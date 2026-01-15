Ошибки, баги, вопросы - страница 3061

fxsaber:

Столкнулся с проблемой на MT4. Действия:

  1. Свернул Терминал.
  2. Советник выдал Алерт.
  3. Хочу посмотреть состояние Терминала, нажимаю на него (внизу стандартная панель Windows), чтобы развернуть.
  4. Появляется только окно Алерта. Никак не посмотреть Терминал, пока это Алерт-окно не закрою.

Раньше такой проблемы не было. MT4 работал, как и MT5, - открывался при нажатии.

Так происходить стало со всеми открытыми MT4-терминалами.

Если кто сталкивался, дайте знать, как вернуть нормальное поведение.

На вин8.1 не воспроизводится.

 
Andrey Khatimlianskii:

На вин8.1 не воспроизводится.

На удаленной машине такое стало только после какого-то времени. До этого все работало правильно. Не могу вспомнить, чтобы что-то менял в ОС.

 
Vladimir Karputov:
Пожалуйста вставляйте код правильно: при редактировании сообщения нажмите кнопку    и во всплывающее окно вставьте свой код 
Вставил код, спасибо  за подсказку.
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4".
 
SGarnov:
Вставил код, спасибо  за подсказку.

Зачем Вы пишите в главном разделе, если Вы сидите на старом терминале? Вопросы по старому терминалу публикуются исключительно в специальном разделе: MQL4 и MetaTrader 4

 
Vladimir Karputov:

Зачем Вы пишите в главном разделе, если Вы сидите на старом терминале? 

Не знал.

 

Этой ошибке уже лет 5 точно:




Господа разработчики, будьте любезны, научитесь уже корректно писать документацию к вашей системе....

 
Ошибка при компиляции 
/**/ \ //Error: '\' - illegal escape sequence
void OnStart() {}
 
A100:
Ошибка при компиляции
Так а что там делает символ \  после закрытия комментария?
 
Aliaksandr Hryshyn:
Так а что там делает символ \  после закрытия комментария?

Это специальный символ переноса и он должен игнорироваться в данном случае, ошибка не критичная (в исправление с низким приоритетом)

