Ошибки, баги, вопросы - страница 3392
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С одной стороны я Вас понимаю на счёт кода fxsabera , но, с другой стороны, если бы не поленились ( ведь вопрос задали Вы в надежде получить ответ) и прочитали хотя бы пару страниц обсуждения с сообщения, на которое дал ссылку, то не гнали бы напраслину.
Перейдя на топик куда ведёт ссыль, в коде автор всегда дает линк на КБТо есть как я понял для записи в базу, есть блокирующие защитные функции как я понял.
Перейдя в КБ посмотреть что там, дальше не захотелось вникать.
https://www.mql5.com/ru/code/22166
Для глобалочек ещё куда не шло, можно посмотреть.
https://www.mql5.com/ru/forum/320395/page6#comment_12910394
Почему вы считаете что SQLite на память будет медленнее? Вы замеряли уже?
Почитал статью про базу, и там есть такие строки
Если это то о чем я думаю (а думаю о реализации взаимной блокировки) то это же круто.
Интересно какое поведение будет на чтение из базы, когда она заблокирована. Вероятно возвращать ошибку, которую легко обработать.
В общем надо пощупать.
Перейдя на топик куда ведёт ссыль, в коде автор всегда дает линк на КБТо есть как я понял для записи в базу, есть блокирующие защитные функции как я понял.
Перейдя в КБ посмотреть что там, дальше не захотелось вникать.
https://www.mql5.com/ru/code/22166
Для глобалочек ещё куда не шло, можно посмотреть.
https://www.mql5.com/ru/forum/320395/page6#comment_12910394
Почему вы считаете что SQLite на память будет медленнее? Вы замеряли уже?
Почитал статью про базу, и там есть такие строки
Если это то о чем я думаю (а думаю о реализации взаимной блокировки) то это же круто.
Интересно какое поведение будет на чтение из базы, когда она заблокирована. Вероятно возвращать ошибку, которую легко обработать.
В общем надо пощупать.
Транзакции нужны для того чтобы объединить несколько запросов, которые должны быть выполнены вместе.
Если во время одного из запросов происходит ошибка, отменяются все запросы, входящие в транзакцию.
Перейдя на топик куда ведёт ссыль, в коде автор всегда дает линк на КБТо есть как я понял для записи в базу, есть блокирующие защитные функции как я понял.
Перейдя в КБ посмотреть что там, дальше не захотелось вникать.
https://www.mql5.com/ru/code/22166
Для глобалочек ещё куда не шло, можно посмотреть.
https://www.mql5.com/ru/forum/320395/page6#comment_12910394
Почему вы считаете что SQLite на память будет медленнее? Вы замеряли уже?
Почитал статью про базу, и там есть такие строки
Если это то о чем я думаю (а думаю о реализации взаимной блокировки) то это же круто.
Интересно какое поведение будет на чтение из базы, когда она заблокирована. Вероятно возвращать ошибку, которую легко обработать.
В общем надо пощупать.
Транзакции обеспечивают атомарность изменений. Результат UPDATE/INSERT/DELETE зафиксируется в базе после COMMIT. Для читателя базы - одномоментно, вот данных не было и тут раз и много всяких :-)
Скорость работы SQLite критично зависит от скорости доступа к диску. Если база лежит в RAM-диск (или используется memory: база), то задержки практически на грани погрешности измерений.
Транзакции нужны для того чтобы объединить несколько запросов, которые должны быть выполнены вместе.
Если во время одного из запросов происходит ошибка, отменяются все запросы, входящие в транзакцию.
Да, спасибо что уточнили. Но нам никто же не запрещает это делать для оного запроса )
Смысл в том, что есть блокировка. Что нам и нужно.
А возможность объединять несколько запросов, позволяет писать пропущенные данные вместе с текущими.
Это же находка просто. То что нужно.
Транзакции обеспечивают атомарность изменений. Результат UPDATE/INSERT/DELETE зафиксируется в базе после COMMIT. Для читателя базы - одномоментно, вот данных не было и тут раз и много всяких :-)
Скорость работы SQLite критично зависит от скорости доступа к диску. Если база лежит в RAM-диск (или используется memory: база), то задержки практически на грани погрешности измерений.
Спасибо. Получается через память, это подобие memory mapped files.
Пошел учить базы.
Да, спасибо что уточнили. Но нам никто же не запрещает это делать для оного запроса )
Смысл в том, что есть блокировка. Что нам и нужно.
А возможность объединять несколько запросов, позволяет писать пропущенные данные вместе с текущими.
Это же находка просто. То что нужно.
Спасибо, пошел учить базы.
Для одного запроса незачем. Блокировка есть в любом случае.
Метод matrix/vector
Аналог в NumPy
Описание
void matrix.FromBuffer(const int rows, const int cols, const scalar array[], const int count=-1, const int offset=0)
frombuffer
Создает матрицу из одномерного массива
Где посмотреть актуальное описание методов/операторов для векторов/матриц?
Такая же ошибка выводится для метода .Sort() в векторах.
Разработчик отвечал, что метод не реализован.
Скорее всего то-же самое для метода .FromBuffer()
Его нет
Размер вектора/матрицы может быть больше размера массива?
Да.
Перейдя на топик куда ведёт ссыль, в коде автор всегда дает линк на КБ.