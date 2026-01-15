Ошибки, баги, вопросы - страница 3061
Столкнулся с проблемой на MT4. Действия:
Раньше такой проблемы не было. MT4 работал, как и MT5, - открывался при нажатии.
Так происходить стало со всеми открытыми MT4-терминалами.
Если кто сталкивался, дайте знать, как вернуть нормальное поведение.
На вин8.1 не воспроизводится.
На удаленной машине такое стало только после какого-то времени. До этого все работало правильно. Не могу вспомнить, чтобы что-то менял в ОС.
Пожалуйста вставляйте код правильно: при редактировании сообщения нажмите кнопку и во всплывающее окно вставьте свой код
Вставил код, спасибо за подсказку.
Зачем Вы пишите в главном разделе, если Вы сидите на старом терминале? Вопросы по старому терминалу публикуются исключительно в специальном разделе: MQL4 и MetaTrader 4
Зачем Вы пишите в главном разделе, если Вы сидите на старом терминале?
Не знал.
Этой ошибке уже лет 5 точно:
Господа разработчики, будьте любезны, научитесь уже корректно писать документацию к вашей системе....
Ошибка при компиляции
Так а что там делает символ \ после закрытия комментария?
Это специальный символ переноса и он должен игнорироваться в данном случае, ошибка не критичная (в исправление с низким приоритетом)