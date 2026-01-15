Ошибки, баги, вопросы - страница 3055
Так и происходит. Покупка проходит, но на 32 битах не запускается.
Не вижу в этом криминала. Главное, чтобы активация не списывалась, если не запускается.
Но предупреждение перед покупкой с минимальными требованиями к системе не помешало бы.
Просьба починить поиск.
fxsaber, 2021.05.25 16:12
На сайте не всегда работает поиск.
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=Oshibka
Этот запрос ничего не выдает, хотя должен.
Было бы хорошо если б покупатель получал предупреждение типа Ваша ОС не позволит Вам использовать приобРЕТАЕМОЕ приложение....
Перегрузка макросов планируется?
#undef и #ifdef MACRO относилось бы сразу ко всем перегрузкам.
Ап
Ален Верлейен , 2021.07.08 22:58
Некоторые вопросы о странных вещах, связанных с данными, возвращаемыми профилировщиком.
Отчет по профилированию, который используется в советнике, работающем на исторических данных:
Результаты (Функции по звонкам):
Q1. В отчете указано 139098 измерений, но onTick () Total CPU составляет 150026, как это возможно? (однако CopyHistoryData 80087 как 57,58% правильно означает 100% = 139098).
Q2. В отчете говорится о 571 051 других «функциях». Что это за функции, если они не являются ни mql, ни встроенными, ни системными?
Q3. CopyHistoryData показывает 80087 Total CPU, с 3 сообщенными вызовами функций (CopyHigh, CopyLow, CopyTime), имеющими разные общие CPU, OK. Однако собственный ЦП для этих функций такой же и равен общему ЦП (стек вызовов). Кажется, что это неверные данные, так как на 80087 (стеки) для CopyHistoryData сумма для 3 функций составляет 62 161 (44286 + 9448 + 8427), как это может быть, при 62 161 вызовах он обнаруживает 80 087 пауз в этих 3 функциях? Невозможно, единственное объяснение состоит в том, что это число является глобальным для CopyHistoryData и, следовательно, бесполезным. Я что-то пропустил?
Alain Verleyen, 2021.07.12 19:10
У меня небольшая просьба добавить функцию mql, возвращающую версию Windows. Было бы полезно определить некоторые возможные проблемы с развернутым приложением.
2021.07.12 12:48:55.786 Terminal Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz, 6 / 15 Gb memory, 62 / 279 Gb disk, IE 11, UAC, GMT-5
Если есть возможность добавить, было бы неплохо. Спасибо
В режиме отображения закрытых позиций есть столбец Cost.
Что это?
Возможно дополнительные сборы которые не учитываются в комиссии...
Ошибка failed [538]
Решение:
К сожалениею, мы не можем определить (по крайней мере пока), какая именно CopyXXX функция была вызвана.
Т.к. это одна функция CopyHistoryData, счётчик "Self CPU" тоже один + в отчёте Вы видите 3 места вызова CopyHistoryData, у каждого места вызова (фактически строки кода) свой счётчик "Total CPU".
Что касается расхождения значений, функция CopyHistoryData "тяжёлая" и по всей видимости, в части замеров не получилось определить место вызова - это связано с некоторыми особенностями нативного x64 кода, я подумаю, что можно сделать.