
2021.07.29 05:13:04.680 bugs (AUDUSD,H1) StringClass=Bomba
2021.07.29 05:13:04.680 bugs (AUDUSD,H1) StringClass Element[0]=66=>'B'
2021.07.29 05:13:04.680 bugs (AUDUSD,H1) StringClass Element[1]=111=>'o'
2021.07.29 05:13:04.680 bugs (AUDUSD,H1) StringClass Element[2]=109=>'m'
2021.07.29 05:13:04.680 bugs (AUDUSD,H1) StringClass Element[3]=98=>'b'
2021.07.29 05:13:04.680 bugs (AUDUSD,H1) StringClass Element[4]=97=>'a'
2021.07.29 05:13:04.680 bugs (AUDUSD,H1) StringClass Element[5]=0=>''
Был приятно удивлен, что такой код работает:
Вот здесь не понятно, как массив объявляется и как работает, откуда коды букв. Если можно, объясните нубу)
Tepminal
Количество выставленных продуктов не совпадает (20 - 23), и ассортимент разный! В терминале отсутствует Goliath Mt5. Aвтор лишен права продаж. но сайте этот "продукт" есть.
Но Алармисты отсутствуют, и по ссылкам из терминала получим -
Это штатное поведение?
Как вытащить из архива не исполненную во фрилансе работу!?
Я общался по этому вопросу с разработчиками, сказали лучше создать другую.
Понял. Печально. Под сложную работу разработчик ищется долго и она уходит в списке вниз, а потом в архив - я уже давно просил сделать возможность её обновления и поднятие вверх.
Не вижу проблем. Вы не хотите тратить время на общение с теми кто был в той заявке? Ну прямо в описании скажите об этом прямо, типа «вот старая заявка, прошу пройти мимо с кем не сложилось.» Ведь ссылка у вас есть…
Ну во первых мне не удобно - ведь вопросы обсуждались с кандидатами и я учитываю их комментарии в общении с новыми кандидатами. Потом есть лица, которые мне оказались потенциально интересны, но, допустим, отказались от сложного проекта в ожидании своей разгрузки. И, да, я не хочу попусту тратить своё время и время других на изучение моей заявки. И я хочу видеть, что не исполнено в одном экземпляре, а не вспоминать, сделали это уже или нет.
Ну остаётся только повторить крылатую фразу «Кто хочет, тот ищет методы. Кто не хочет, ищет причины.»
Ну остаётся только повторить крылатую фразу «Кто хочет, тот ищет методы. Кто не хочет, ищет причины.»
С чего взяли, что я буду ждать, если нужно делать сейчас? Речь об изменениях, которые улучшат будущее, а с Вашим подходом прогресс не настанет - делай все по старинке.